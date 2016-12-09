Обмеження прав сексменшин підтримують 46% українців – соціологи

66,1% громадян України висловилися за обмеження прав наркозалежних, 47,6% – ромів, 20,5% – переселенців з Донбасу, свідчать дані опитування "Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

За обмеження прав людей з певними політичними поглядами виступають 49% опитаних (19% – "безумовно" і 30% – "за певних обставин").

Найбільше людей, які потерпали від дискримінації, свідчать, що страждали від утисків за віком, через інвалідність, за майновим станом та сексуальною орієнтацією.

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Інфографіка dif.org.ua. Для збільшення натисніть на зображення

У тому, що насправді в Україні нікого не дискримінують переконані майже 13% опитаних.

Дослідження "права людини в Україні" було проведено з 22 жовтня по 6 листопада 2016 року фондом "Демократичні ініціативи" та фірмою "Юкрейніан соціолоджі сервіс" серед 2002 респондентів, крім окупованих територій.

Максимальна похибка не перевищує 2,2% з імовірністю 0,954.