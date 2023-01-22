"Чарівний Пендель": історія 18-річного переселенця з Луганщини, який допомагає молоді адаптуватися до реалій

"Будь-який бізнес можна навчити бути соціально важливим" – це слова не підприємця з багаторічним досвідом, а 18-річного юнака з міста Кремінна, що на Луганщині. Микита Горбатенко займається активною громадською діяльністю з 15 років.

Нині він – вимушений переселенець через війну, яку розпочала Росія проти України. Рідне місто Микити зараз окуповане, тому він із родиною виїхав до Черкаської області.

На новому місці хлопець допомагає людям адаптуватися до нових реалій, розвивати свій потенціал та діяти на благо країни. Переконаний: "Ефективна діяльність молоді наближає перемогу України".

Юний активіст

У свої 18 років Микита Горбатенко курує відразу декілька напрямків громадської діяльності. Він голова Молодіжної ради при Кремінській міській раді, керівник ГО "Чарівний Пендель", координатор при Кремінській міській військовій адміністрації по роботі з вимушеними переселенцями Кремінської громади, які оселилися у Черкаській області. Каже, що його основна мета – аби молодь була активно залучена до відбудови України. Тому 24-го лютого він разом із колегами в першу чергу почали міркувати над тим, де та як отримати гуманітарну допомогу для людей.

Микита Горбатенко

"Не можу сказати, що війна застала мене зненацька, адже вона триває з 2014-го року, – говорить Микита. – Коли почалося повномасштабне вторгнення, я розумів, що це, на жаль, логічне продовження тих дій, які вже чинила росія. Адже я людина, яка вміє аналізувати і бачити реальну ситуацію. Відчув ненависть до нападників, але це логічно. Водночас, звісно, був страх, однак бажання якось переховуватись не було: бажання було не залишати те над, чим постійно працював, і продовжувати допомагати іншим".

Так уже 25-го лютого волонтери ГО "Чарівний пендель" активно допомагали як місцевим, так і переселенцям: розносили продукти, збирали одяг та ліки, розвантажували гуманітарку. І багатьом із цих активістів не було й 18-ти років.

При цьому Микита – студент відразу двох навчальних закладів. У Харківському національному університеті "ХАІ" він навчається за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". А в Кремінському медичному коледжі опановує лікувальну справу.

Уже 25-го лютого волонтери ГО "Чарівний пендель" активно допомагали як місцевим, так і переселенцям: розносили продукти, збирали одяг та ліки, розвантажували гуманітарку

Врятувався від окупації

Кремінна Луганської області – прифронтове місто, і за дев’ять років бойових дій люди звикли до звуків вибухів. Тому більшість жителів на свій страх і ризик пересиджували російські атаки вдома, не ховаючись в укриття. Хоча снаряди фактично літали повз. А оскільки Кремінна – це такий собі лісовий масив, то відлуння від вибухів ішло колосальне.

"Коли стало дуже гучно, вся моя родина виїхала з рідного міста. Це було другого квітня. Дорогою ми бачили машини, які були просто покинуті у зруйнованому вигляді. Також були великі затори – всі люди виїжджали. І вже 18-го квітня я дізнався, що моя Кремінна стала окупована", – зітхає Микита Горбатенко.

До російського вторгнення у місті проживало понад 23 тисячі мешканців, близько 18 тисяч були змушені залишити рідні домівки. Микита з родиною перебралися до Умані Черкаської області та облаштувалися в гуртожитку. Окрім них, там розмістилося ще близько 70 переселенців із Кремінної. І не гаючи часу, відразу почали допомагати місту, що їх прихистило.

Побачили заклик від директора відомого на всю Україну парку "Софіївка" про те, що необхідна допомога в прибиранні. Тож зібралися близько 25 осіб та пішли наводити порядок.

