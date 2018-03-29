Чи можуть бути рівними вчитель та учень. Думки 5-х освітніх експертів

Євген Лапін директор Освітнього центру "Життя"
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29 березня 2018

Рівність вчителя та учня може бути одним з наріжних каменів освіти майбутнього.

Сьогодні всі звикли до того, що в школі практично все в навчальному процесі вирішується Міністерством освіти та науки, школою, вчителями.

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Тому підсвідомо існує уявлення, що учень не може бути рівним вчителю, навіть питання таке ставити абсурдно!

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Це питання має декілька аспектів – правовий, моральний, ресурсний, педагогічно рольовий, можливо, ще якийсь.

Для того, щоби максимально розібратись в цих аспектах і зрозуміти, що таке рівність вчителя та учня, в чому та наскільки вона має бути реалізована в школі, – ми звернулися до фахівців, які мають певний досвід в шкільній освіті, з двома запитаннями.

  1. Що для вас означає бути рівними в стосунках з людьми, зокрема з дітьми?
  2. В чому і наскільки вчитель та учень мають бути рівними в освітньому процесі? А в чому така рівність не можлива?

(для читання скористайтеся стрілочками)

Євген Лапін, співзасновник альтернативної школи "Скворечник", спеціально для УП.Життя

Титульні світлини від ArturVerkhovetskiy/Depositphotos


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