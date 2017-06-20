З Криму і Донбасу до вишу, без ЗНО. Перелік університетів, які приймають абітурієнтів

У 12 вишах України почали роботу освітні центри "Крим-Україна".

Фото Multirealism/Depositphotos

Завдяки ним будь-який вступник з Криму може вступити до українських вишів за спрощеною системою – без складання ЗНО.

Центри "Крим-Україна" діють на базі 12 вишів:

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1. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 2. Запорізький національний університет 3. Чорноморський національний університет імені Петра Могили 4. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 5. Національний університет "Львівська політехніка" 6. Львівський навчально- науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" 7. Херсонський державний університет 8. Херсонський національний технічний університет 9. Херсонська державна морська академія 10. Таврійський національна університет імені В. І. Вернадського (Київ) 11. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 12. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

За такою з схемою на базі переміщених ВНЗ, а також на базі університетів, розташованих на підконтрольній українській владі території Донецької і Луганської областей також працюють центри "Донбас-Україна", куди можуть вступати абітурієнти із непідконтрольної території Донбасу.

Нагадаємо, нещодавно було прийнято закон, згідно з яким для абітурієнтів з Криму впроваджуються квоти в обсязі 1 тис. місць державного замовлення на навчання в ВНЗ на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

"На ці місця кримчан також прийматимуть за результатами вступних випробувань, однак закон набере чинності й почне реально працювати лише в середині липня.

Проте в цей час в звичному режимі працюватимуть 12 освітніх центрів "Крим-Україна". І коли відбудуться передбачені законом зміни, це будуть додаткові виші й додаткові місця до тих, які вже є зараз", – повідомила завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів департаменту вищої МОН Світлана Кретович.

Вона додала, що нині квота на місця державного замовлення для абітурієнтів з Криму становить 20% від загального обсягу держзамовлення, а це понад 800 місць.

Для вступу за спрощеною системою абітурієнту потрібно приїхати до освітнього центру, подати заяву та заповнити освітню декларацію.

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Після цього пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів (українська мова, історія України) і скласти вступний іспит з одного предмета, визначеного ВНЗ, або творчий конкурс.

Також необхідно буде отримати в школі, закріпленій за освітнім центром, тимчасову довідку – її протягом 3 місяців потрібно замінити на документ про освіту державного зразка.

Вступати через освітні центри можуть як особи, що не мають українського документу про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року.

У середньому процедура вступу займає 3-4 дні. На цей час вступники забезпечуються гуртожитком.

Освітні центри працюватимуть до 30 вересня.

З докладнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОН.

Торік протягом вступної кампанії до таких центрів звернулося понад 3300 осіб.