Порошенко вніс до Ради законопроект про інклюзивну освіту

Президент подав до Верховної Ради проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг".

Він забезпечить продовження розвитку інклюзивної освіти в Україні, повідомляє офіційний сайт глави держави.

За словами гаранта, інклюзивної освіти потребують 10% українських дітей.

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Законопроект передбачає, що вони навчатимуться у загальноосвітніх навчальних закладах.

Тих, які найзручніші для дитини і найближчі за місцем її проживання.

За законопроектом, фінансуватимуть навчання дітей з інвалідністю коштом субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

Також документ вперше на законодавчому рівні визначає терміни "особа з особливими освітніми потребами", "індивідуальна програма розвитку" та "корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги".

Президент закликав нардепів підтримати цей проект Закону у найближчі парламентські тижні. Тоді ж глава держави пропонує прийняти новий закон "Про освіту", який має бути винесений на розгляд парламенту у другому читанні.

За словами Марини Порошенко, котра опікується питаннями інклюзивності шкіл, за законопроектом стоїть доля майже одного мільйона українських дітей.

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"Саме таке навчання є основою недискримінації та залучення до освітнього процесу всіх його учасників. Діти можуть ходити в школу, а не бути закритими у чотирьох стінах, як це відбувається за індивідуальної форми навчання. Мати друзів, а не бути ізольованими від суспільства. Розвиватися і відчувати себе потрібними, а не чекати на допомогу ззовні і жити самостійним і повноцінним життям", - додала перша леді.