Забрать детство у войны

– В Бердянске я понял, что туалетный бизнес лучше ресторанного, в ресторан не всем надо, – рассказывает Кирилл, который летом 2014 года выехал из Авдеевки в Бердянск.

Тогда 14 летний подросток помогал отцу искать дом и работу, чтобы позже перевезти всю семью в другой город без войны.

У Кирилла третий разряд по взрослому спортивному ориентированию и туризму.

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За первое лето войны ему пришлось забыть о привычных увлечениях и сменить несколько работ. Одна из них – "рекламный агент" в местном бердянском кафе.

– Нужно было зазывать людей покупать пирожки и беляши, – вспоминает он и улыбается, но как бы сковывает себя в лишних движениях и эмоциях, занимая как можно меньше места на кресле в большом холле гостиницы. – Потом мы переехали в Хмельницкий, там и живем, но трудно найти спокойное место.

Кирил как бы сковывает себя в лишних движениях и эмоциях, занимая как можно меньше места на кресле в этом большом холле гостиницы

Плечи парня опускаются, он закрывает глаза и уходит к окну. К нему подбегает младшая сестра и пытается успокоить.

Лера и Кирилл, как и многие дети в лагере "Строим мосты, а не стены", из востока Украины.

Вместе с детьми-переселенцами из Крыма и других городов Украины, они приехали в большой пансионат в пригороде Черновцов, чтобы попробовать снова вернуться в детство, которое оборвалось со взрывами снарядов и поспешными сборами чемоданов.

Организатор и инициатор лагеря Анна Ленчовская. Вместе с коллегами из Киевского центра "Пространство толерантности" Аня уже несколько лет занимается темами мультикультурности и образования для детей.

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Организатор и инициатор лагеря Анна Ленчовская

Работать с травмой она начала еще в конце 90-х. Тогда, вместе с Фондом Шоа был снят фильм о Холокосте "Spell your name" ("Назови свое имя" (1998) режиссера Сергея Буковского, при финансовой поддержке Стивена Спилберга).

Анна занималась переводом с английского в рамках деятельности Фонда, вскоре стала представителем организации в Украине.

После презентации фильма, представительство Фонда занялось разработкой школьного пособия по вопросам толерантности. Это была некая прививка от ненависти для работы в школах. Комплексная Всеукраинская программа, по которой обучили 3200 учителей, во всех областях Украины, как работать с темой ценностей вообще и с преподаванием уроков про Холокост в частности.

Далее были проекты по изучению Голодомора – "Голодомор – человеческое измерение трагедии", единственный, по мнению Анны, качественный продукт о том, как говорить с детьми о Голодоморе; по вопросам сохранения памяти – "Боль памяти", о местах расстрелов евреев и жертв сталинских репрессий, местах массовых захоронений.

Когда на улицах Киева начинался Майдан, Анне с коллегами в Министерстве образования утвердили проект для работы с учителями – "Где начинаются права человека. Уроки истории и современность".

Это пошаговая инструкция для учителей, как работать по конкретным правам: право на жизнь, защита от дискриминации, пыток и рабского труда, права детей, свобода религии и вероисповедания.

– В декабре мы провели семинар для учителей, обучили их как с этим работать. И на протяжении всего Майдана, во всех областях Украины, включая Донбасс и Крым, проводили семинары по этому пособию, – рассказывает Ленчовская.

Уже после начала войны, некоторые методики в семинарах, по тому как говорить с детьми про трагедию и войну изменились.

В большинстве случаев это связано с тем, что в классах могут быть дети-переселенцы, кого война коснулась непосредственно.

– Учителя говорят, что преподавать историю стало сложно. Есть примеры Руанды и Балкан, где история вообще не преподавалась, ее просто убрали из школьной программы, историю ХХ заморозили. И только в прошлом году, в Руанде снова стали говорить о том, что у них происходило.

Фонд Шоа, который работает во всем мире, помогает этому процессу разморозки преподавания истории в школе. И я рада, что у нас в Украине есть учителя, которые готовы говорить на сложные темы, – продолжает Анна.

Программа лагеря "Строим мосты, а не стены" основана на опыте Анны работы с темой Холокоста.

Программа лагеря "Строим мосты, а не стены" основана на опыте Анны работы с темой Холокоста

Программа формировалась три года. Команда лагеря боялась навредить детям, поэтому советовались со специалистами из Израиля, Грузии и Нидерландов.

Первоначально было две идеи – вернуть детство и дать опору.

"Вернуть себе себя", потому что в вооруженных конфликтах дети очень рано становятся взрослыми.

Участники проекта – подростки. Это тот период, когда происходит переориентирование системы ценностей, с родительских на новые. Формируется потребность в этих ценностях.

В рамках программы у детей есть возможность рассказать о личных историях, о которых у них есть потребность говорить, но нет такого места где это было бы безопасно.

