В Україні потрібно перенавчити 22 тисячі викладачів початкової школи – Гриневич

Для впровадження нового стандарту початкової школи по всій Україні необхідно перенавчити 22 тисячі вчителів.
|Для впровадження нового стандарту початкової школи по всій Україні необхідно перенавчити 22 тисячі вчителів. Фото 4.bp.blogspot.com
Про це в ефірі 5 каналу заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
"Ми збираємося наприкінці травня представляти якраз новий стандарт початкової школи, і там буде презентований саме інтегрований підхід. Для цього щоб цей інтегрований підхід торкнувся всіх українських дітей у першому класі у 2018/2019 навчальному році, нам треба перенавчити 22 тисячі вчителів", – сказала Гриневич.
З її слів, спілкуватися необхідно і з батьками, адже сьогодні діти втрачають інтерес до школи вже у третьому класі.
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"Що повинні розуміти батьки: ми будемо вчити табличку множення, але ми будемо вчити її в такий спосіб, щоб дитину це не знеохочувало до навчання. Сьогодні діти втрачають інтерес до школи вже у третьому класі... тому що сучасні діти вже по-іншому сприймають інформацію", – зауважила Гриневич.
Вони вже з дитинства користуються гаджетами, бачать різноманітні ігри, тому приходячи в школу і зустрічаюсь лише з таким процесом напихання знаннями, коли є дошка й вчитель і ти повинен сидіти непорушно 40 хвилин за партою, вони втрачають мотивацію до навчання".
Нагадаємо, у 44 школах 9 регіонів України проведуть дослідження читацької та математичної компетентностей 4-класників.
Результати апробації не оприлюднюватимуть і за ними не оцінюватимуть рівень навчальних досягнень школярів чи окремих шкіл.
Апробація необхідна, щоб підготувати якісні завдання для моніторингу, який проводитимуть винятково для того, аби оцінити якість роботи початкової школи в Україні.