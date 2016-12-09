Не статус, а ідеї. Як відбирають і готують спікерів TED в Києві

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона - директор гуманітарних ініціатив Світового Конґресу Українців, одна із засновників громадської організації Patriot Defence / Захист Патріотів, директор Школи реабілітаційної медицини при УКУ Евгенія Закревська – адвокат Адвокатської дорадчої групи родин Небесної сотні, подій Євромайдану та протестів 2013-2014 року, серед яких документація справ викрадення Олега Сєнцова та Олександра Кольченка. Світлана Герасименко - астроном, і це саме до комети Чурюмова-Герасименко Європейське космічне агентство (ESA) запускали космічний апарат Розетта у 2004 році, який благополучно призмелився на комету восени цього року Підприємець Ваче Давтян. У 1993 році він приїхав з Вірменії в Україну. Історія розповідає, що у кишені було 180$, але це нічому не завадило, а навпаки змотивувало. Трохи згодом Ваче створив компанії «Промкабель-Електрика» та «Пан Електро». Сьогодні його основна роль в компаніях, де він працює, - хранитель щастя Андрій Баумейстер. Доктор філософських наук, викладає на кафедрі теоретичної та практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Акордеоністка Євгенія Черказова. Євгенія - народна артистка України, професор, завідувач кафедри баяна і акордеона Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, засновниця оркестру акордеоністів Grand Accordeon Андрій Андрушків - керівник проекту "Чітко" в ГО "Centre UA", Він магістр богослов’я, випускник УКУ Сергій Литвин - спеціаліст в області нейропсихології та клінічної психології особистості. Магістр психології КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціалізацією "Клінічна психологія", співзасновник та ведучий проекту "Нейропсихологія" Павло Пресняков - астрофотограф, що спеціалізується на об'єктах сонячної системи. Тобто він знає як сфотографувати Кільця Сатурну і має безліч світлин Місяця Світлана Шабалтіна - клавесиністка, стажувалася в Краківській музичній академії у відомої іншої клавесиністки Е. Стефанської. А у 1995 році вона заснувала клас клавесина в Національній музичній академії імені П.І. Чайковського, перший на той момент в Україні Дмитро Щебетюк - співзасновник громадської ініціативи Доступно.UA, яка покликана змінювати громадський простір на доступний для всіх та мотивувати людей з інвалідністю до активного життя. Ярослав Пілунський як оператор зняв понад 600 робіт, а як режисер має у своїй біографії близько 20 робіт у сфері музики та реклами. Ееро Епнер - член трупи Естонського державного театру NO99, куратор проекту "Єдина Естонія", яка не обмежується лише класичним театром Маха. Випускниця та викладач Школи Перкусії Івана Пуха. Сесійний музикант багатьох столичних колективів, а також ведуча барабанних гуртків та барабанних площадок на подіях різноманітних форматів Галина Алмазова - відомий волонтер. Нещодавно отримала нагороду "За врятовані життя". Дуже заслужена нагорода, адже Галина вже кілька років вивозить поренених з фронту до найближчих лікарень у екіпажах волонтерських швидких Данило Вдовенко - мікромаг. Працює у RnD відділі освітньої онлайн платформи EdEra. А ще він понад 6 років займається мікромагією, бо дуже любить дарувати позитивні емоції людям навколо

"Навіть якщо олігарх чи міністр надумає виступити у нас, але в нього не буде TED-ідеї чи він не прийде на репетиції – ми не випустимо його на сцену", – каже Владислав Грезєв.

Крім основної роботи хедхантером реформаторів, він ще й активний волонтер команди міжнародної конференції TED, яка в залежності від локації її проведення може називатись TEDxBristol, TEDxHannover чи TEDxKyiv.

На ній можуть виступати лише ті, хто може поділитись з іншими ідеями, що варті поширення.

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Ані піару власного продукту чи бізнесу, ані просто самолюбування тут не може бути – організатори чітко за цим стежать.

Тим більше, що конференція не прибуткова, а роблять її волонтери. Тож до власного часу ставляться з трепетом втомлених і зайнятих людей.

Відтак "неформатних" спікерів волонтери швидко просіюють через сито з десяти правил. Одне з них – не кради час у тих, хто тебе слухає.

Однак як відібрати гідних спікерів? Як підготувати їх для виступу на сцені?

"Українська правда. Життя" розпитала Влада та координатора комітету відбору та підготовки спікерів Юлію Тахтарову, що саме вони вимагають від своїх героїв.

ВІДБІР СПІКЕРІВ

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Цей процес регламентований ліцензією TED – ми маємо створювати комітет по селекції спікерів, який потім займатиметься підготовкою. В Україні до цього комітету входять 16 людей з абсолютно різних професій: від енергетичних інноваторів та ІТ-шників до продюсерів та маркетологів.

Кожен з них має власний чималий список з достойних людей, яких вони номінують на участь. Таке саме право – запропонувати спікера – мають і колишні члени команди або колишні спікери.

А цього року ми пропонували усім запропонувати спікера через відкриту форму у нас на сайті.

Тобто у нас формується умовний пул з більш ніж сотні людей, яких ми оцінюємо за наступними критеріями:



– Чи має спікер якусь ідею з ціннісною складовою, яку варто поширювати?

– Це нова й нетривіальна ідея?



– Дані, на які спікер опирається, правдиві чи це вигадка й фальсифікація?

Після такого попереднього фактчекінгу ми визначаємо для себе хедлайнерів і зустрічаємось з ними.

