Акція проти насильства у Могилянці не відбулася через насильство

Невідомі молодики зірвали проведення акції проти насилля на території Києво-Могилянської академії.
Про це повідомляє український офіс Amnesty International на своїй сторінці у мережі Facebook.
У середу, 14 червня, на території 2-го плацу активісти запланували провести акцію "Ні насиллю в університеті!".
|На території 2-го плацу активісти запланували провести акцію "Ні насиллю в університеті!"
Організатори зазначають, що "нещодавно на території та в корпусах Києво-Могилянської академії з'явились наліпки від анонімних активіст_ок про сексизм, насилля та сексуальні домагання, які існують в університетському середовищі".
На частині наліпок навіть вказувалося прізвище викладача НаУКМА, який дозволяє собі сексистські коментарі та сексуальні домагання до студенток.
Читай також:
Активісти вирішили підтримати ці публічні висловлювання та практику продовження критики насильницьких практик в університі.
"Допоки адміністрація замовчуватиме подібні практики, закриватиме очі на дискримінаційні та ксенофобні настрої через апеляцію до статусу викладача, університет не може вважатись гідним та безпечним місцем для навчання", – вважають автори акції "Ні насиллю в університеті!".
Коли ж організатори почали зібиратися на 2-му плацу, то туди ж підійшли близько 40 невідомих молдих людей, які спробували перешкодити проведенню акції.
"Нападники погрожували активісткам вчинити над ними сексуальне насильство і силою намагалися "вручити квіти", які вони принесли з собою. Один з них спробував зірвати значок Amnesty International з рюкзака учасниці.
Через загрозу насильства з їхнього боку організаторкам довелося зупинити акцію і піти. Поліція, яку учасники/ці викликали, прибула тільки за 40 хвилин і "не знайшла порушень", – констатує український офіс Amnesty International.
"Гірка іронія: акція проти насильства не змогла відбутися через насильство. Обмеження права на мирні зібрання шляхом застосування сили в Україні перетворилося на системну проблему", – додають правозахисники.