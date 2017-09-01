Мама з Обухова домоглася скасування вивчення російської мови у класі своєї дитини

Дарина Ярошенко з Обухова домоглася того, щоб у класі, де вчиться її дитина, припинили вивчати російську мову.

Це рішення жінка виборювала впродовж шести місяців, пише obukhiv.online.

"Мою дитину змушують вивчати російську мову. Зверталися до директора школи, на батьківських зборах під час голосування вісім батьків підтримало відміну російської мови.

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Проте дирекція школи ігнорує письмове звернення батьків, наводить відмовки та затягує час, аби не виконати прохання батьків, які є учасниками навчально-виховного процесу і мають право обирати навчальний план своїм дітям.

Я не проти російської мови, у кожного свої причини вивчати її. Але я проти того, щоб нам силоміць нав’язували вивчення мови, яка не є державною, не є міжнародною мовою", – написала жінка у своєму Facebook.

Вона зверталася не лише до дирекції школи №5, але й до Міністерства освіти на науки України.

Міністерство відповіло жінці, що її дитина має право не вивчати російську мову, але це слід погодити з керівництвом школи.

Дитина має право не вивчати російську мову в школі як обов'язковий предмет.

Тому наприкінці серпня на батьківських зборах директор скасувала вивчення російської мови в класі, де вчиться син жінки.

"Для тих, хто дуже хоче, після уроків є факультатив з російської мови, але бажаючих у нас не знайшлось. Взагалі, у нашому класі восьмеро батьків виступали проти обов’язкового вивчення російської. Після публікації звернення(у Фейсбук – ред.), з’ясувалося, що така біда по всім школам Обухова", – розповіла Дарина журналістам.

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І додала, що до неї звернувся за допомогою батько з іншої школи Обухова – №1. Він також не хоче, щоб його діти вивчали російську мову.

Він уже говорив з директором школи і чекає на його рішення.

Про таке ж бажання Дарині розповіла мама учня зі школи №4 міста.

Вона радить іншим батькам не боятися відстоювати свої права.

"Навіть якщо одна дитина в класі проти російської мови, директор школи зобов’язаний враховувати всі побажання батьків. Якщо дитина одна в класі проти російської мови, а всі інші за російську мову, цей предмет переводиться з обов’язкової на факультатив.

Його ставлять першим або останнім, для того, щоб дати можливість тій дитині не відвідувати цей урок. Вивчення російської мови вирішується на батьківських зборах шляхом голосування", – пояснює Дарина.

На боротьбу жінку надихнула Марина Хаперська із Харкова.

Вона публічно виступила проти примусового вивчення російської мови в українських школах, а відповідне звернення вона адресувала міністру освіти і науки Лілії Гриневич.

Марину обурило те, що її дитина, яка жодним чином не належить до національної меншини "росіян", повинна була вивчати російську мову у школі.