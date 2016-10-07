Нобелівську премію миру отримав колумбійський президент Хуан Мануель Сантос

Найпрестижнішу у світі відзнаку за допомогу людству отримав колумбійський президент Хуан Мануель Сантос "за рішучі зусилля для завершення більш ніж 50-річної громадянської війни у країні".

Ця війна коштувала життя майде 220 тисячам колумбійців та змусила близько 6 мільйонів жителів Колумбії виїхати.

Норвезький комітет також вважає, що відзнака є даниною колумбійцям, які попри всі трунднощі, не припиняли сподіватися на мир.

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Президент Сантос ініціював переговори, які завершилися мирною угодою між урядом Колумбії та партизанами FARC (Революційних збройних сил Колумбії).

BREAKING NEWS The 2016 #NobelPrize #Peace is awarded to Colombian President Juan Manuel Santos pic.twitter.com/7OhiCruc1o — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 жовтня 2016 р.

Усвідомлюючи, що угода була спірною, він ініціював референдум, аби колумбійські виборці мали можливість висловити свою думку з приводу мирної угоди. Референдум показав невизначеність колумбійців. Попри те, що існують побоювання чергового розгортання громадянської війни, президент Сантос намагається утримувати із керівником FARC Родріго Лондоньйо режим припинення вогню.

Нобелівська премія миру присуджується спеціальним комітетом, який складається із 5 членів, обраних парламентом Норвегії.

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Трьома преміями миру нагородили лауреатів під час арешту. Серед них були німецький журналіст Карл фон Осецький, бірманський політик Аун Сан Су Чжі та китайський борець за права людини Лю Сяобо.

Найвідомішими лауреатами Нобелівської премії миру також є Мартін Лютер Кінг, Мати Тереза, Нельсон Мандела, Шимон Перес, Теодор Рузвельт.