Микита допомагає молоді адаптуватися до реалій

Тренінги для молоді

Водночас усе більше й більше молодих українців прагнуть бути залученими до розбудови та відновлення України. І Микита Горбатенко намагається використати для цього всі інструменти. Зокрема, очолювана ним Молодіжна рада при Кремінській міській раді реалізувала спільно з ГО "Молодіжна платформа" цікавий проект "Діалоги перемоги".

"Суть проєкту в тому, щоб молодь висловила власні думки та ідеї, як розвивати молодіжну політику. Тому ми провели діалоги в різних громадах на різні теми: зокрема, проектний менеджмент, тайм-менеджмент, лідерство та відбудова країни. Так ми прописали певні пропозиції проектів на різних рівнях: місцевому, регіональному, національному та навіть міжнародному. Як підсумок – є 13 підтриманих ініціатив, зокрема і наша", – розповів Микита Горбатенко.

Молодіжна рада Кремінної запропонувала актуальну в нинішніх реаліях ініціативу – проведення тренінгу з соціального підприємництва для молоді. У ньому взяли участь 15 учасників. У результаті – всім вдалося сформувати свої бізнес-ідеї та навчитися писати заявки на отримання грантів для відкриття бізнесу.

"Ми намагалися більше орієнтуватися на переселенців, оскільки багато хто з них уже мав свій бізнес у рідних громадах. Але ж зрозуміло, що хтось не зміг його вивезти. А якщо ці люди вміють гарно заробляти на підприємництві, то чому б їх не навчити, як це знову почати? Але вже в новій громаді, використовуючи нові сучасні навички. Адже зараз майже всі донори орієнтовані на молодь", – зазначає Микита.

Також молодіжна рада Кремінної та ГО "Чарівний пендель" провели тренінг у Дніпрі. Там молоді розповіли про різні можливості для розвитку: інструменти розбудови країни, інструкції створення власних проектів, деталі волонтерської діяльності, соціальне підприємництво.

"Будь-який бізнес можна навчити бути соціально важливим. Наприклад, у Дніпрі ми показали учасникам тренінгу підприємство зі створення футболок. Кожен міг спробувати себе в цій ролі, шив футболку за власним дизайном. І це яскравий приклад соціально важливого бізнесу, потреба в якому стоїть особливо гостро під час війни", – говорить Микита Горбатенко.

Кремінна, 22 березня 2022 року. Останнє фото Микити в рідному місті

Хлопець зокрема допомагає переселенцям інтегруватися в життя нових громад. Задля цього він із колегами працює з міжнародними грантами щодо отримання гуманітарної допомоги, проводить консультації для ВПО, організовує надання психологічної допомоги. Також проводить для молоді ігри, які допомагають зрозуміти всі процеси в органах місцевого самоврядування: і як керувати активами, і як відкривати бізнес, і які є нюанси оподаткування.

"Надихає мене наразі те, що праця в даних напрямках наближає нашу перемогу, – каже Микита Горбатенко. – Коли ми створюємо довготривалі та ефективні проекти, працюємо на майбутнє, то це означає, що ми працюємо на перемогу".

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На сайті "Прихисток" небайдужі українці можуть запропонувати житло для переселенців, розмістивши відповідне оголошення. Тож ВПО можуть знайти тимчасовий прихисток в будь-якому регіоні України чи за кордоном, на кілька днів чи на довший період. Система фільтрів допоможе легко підібрати варіант, який відповідає вашим критеріям, і швидко зв’язатися з власником.

Це повністю волонтерська ініціатива. Її у перший день повномасштабного вторгнення запустила народний депутат України Галина Янченко. Пізніше програма "Прихисток" отримала державну підтримку. Власники житла, які прихистили переселенців, отримують компенсацію від держави на сплату комунальних послуг – 900 гривень за людину на місяць. Зараз на сайті близько 16 тисяч оголошень. Сторінку перекладено 40 мовами.

Вікторія Ярижко, спеціально для УП. Життя