Нацрада: "Інтер" – єдиний з телеканалів, який відмовився захищати дітей від насильства

Про це повідомляється на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Робоча група при Нацраді вже давно працювала над документом, який регулюватиме висвітлення сексуальної експлуатації та сексуального насильства у ЗМІ, щоб захистити дітей від додаткової травматизації.

У європейських країнах розроблено багато і національних, і міжнародних документів, присвячених цим питанням. Для України це лише початок діалогу.

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Перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк уточнила, що на робочій групі було узгоджено акт, який декларує спільну позицію мовників щодо захисту дітей при залученні їх до програм і передач, в яких ітиметься про сексуальне насильство, та необхідність розробки методичних психологічних рекомендацій для виробників такого телевізійного продукту.

Медіа-групи заявили про готовність підписати цей акт узгодження.

Група StarLightMedia, яка власне і запропонувала роботу в такому форматі, одна з перших надала підписаний документ, також його вже підписали група "1+1 Медіа" і Незалежна асоціація телерадіомовників, інші мають зробити це найближчим часом.

"Лише група "Інтер" після фінального засідання, де всі досягли згоди й домовилися про те, що керівники каналів підпишуть цей акт, раптом надіслала листа за підписом члена правління Леоніда Бігунова-Новікова, заявивши в ньому, що норм чинних законів достатньо", – повідомили у Нацраді.

"Таким чином, це буде єдина на ринку група, що відмовляється виробляти певні правила саморегулювання, які мають бути чіткі і зрозумілі для всіх", – зазначили представники регулятора.

"Це дивно, бо на всіх засіданнях робочої групи таких застережень представники "Інтера" не висловлювали", – кажуть у відомстві.

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В рамках робочої групи фахівці Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України розробили проект Психологічних рекомендацій захисту дитини при залученні її до медіа-виробництва. Цей проект нині винесено на обговорення.

Після узгодження всіх позицій мовників, психологів, медіа-юристів, громадськості і регулятора ці методичні рекомендації будуть опубліковані на сайті Національної ради та стануть у пригоді для всіх ЗМІ.