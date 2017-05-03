Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-то нужны

Борис Пелех, экс-телеоператор, а ныне волонтер АТО, и военнослужащий Кристиан Жереги, "на гражданке" кинорежиссер, – съездили в Марьинку и по просьбе "Украинской правды. Жизнь" поговорили о волонтерстве на третьем году войны.

Мы выезжаем за Киев. Знакомый маршрут. Привычная остановка на заправке перед дорогой.

За рулем – Борис Пелех, в прошлой жизни – телеоператор и радиоведущий, а сейчас волонтер АТО.

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Борис Пелех – в прошлой жизни – телеоператор и радиоведущий, а сейчас волонтер АТО

Позывной Бориса – "Камчатка". Родом он из России, Камчатского края. В Украину переехал несколько лет назад.

Когда едешь на Восток загруженный, всегда крутятся в голове "картинки". Предыдущие поездки. Разбитые обстрелами дороги. Ощущение непривычной – полной – тишины.

Из Киева выезжаем в молчании. Боря ставит музыку.

– ...Всегда в дороге слушаю "Волонтер", – Боря первым нарушает молчание. – Ей уже два с половиной года. Боря Севастьянов написал... Выезжая за Киев, когда все загрузили, обязательно должна проиграть эта песня. Это такая традиция.

Грустная, тревожная музыка. Немолодой "Ланос" летит по трассе, обгоняя машины.

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"Волонтер. Он – Человек. Он – Патриот..." – поет исполнитель в песне, одной из немногих, посвященных волонтерам АТО.

По плану – сразу несколько точек: Авдеевка, Марьинка, Троицкое. Разговорились.

ЕСЛИ ВОЛОНТЕРЫ ПЕРЕСТАНУТ ПРИЕЗЖАТЬ – БУДЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО БОЙЦОВ ВСЕ КИНУЛИ

– Тебе никогда не казалось, что своими "волонтерскими подвигами" волонтеры приучают военных, командиров к отсутствию самостоятельности?

– Если командир нормальный – то и запросы будут адекватные. А если нет, то и к помощи отношение будет неправильное, и "волонтерка" будет разворована.

Много думал над этим... И даже злость брала. Но вот остановится, к примеру, Юля Толмачева, Катруся Бережная, Рая Шматко... А от этого нифига не добавится. Ну, будут писать командиры рапорты – а у МО одна отписка: денег нет, и все.

Да и бросать наших пацанов никак нельзя.

А еще столкнулся с такой штукой. Был в 53-й у артиллеристов, побыли, уезжаем. Спрашивают: "Когда приедете к нам опять?" – "Ну, как соберусь, порожняком не поеду..."

А они мне: "Да приезжайте просто так!.."

И я понимаю, что на самом деле, это классно, что мы что-то привозим – но волонтеры остались таким мостиком с той жизнью, в которой они кому-то нужны...

А если волонтеры перестанут приезжать – то будет ощущение, что их все кинули, и никому они не нужны.

Армен Шахарьянц, волонтер, как-то сказал: "Мы кормим не их тело, а душу". И не поспоришь.

Если волонтеры перестанут приезжать – то будет ощущение, что бойцов все кинули, и никому они не нужны

– Не все такие. Есть и нечестные волонтеры. Сталкивался?

Боря смущается, и просит фамилии не называть. Молчит какое-то время, обгоняя машины, потом все-таки не выдерживает.

– Есть такие, которые из каждого командира выбивают по медальке. Такой иконостас, что Брежнев позавидует! Командир за свои бабки делает награды пацанам – и этим волонтерам заодно. Не раз с этим сталкивался.

И таких – много! Эх... С одной говорил – у нее тоже медалей "на развес", – говорю: "Мне что-то никто медали не дает". А она отвечает: "А что, тебя никто не подавал на награждения? О, да я тебе сделаю!"

Ну и не сделала, конечно (смеется).

Уже третий год войны. И волонтерский мир сузился. Все друг друга уже как бы знают.

Сейчас намного сложнее выклянчить на маленький самолет, потому что... "нужно срочно слетать в Опытное", например.

Часто прилетали списки – мол, "блин, на Бутовке упала ядерная бомба, нужно 333 бритвенных прибора, пулемет "Максим" и 18 булатных шашек".

Ну, шмотье, разгрузки, то-сё – понятно. А целеуказатели на каску, и супердорогие суперпрочные верёвки – кому? Зачем?!

А потом бабах! – и пишет волонтер: "Ну вот, я на Бутовке. Все тихо".

И начинают выискивать тех, кто закидывают такие запросы. Есть такие, невменяемые...

Борис Пелех и Кристиан Жереги о волонтерстве на третьем году войны

– Слышал наверняка, как подаренная "волонтерка" оказывается потом на рынке, в магазине?

– Юра Бирюков говорил, что каждая пара "Таланов" имеет свой код, пробитый и их нельзя нигде купить-продать, потому что все подотчетное.

