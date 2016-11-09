Американці на виборах також схвалили марихуану, евтаназію та смертну кару

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9 листопада 2016

8 листопада в США обирали не тільки президента, яким став Дональд Трамп, а й голосували за ряд змін, пов'язаних з різними сферами життя, пише The Guardian.

За легалізацію наркотика проголосували у штатах Каліфорнія, Массачусетс, Невада, Флорида, Північна Дакота, Анканзас. При цьому Арізона стала першим штатом, де жителі проголосували проти такої ініціативи.

Фахівці прогнозують, що узаконення продажу марихуани зможе додатково принести місцевим бюджетам близько 22 млрд доларів до 2020 року.

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Крім того, у Небрасці і Каліфорнії проголосували за повернення смертної кари для особливо жорстоких злочинців.

Також ряд штатів проголосував за зміну мінімальної заробітної плати. Тепер за годину роботи в штаті Вашингтон можна заробити від $13,50, у Арізоні – до $12, в Мені – до $15.

Більшість жителів штату Колорадо проголосували за евтаназію. Зазначається, що цим правом зможуть скористатися невиліковно хворі віком від 18 років, яким, за прогнозами лікарів, залишилося жити не більше півроку.


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