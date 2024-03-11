За технологією клонування вівці Доллі: вчені наблизилися до створення яйцеклітин із клітин шкіри

Вчені стали на крок ближче до створення яйцеклітин для штучного запліднення з клітин шкіри. Вони адаптували процедуру, за якою створили вівцю Доллі – першу клоновану тварину.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science Advances.

Процедура може допомогти безплідним людям, які втратили статеві клітини через хворобу, старіння або лікування раку, мати генетично споріднених дітей.

Також вона відкриває можливості для пар чоловіків: їхня ДНК може бути об'єднана в заплідненій яйцеклітині, яку виносить сурогатна матір.

Група американських вчених провела експеримент зі створення яйцеклітини на мишах. Вони видалили ядро з донорської яйцеклітини й перенесли до неї ядро з клітини шкіри. Потім дослідники культивували яйцеклітину, щоб вона втратила половину хромосом. Створення такої яйцеклітини займає дві-три години.

За словами науковців, перевагою цього методу є те, що він дозволяє уникнути тривалого культивування, яке використовується в інших підходах для перепрограмовування клітини. Під час нього є ризик великої кількості генетичних змін.

"До початку клінічного застосування цієї технології може пройти ще десяток років. До того ж вона потребуватиме ретельної оцінки безпеки, ефективності та етичних аспектів.

Однак її потенціал для розв'язання проблем, пов'язаних із фертильністю, відкриває великі перспективи для майбутньої репродуктивної медицини", – зазначив Алєксєй Міхальченко з Орегонського університету здоров'я і науки.

За допомогою подібного процесу – перенесення ядер соматичних клітин – у 1996 році створили вівцю Доллі. Науковці витягли ядро з клітини молочної залози і з'єднали його з яйцеклітиною, отримавши ембріон, який ніс всю ДНК вівці.

У 2022 році під час експериментів інших американських учених з яйцеклітинами народилося троє живих мишенят. Однак частка їхнього успіху склала менше 1%.

Нагадаємо, науковці вперше у світі створили штучні ембріони, схожі на людські без яйцеклітин і сперми.