Только эти "Таланы" продавались в Василькове на рынке аж бегом.

Месяца два с половиной тому назад, или три, постил Юра Мысягин, что появился "теплик" (тепловизор, – ред.) в ломбарде. Начали дергать, вызвали хозяина, он говорит: "Волонтеры мне привезли".

Ну, получил по шапке. А толку?

– Ну, все, что не подотчетное – как пришло, так и ушло.

– Зависит от командира. Списать – это командирская тема.

С 2016 года, за редким исключением, всё, что везут волонтеры, – всё ставится на баланс. Приезжаю, берем командира, едем в штаб, там все оформляется.

– Слышал случаи в разных батальонах ЗСУ, что и "подотчетное" исчезало. Начальник склада платил штраф, какие-то 2000 гривен за "утерянный" тепловизор – а продавался он потом в интернете за пару тысяч долларов.

– Сколько я от "Народного проекта" возил железок – все абсолютно идет с лазерной гравировкой, инвентарным номером, "не для продажу". А все остальное...

Уже 17-й год. Еще осенью 16-го железки, которые возились адресно, возились исключительно "своим", знакомым уже год-два.

– А вот, допустим, я такой, далекий от войны человек. И решил помочь фронту, но как – не знаю. Как мне найти адекватных и честных волонтеров?

– Самое простое – это Facebook. У нормальных волонтеров всё фотографически документируется.

Заходите на страничку волонтера. Смотрите "глубину" странички. Если человек давно в "теме" – видно, и сколько занимается, и сколько фотографий, открыта ли страница, чтобы у него написать отзыв.

Открыто выставлен номер карты, банковские реквизиты, друзья какие-то известные...

Facebook решает очень много вопросов и проблем. Если человек занимается этим честно – будет понятно, что человек не только что пришел, что не кидалово.

У нормальных волонтеров всё фотографически документируется

ЛЮБОГО ВОЛОНТЕРА МОЖНО ПРОСТО ВЗЯТЬ И ПОСАДИТЬ

Останавливаемся заправиться.

По пути на Восток каждая заправка – маяк для волонтеров.

Можно сделать это один раз и доехать. Но чаще – заправляются несколько раз. На выезде из Киева, за Днепропетровском, и уже в Зоне.

Останавливаются, чтобы выдохнуть, ответить всем "на Facebook", написать пару постов.

Ближе к Зоне – все меньше гражданских машин, все больше – военных.

Ближе к "нулям" все здороваются, поднимая руку. Еще одна традиция.

Говорим про нужды разных подразделений.

– Что сейчас на фронте нужнее всего? Что везти?

– Техника. Транспорт. Колес не хватает – это просто "гайки"!

"Присевшие" на войну волонтеры везут 3-4 позиции полезных, а "под крышу" машину набивают непонятно чем.

Привозили как-то груз в 123-ю. Отдаем коробки, а они спрашивают: "Там хоть не печенье?! Девать его уже некуда! Коробки стоят, портятся".

Нормальные продукты нужны, не сухпай. Когда каждый день ешь одно и то же, то через 5 дней мечтаешь съесть какой-нибудь... помидор.

А их нету!

Никто не говорит: "Везите нам помидоры и огурцы".

Вот, к грузинам заезжал. А командир на печенье смотрит и говорит: "Ну, что ты привез? Я – мужчина, я – грузин, мне мясо надо!" (смеется)

В 2014-15-м везли все, что попало, особенно обувь. Сейчас уже такого нет.

В 2014-15-м везли все, что попало, особенно обувь. Сейчас уже такого нет

Хотя, вот... Вторая модель "Талана" была неплохой. А третья – выглядят как галоши, и носятся как галоши. В полевых условиях заклеивали "Моментом", чтобы не расползались.

Камуфляж выдают, но один комплект. "Парадный", лето и зиму. А если вымазался – то надо что-то одеть?

– Да уж. Знакомо. А куда обычно ездишь больше всего?

– Туда, где активнее всего боевые действия. Опытное, Авдеевка, Марьинка...

Всегда завожу что-то Тайре из ASAP, медикам.

Или как можно ехать в Пески – и не заехать к "маме Песок" – Степановне?

Хотя, сейчас на Пески въезд закрыт, командование запрещает въезд гражданским. Ну, мы уже привычные, "волонтерскими путями" пробираемся, как партизаны.

Волонтеры ездят туда, где активнее всего боевые действия: Опытное, Авдеевка, Марьинка...

– А что самое необычное тебе довозилось возить на фронт?

– Ну, до середины 16-го года я еще работал на ТВ.

Знакомились со мной люди из других отделов, из банка, который под нами был.

Подходит товарищ: "Ты же волонтер? Пошли, у меня там есть такие штуки... может, пригодятся".