Участники проекта – подростки. Это тот период, когда формируется потребность в этих ценностях

В одной из комнат, где проходят занятия, играют по очереди разные песни. Одна з них – украинского инди-коллектива "Один в каное":

"Пообіцяй мені, пообіцяй мені,

Що завжди горітиме світло в твоєму вікні.

Пообіцяй мені, хай навіть не збудеться,

Що "завтра" негайно і невідворотньо відбудеться"!

Песни подбирали подростки, и собравшись в круг, отгадывали кто какую песню загадал.

Эту песню загадала Полина, тетя Кирилла, хотя они практически одного возраста с ним. В Авдеевке девушка оставалась и во время референдума, и во время танковых боев.

– Я хорошо помню это день, когда проходил референдум. Все было как на выборах. Только возле школы было окружение и людей с автоматами и в масках. Мы видели все, и танки, и гаубицы.

Само состояние ужасное, ты не столько боишься за жизнь, сколько тебя эта ситуация морально угнетает. Ты не можешь от этого абстрагироваться. Это везде. На каждом шагу.

Когда тебе удается вырваться оттуда, то ты стараешься не возвращаться в эти воспоминания, – говорит Полина, и смотрит, как я делаю записи нашего с ней разговора в блокнот, в этом году она поступает в университет и хочет стать журналистом.

– Мы не зацикливаемся на этом, жизнь продолжается. – говорит она после паузы. – Наша прошлая жизнь это хорошие воспоминания.

Когда встречаем людей из Донецка, сразу чувствуется это понимание опыта войны, что мы через это проходили, сейчас проходим.

Но сейчас я стала сильнее морально, я могу переживать какие-то сложности. До этого всегда хотела уехать из Авдеевки, как и все дети, которые хотят уехать из родительского дома, а сейчас хотела бы вернуться туда.

Полина, Кирилл и его младшая сестра Лера

Для всех организаторов лагеря, их работа это совместное построение спокойной среды, в которой у подростка нет тревоги, и он может избавиться от физических зажимов, раскрыть свой потенциал.

В "Мостах" нет детей без талантов, они могли о них просто забыть или недостаточно уделять им внимания с начала войны.

С утра и до позднего вечера проходят мастер-классы по рисованию, вокалу, игре на гитаре, психологии, театру и критическому мышлению.

С утра и до позднего вечера проходят мастер-классы по рисованию, вокалу, игре на гитаре, психологии, театру и критическому мышлению

Последний предмет тут ведет студент из Грузии Ника. Его родной город – Сухуми. Родители Ники выехали оттуда в 1992 году, тогда он еще не был рожден.

Ника никогда не был в Сухуми и, по-факту, является переселенцем. Когда-то он сам принимал участие в подобном лагере и теперь хочет поделиться своими знаниями с детьми, которые переживают конфликт.

– Я знаю, что в Сухуми ничего не изменилось после войны.

Лучше ничего не знать. Для меня Сухуми – это дом про который мне рассказывают, но какой он я понятия не имею, – говорит Ника и переспрашивает, будет ли кому-то интересно знать об этом. – Я вижу, как тяжело и как человек иногда не хочет затрагивать какие-то темы. То, что произошло с этими детьми, то что было с моими родственниками, это не забудешь, с этим надо учиться жить.

Лагерь "Строим мосты, а не стены" процессуальный – для организаторов важен не результат, а процесс. Если на проработку одной из тем нужно больше времени, то ей уделяют столько времени, сколько нужно для ее восприятия.

Рисование – одно из самых важных здешних занятий. Его преподаватель Уляна дает полную свободу и волю эмоциям и переживаниям.

Рисование – одно из самых важных здешних занятий. Его преподаватель Уляна дает полную свободу и волю эмоциям и переживаниям

На полу, вместе с детьми она разрывает мусорные пакеты, перемешивает разных цветов краску и дает выбрать каждому маленький камушек, с помощью которого они бы могли рисовать.

– Сегодня вы рисуете неидеальный рисунок, – объясняет Уляна и на лице детей видно некоторое недоумение. – Рисуйте ногами, руками, камнями. Выходите за границы листа бумаги и рисуйте, что хотите.

Процесс захватывал и погружал в себя полностью. Сначала бережно, а потом все активнее дети месили ногами краску и кончиками пальцев наносили рисунок на бумагу.

Сначала бережно, а потом все активнее дети месили ногами краску и кончиками пальцев наносили рисунок на бумагу

Возможность делать ошибки и принимать их, не быть раскритикованными и по-детски дурачиться, кажется, у них это было давно и этому снова нужно учиться.

Детей, которые видели войну невозможно излечить от травмы, но рану можно превратить в шрам. Организаторы лагеря показывают им, как можно относиться к себе по-новому.

Никто не может изменить прошлое участников "Мостов", восстановить дома или вернуть близких, но здесь им помогают дальше продолжать жить.

Тетяна Безрук, журналіст, спеціально для УП.Життя