У нас дуже-дуже багато зустрічей. До моменту початку репетицій ми спілкуємось просто за чашкою кави й розпитуємо спікера про те, що його "драйвить" і чому, і що спонукає цим займається.

Під час цих розмов знаходимо те, що шукаємо – цікаву ідею.

Після цього починаємо повноцінні репетиції. Але це ще не гарантія того, що людина виступить на сцені.

Трапляється й так, що ми виходимо на репетиції зі спікером, однак згодом він сам розуміє, що не витягує.

Цього року з 25 людей, з якими ми розпочали репетиції, 10 відпало. Хтось на етапі пошуку, аби TED-ідея була вагомою.

РЕПЕТИЦІЇ Й ПОШУКИ

Під час репетицій ми ставимо спікеру багато запитань і змушуємо його обмірковувати речі, про які він раніше взагалі не замислювався. У результаті може вийти зовсім інша промова, аніж та, яку було заплановано з самого початку.

Це дуже цікава трансформація, бо процес має бути win-win: не лише наша аудиторія щось отримає – але й сам спікер. Адже він приходить до нас два рази на тиждень і репетирує до 11 ночі. Треба, щоб це "драйвило".

Кількість репетицій дуже різниться.

Траплялось, що приходить спікер, говорить "Ок, я зрозумів", вдома пише промову – і ми розуміємо, що це круто і вау. Залишаться щось дополірувати.

А бувають випадки, коли спікер переписує-переписує, знову переписує – і в залежності від цього ми зустрічаємось частіше чи рідше.

Сьогодні ми отримали листа від одного зі спікерів. Ми вже були задоволені результатом і його talk, але він написав: "Я переписав свою промову". Це свідчить про те, що людина працює над собою.

Трапляється, що людина може прийти з однією темою – наприклад, нейропсихологія. Потім знову зустрічаємось, він знову говорить про нейропсихологію – і ми розуміємо, що це цікаво, але це лекція, а не TED-виступ.

Задаєш питання, і виявляється, що людина зацікавлена ще й Толкієном. Адже буває, що людина цікава, висловлює цікаві ідеї – але це ще не TED. А потім вона приходить з чимось іншим, і ти розумієш: "Це воно!"

TED-ФОРМА ДЛЯ ВИСТУПІВ

TED-виступ – це лише форма.

Тому що зміст – це те, коли ми зустрічаємо цікаву людину з крутою ідеєю. Ми розуміємо, що це – "наш клієнт". Ми починаємо з ним працювати, аби вдягнути "TED-форму" на зміст.

Найцікавіші ті виступи, коли глядачі ніби стають героями цієї історії. Вони переживають щось особливе через призму спікера, ніби відчувають, що ця історія – і про них теж. Тоді починається переосмислення себе й усього довкола.

Адже коли Саймон Санек каже: "Люди купують не те, що ви робите, а те, чому ви це робите", – це стосується всього, а не лише продажів.

Під час репетицій ми кажемо: уяви, що в тебе 2 хвилини, аби звернутись до всього людства. Потрібно передати суть і головну ідею.

Як зробити крутий talk? Для нас взірець, "методичка" – виступ Ненсі Дуарте. У виступі має бути історія та call to action (заклик до дій). І десь між цим ми намагаємось не втратити спікера як особистість.

Тому що було б погано, якби ми брали трафарет і казали: ось вам історія, ось вам заклик до дії, тут особистий досвід, а там ще щось – і зробіть чітко за цією схемою.

Чому для нас такі важливі репетиції? Тому що TED-виступ все ж таки має бути форматним і підготованим.

Якщо після 10 людей з добре відрепетируваними виступами виступить хтось не готовий та імпровізуватиме на сцені, ми отримаємо негативний відгук від глядачів.

Це не означає, що саме імпровізований виступ поганий. Просто він має бути на іншій сцені чи конференції, але не у нас.

У нас немає мети, аби всі наші промови сподобались всім українцям. Навіть всім, хто буде в залі.

Якщо ви зайдете на сайт TED, там будуть виступи, які ви подивитесь пару хвилин – і вирішите піти шукати щось інше. А будуть інші, які вам дуже сподобаються, стимулюватимуть внутрішній діалог і критичне осмислення всього. Для нас це важливо.

P.S. Аби налаштуватись на TEDxKyiv2016: Bridges 11 грудня, пропонуємо переглянути п'ять виступів спікерів з попередніх конференцій.

Військовий волонтер Віталій Дейнега дає професійного огляд поняття смерті, цінності життя та вибору кожного в критичній ситуації. Один за найпопулярніших виступів українського TEDx.

Цілком можливо, що скоро Захара Пашуна називатимуть українським Ілоном Маском.

Євангеліст українського електоавтопрому розповідає про те, як створював свої перші електромобілі та запрошує до створення першого вітчизняного електромобілю в промислових масштабах.

Цей резонансний виступ Олени Стяжкіної у 2014 році сколихнув інтернет.

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Чемпіон британського фестивалю із заварювання кави в джезві Вадим Грановський розповідає, чому улюблена мільйонами кава – це не просто напій, та як її споживання можна перетворити на цілу науку.

Журналістка з Грузії Наталя Антелава неодноразово працювала в гарячих точках. Вона переконана – що все, що відбувається до та після конфлікту є важливішим ніж сам конфлікт.

Саме тому, журналісти зобов’язані відслідковувати перебіг подій від початку та довго після їх завершення.