Керівники шкіл і ректори вишів подаватимуть е-декларації

Ця ж вимога діє і для керівників управлінь освіти обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій.

Про це йдеться у відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на інформаційний запит Освіта.ua.

Зокрема, у НАЗК повідомляють, що відповідно до Закону "Про запобігання корупції", суб’єктами декларування є посадові особи юридичних осіб публічного права.

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Така юридична особа публічного права створюється розпорядчими актами президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Також в агентстві наголошують, що під "посадовими особами юридичних осіб публічного права" слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі функції, зокрема, обов’язки щодо здійснення керівництва трудовим колективом та адміністративно-господарські функції - обов’язки з управління або розпорядження державним та комунальним майном.

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У НАЗК також зауважують, що при визначенні суб’єктів декларування посадовими особами - суб’єктами декларування слід вважати лише тих працівників, на яких покладено відповідні обов’язки на постійній основі.

"Тобто в разі тимчасового виконання працівником організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків на час відсутності керівника підрозділу у звітному періоді у нього не виникає обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за цей період", - роз'яснюють у НАЗК.

Водночас у НАЗК пояснюють, що заступники керівників навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції на постійній основі, теж мають подавати електронні декларації.

Для виготовлення електронного цифрового підпису з використанням особистих ключів та відповідних сертифікатів зазначеним особам необхідно звернутись до акредитованого центру сертифікації ключів.

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Перелік АЦСК, ключі яких застосовуються для реєстрації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розміщений на офіційному сайті НАЗК (nazk.gov.ua).