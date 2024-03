Експериментальна терапія за кілька днів допомогла зменшити пухлину мозку у пацієнта – вчені

Дослідники з Масового загального онкологічного центру в США застосували експериментальну імунотерапію з використанням змінених Т-клітин пацієнта у боротьбі з вкрай агресивною пухлиною мозку – гліобластомою. Перший позитивний ефект з'явився вже за кілька днів у 72-річного пацієнта.

Цей вид лікування відомий як терапія Т-клітинами CAR, може бути успішним тоді, коли інші методи не приносять результатів, вважають вчені. Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованому в журналі The New England Journal of Medicine, пише Science Alert.

Гліобластома - це агресивний тип раку, що прогресує з клітин центральної нервової системи – за 5 років помирають до 95% пацієнтів.

Суть лікування полягає в тому, що, Т-клітини вилучають з крові пацієнта та змінюють їх у такий спосіб, щоб після повернення до тіла вони шукали та знищували клітини із маркерами раку.

МРТ 72-річного пацієнта з гліобластомою NEMJ

Наприклад, одним із них є мутований білок, який називається рецептором епідермального фактора росту (EGFR), однак існують і інші мутовані клітини.

Цей тип терапії науковці випробували на трьох пацієнтах з гліобластомою мозку, в якій виявлено варіант EGFR.

74-річному чоловіку та 57-річній жінці лікування CAR не допомогло.

Обстеження показало, що у них пухлини суттєво скоротилися в об'ємі протягом першого тижня лікування, але за місяць хвороба стала знову прогресувати.

Однак третьому пацієнту – 72-річному чоловіку терапія допомогла зупинити ріст пухлини.

Вже на другий день після терапії пухлина зменшилася на понад 18% і продовжила скорочуватись, допоки повністю не зникла.

Вже минуло понад 150 днів від початку лікування і дослідники не виявили ознак повернення недуги, а також серйозних побічних ефектів терапії. Медики відмітили лихоманку як побічну дію лікування та ідентифікували “вузлики” у легенях, що з'являлись на короткий період.

Науковці оптимістично налаштовані, адже переконані, що мають підстави продовжувати дослідження нового імунотерапевтичного підходу.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США заявило, що CAR-T терапія може викликати рак, а не лікувати його. Однак, онкологи заперечили це.