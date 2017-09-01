Всіх туристів IdrisKa tour, які застрягли у Іспанії, повернуть додому – МЗС

Українських туристів оператора IdrisKa tour, які через фінансові проблеми компанії застрягли в Малазі і Тенеріфе, повернуть додому.

Всіх туристів IdrisKa tour, які застрягли на відпочинку, повернуть додому

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, якого цитує "Укрінформ".

Нагадаємо, 31 серпня сотні українських туристів не змогли вилетіти чартерним рейсом туроператора IdrisKa tour на Тенеріфе та Аліканте з аеропорту "Київ" (Жуляни), оскільки туристична компанія не оплатила рейси.

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З цієї ж причини з Малаги і Тенеріфе в Україну не вилетіли кілька десятків клієнтів цього туроператора.

"О 8.30 літак вилетів з Тенеріфе, о 9 годині він мав здійснити посадку в Малазі, щоб забрати решту групи українців. Інша частина туристів, які є клієнтами цього ж туроператора, має вилетіти аналогічним чартерним рейсом 2 вересня", – сказав представник МЗС.

Кирилич відзначив, що український консул оперативно встановив контакт з туроператором і авіаперевізником.

"Обидві сторони погодили суперечливі питання, і на цей момент ситуація врегульовується", – зазначив представник МЗС.

На сайті IdrisKa tour повідомляється, що з 31 серпня раніше заявлені рейси виконуватися не будуть – вони скасовані через недобросовісні дії партнерів, на даний момент компанія готує документи для передачі до суду.