Иду за ним. А он целый ящик достает... искусственного льда! С подсветкой кубики такие – кнопочку нажимаешь, а оно "блымает". Ну, дареным кубикам в зубы не смотрят... Посмотрел я на этот ящик, закинул себе, авось пригодится.

И что ты думаешь?

Пересеклись с другими волонтерами на дороге. А они ехали с прицепом, везли два резервуара для воды. Забрали "кубики", прицепили вместо отражателей – прям "Свято наближается" какое-то. Очень полезные оказались кубики!

Приехали в Авдеевку: "Вот такая байда есть – куда ее приспособить?"

Пацаны брали воздушный шарик, присобачивали кубики – и пускали в сторону сепаров. Выглядит – ну, точно как беспилотник. Сепары нервничают, стреляют, пытаются сбить... (смеется) Вот такая канитель.

А вообще, волонтеры такие смешные люди. Тратят свое время, деньги, и каждый ездит под целым рядом статей.

Юрист недавно просветил – въезд в зону боевых действий, допуск к информации о позициях, ввоз в "зону" приборов двойного назначения, плюс неуплата налогов со счетов...

На самом деле, любого волонтера можно просто взять и посадить на нормальный срок.

– И как от такого защитится юридически?

– Такими же волонтерскими юристами. И – слава неопределенному статусу волонтера!

Хотя ты все равно юридически – гражданское лицо без надлежащих документов. У налоговой была попытка один раз "закрыть" волонтера, но народ возмутился, вмешались юристы.

Только за въезд в зону боевых действий волонтер уже может попасть под статью

САМАЯ СТРАШНАЯ ПОЕЗДКА? ДА ВСЕ СТРЁМНЫЕ

Короткий перерыв закончен. Движемся дальше.

Дорога начинает привычно "петь" под колесами – так "поет" асфальт, примятый гусеничной бронетехникой.

– Вот ты где только не ездишь... Какой был самый страшный момент за волонтерские поездки?

– У-у-у... Было. Самый стремный? Да все стремные...

Как-то заезжали в Марьинку с моим дружбаном из Беларуси, когда было совершенно темно уже.

А он живет на самом краешке Марьинки, до крайнего ВОПа (взводного опорного пункта – авт.) – метров семьдесят. Край географии!

Я понимаю, что надо доехать. Длинная-длинная улица, фары тушу, и еду вот так: "Клац!" (Борис моргнул фарами, – авт.) – проехал. Остановился, моргнул, проехал еще сто метров.

Там есть улочка такая, четко просматривается с "той" стороны, и по этой улочке нельзя было ехать без фар, вся разворочена.

Говорю: "Друже, держись!"

Окна открытые, чтоб слушать, если что "прилетит". Тушу фары, проезжаю в таком же режиме.

И тут хоп! – такой фонарик маленький. Кто это? А вдруг ДРГ-шники?! (диверсионная группа – авт). Свет включишь – мишень!

И вопрос из темноты: "Кто?!"

Дверь открываю: "Свои-и-и!" Подъезжаю. Облегченно выдыхаю – свои!

Ребята нам: "Слышь, мужики, а вам не страшно?"

А я такой: "А вам?"

Багажник осмотрели, конечно...

"А вы знаете, куда вы едете? Ну, давайте... Удачи вам".

Борис Пелех: "Самый стремный? Да все стремные..."

Заехали к другу, а к нему приехали киевляне. Такие – на понтах, что на шарнирах, бородки хипстерские...

А мы уставшие, после дороги. Машина такая, как будто ее из болота достали.

Ложимся спать. Мы в спальники, а эти на диваны.

Я им советую: "Ложитесь-ка лучше на пол – если мина прилетит, у нее разлет под 30 градусов, вам на ваших кроватях будет грустно".

Сползли они на пол. И сидят, сопят.

Я уже засыпаю, и тут Вадим – напарник, вишенку на тортик кидает: "Слышь, Борь... А если наши вдруг отступать будут, они нас предупредят?!"

А от нас, до края географии – сто метров. Я посмеялся, потому что если отступление какое, то шума будет много. Уж точно проснемся. Но отвечать ему не стал, спать хотелось – гайки.

Утром просыпаемся, а эти, киевляне, все так же сидят, и на нас смотрят как Ленин на буржуазию – глаза красные, хмурые, помятые... (смеется)

Так, под рассказы из волонтерских "приключений", и сами добираемся под вечер в Марьинку.

История повторяется – блуждаем в темноте, наощупь. Ночуем на окраине, под грохот постоянной стрелкотни. Это дома, в Киеве, просыпаешься от любого шума. А тут, на фронте – спится сладко и под выстрелы "СПГ", от которых звенят окна.

А утром Марьинка оживает. В утренней тишине дети идут в школу. У кого-то – субботник.

До линии "ноль" – пара километров. А жизнь идет своим чередом...

И хочется верить, что война скоро закончится. И не верится, что она идет уже три года.

Кристиан Жереги, специально для УП.Жизнь