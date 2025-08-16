Як школяр з Миколаєва створює додаток проти залежності від соцмереж

Данило Ковальов у свої 17 років став активним учасником спільноти GoGlobal "Покоління Перемоги" – покоління, яке з перших днів повномасштабного вторгнення бере на себе відповідальність за розвиток своїх громад та країни.

Данило, переїхавши через війну з рідного Миколаєва до села Семенівка цієї ж області, разом з командою однодумців розробляє мобільний додаток OffGrid, який допомагає боротися із залежністю від швидкого дофаміну.

Це проблема, яка гостро постала серед української молоді під час війни. Підтримуйте талановиту та активну українську молодь! Зокрема, і проєкт команди OffGrid".

Шлях до IT: від безкоштовних марафонів до власного стартапу

Все почалося із захоплення хлопця програмуванням і пошуку можливостей безкоштовного навчання. Одного разу він натрапив на короткі марафони від однієї ІТ-компанії, де можна було ознайомитися з різними напрямками – від програмування до дизайну та менеджменту. Особливо його захопив марафон про розробку ігор на онлайн-платформі Roblox.

Згодом Данило дізнався про Dive in ESTEAM від GoGlobal. Це був технологічний кемп для старшокласників з прикордонних, прифронтових та деокупованих громад. Підлітки мали можливість познайомитись з українськими IT-компаніями та стартапами, технологіями та інноваціями. На кемп Данило прийшов з ідеєю власної горор-гри.

Але була й інша ідея, з якою Данило згодом прийшов до громадської організації: створення додатка, який би допомагав підліткам боротись зі швидким дофаміном.

Над нею він працював з командою співзасновників – таких же ентузіастів з різних куточків України: Анастасією Дабіжею з Одещини, Катериною Боднар з Тернопільщини, Золотарьовою Єлизаветою з Харківщини та Матвієм Куцем, який зараз живе у Данії (CFO & COO).

Данило Ковальов пресслужба GoGlobal

Як працює додаток: від навчання до нагород

Концепція додатка проста. Користувач може обирати у ньому цікаві для себе курси – з математики, хімії, географії та інші. Проходячи їх, він виконує завдання чи дає відповіді на тести і отримує за це бали.

"У нас є три типи завдань. Перші – на одну дію: користувач, наприклад, читає якийсь матеріал і виконує завдання. Отримує за це бали. Другий тип – довгі завдання. І третій – марафони. Наприклад, щотижня користувач читає по 15 сторінок протягом місяця і проходить тести для підтвердження", – пояснює Данило.

Найцікавіше у додатку – система нагород. Зібрані бали користувачі можуть обмінювати на промокоди та купони від партнерів. Ці винагороди розробники планують отримувати в обмін на рекламу партнерів у додатку. Таким чином мають намір його монетизувати.

"За промокодом можна буде отримати, наприклад, різні курси. Це можуть бути також додатки, де купують книги. Або різні товари і послуги, які можна отримати від таких компаній як Розетка, Нова Пошта, Монобанк, Prometheus та Букмейт. Тобто скооперуватися можна з багатьма компаніями", – ділиться планами Данило.

Крім стандартної безкоштовної версії, до якої може долучитися кожен користувач, планується також ПРО-версія. Її можуть додатково придбати користувачі, якщо їм сподобається додаток. У цій версії будуть ексклюзивні завдання, челенджі, доступи до інших курсів та відсутність реклами.

Технологічні амбіції: штучний інтелект на службі освіти

Наразі додаток знаходиться на стадії MVP – мінімально працездатного продукту.

"Це ще не повноцінний додаток, яким можна користуватися. Це візуалізація ідеї і основного функціоналу. У ньому можна дещо протестувати, наприклад, натиснути кнопки, щоб відкрилися завдання. Але воно все ще не ідеально", – описує процес Данило.

Одна з найскладніших частин – використання штучного інтелекту, який створюватиме інструкції до завдань, перевірятиме їх виконання.

"Наприклад, у завданнях, де потрібно буде додати фотографію, скрін чи аналіз коду, це буде здійснювати штучний інтелект. Це спростить роботу і зекономить чимало грошей у розробці", – каже підліток.

Данило Ковальов пресслужба GoGlobal

Для старту потрібно понад чверть мільйона доларів

Повна розробка додатка з підтримкою впродовж двох років коштуватиме близько 280 тисяч доларів, але стартувати підлітки можуть уже з мінімальних вкладень. Сума справді амбіційна для команди підлітків, але вони не лякаються. План простий: завершити MVP, знайти першу аудиторію та подаватися на гранти.

"На стадії MVP ми вже можемо почати знаходити першу аудиторію, якій це буде цікаво, і сміливо подаватися на гранти", – пояснює стратегію хлопець.

Данило планує й далі розвиватися в напрямку програмування. Вже вступив до технічного університету в Кошице в Словаччині. Має мрію створити в майбутньому власну гру. Але Україна залишається у пріоритеті для запуску проєкту.

"По-перше, я народився в Україні. І не тільки я, – всі ми з командою. Це буде підтримкою України, українських підлітків. І взагалі я думаю, що легше почати з місця, де ти проживаєш", – каже Данило.

Для Данила розробка додатка – це не лише технічний виклик, а й особистісний ріст:

"Коли ти пробуєш щось нове, ти досліджуєш і навколишнє середовище, і особисто себе. І роблячи, можливо, якісь помилки, або навпаки – те, що тебе надихає, ти на базі цього зростаєш", – переконаний Данило Ковальов.

Пресслужба GoGlobal, спеціально для УП. Життя