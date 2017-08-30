Добро не в'яне. Активісти просять школи віддати квіти з 1 вересня на благодійність

Першого вересня учні дарують вчителям оберемки квітів.
Частину з них педагоги забирають додому, решту залишають у класах, де квіти швидко в'януть.
Київська ініціатива "Квіткове Щастя" просить школи столиці віддати на благодійність частину букетів, які учні подарують вчителям 1 вересня.
"Зайві" квіти переоформлять флористи. Оновлені букети повезуть до лікарень Києва, де лежать важкохворі.
|Фото надане організаторами акції
Наразі вони точно планують поїхати у Київську міську психіатричну лікарню № 1 імені І. П. Павлова.
У планах також інститути раку, урології, хірургії та інші.
Кількість медзакладів залежить від кількості зібраних букетів.
Букети даруватимуть не лише пацієнтам, але й молодшому медичному персоналу: няням, санітарочкам, прибиральницям і кухарям.
"На них майже не звертають увагу, але ж від них залежить якість перебування людей у медзакладі",– додає співорганізатор акції Ольга.
Наразі активісти ведуть перемовини з навчальними закладами 5 районів столиці: Солом'янським, Шевченківський, Оболонським, Святошинським і Печерським.
|Фото надане організаторами акції
Телефонують також "у топ-20 гімназій і ліцеїв".
Усі охочі долучитись до акції можуть принести квіти активістам самостійно: 1-3 вересня вони чекатимуть за адресою: вулиця Богдана Хмельницького 51Б (Київський молодіжний центр).
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Передати квіти на благодійність можна і в інший день.
Ініціатива "Квіткове щастя" існує уже рік: збирає квіти після весіль, днів народжень, концертів, тощо.
Потім над ними працює флорист.
Букети везуть до лікарень, госпіталів, закладів для літніх людей, тощо.