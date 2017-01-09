У Києві запрацював банк одягу для нужденних

У Києві відкрили перший пункт, куди можна принести одяг, взуття та побутову техніку для нужденних. Вони можуть прийти у такий банк одягу і безкоштовно взяти необхідне.

У Києві відкрили банк одягу для нужденних. Фото offer.org.ua

Такий банк одягу вже є на Прикарпатті, а тепер він запрацював і в Києві, повідомляє ZIK.

Він працює за адресою: вул. Максима Берлінського, 9, район станції метро "Дорогожичі".

Реклама:

Столичні організатори розповідають – люди уже принесли стільки краму, що все ледве помістилося у приміщені.

Активістам довелося організувати навіть додатковий склад.

"Приходять різні люди. Були у нас і безхатченки, і бабусі просили щось підібрати. Також заходять і молоді хлопці-студенти. Ми не відмовляємо нікому", – розповідає співорганізатор банку одягу Андрій Курамшин.

Часто люди приносять навіть нові речі з етикетками. Натомість одяг, який вже не придатний, не пропонують.

У приміщенні можна знайти й побутову техніку. Нещодавно благодійники віддали кілька телевізорів.

Банк одягу планує продовжити працювати по закінченню зими. Тоді замінять речі до сезону.

Реклама: