Мама з Обухова домоглася скасування вивчення російської мови у класі своєї дитини

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1 вересня 2017

Дарина Ярошенко з Обухова домоглася того, щоб у класі, де вчиться її дитина, припинили вивчати російську мову.

Це рішення жінка виборювала впродовж шести місяців, пише obukhiv.online.

Фото: LiliGraphie/Depositphotos

"Мою дитину змушують вивчати російську мову. Зверталися до директора школи, на батьківських зборах під час голосування вісім батьків підтримало відміну російської мови.

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Проте дирекція школи ігнорує письмове звернення батьків, наводить відмовки та затягує час, аби не виконати прохання батьків, які є учасниками навчально-виховного процесу і мають право обирати навчальний план своїм дітям.

Я не проти російської мови, у кожного свої причини вивчати її. Але я проти того, щоб нам силоміць нав’язували вивчення мови, яка не є державною, не є міжнародною мовою", – написала жінка у своєму Facebook.

Вона зверталася не лише до дирекції школи №5, але й до Міністерства освіти на науки України.

Міністерство відповіло жінці, що її дитина має право не вивчати російську мову, але це слід погодити з керівництвом школи.

Дитина має право не вивчати російську мову в школі як обов'язковий предмет.

Тому наприкінці серпня на батьківських зборах директор скасувала вивчення російської мови в класі, де вчиться син жінки.

"Для тих,  хто дуже хоче, після уроків є факультатив з російської мови, але бажаючих у нас  не знайшлось. Взагалі, у нашому класі восьмеро батьків виступали проти обов’язкового  вивчення російської. Після публікації звернення(у Фейсбук – ред.), з’ясувалося, що така біда по всім школам Обухова", – розповіла Дарина журналістам.

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І додала, що до неї звернувся за допомогою батько з іншої школи Обухова – №1. Він також не хоче, щоб його діти вивчали російську мову.

Він уже говорив з директором школи і чекає на його рішення.

Про таке ж бажання Дарині розповіла мама учня зі школи №4 міста.

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Вона радить іншим батькам не боятися відстоювати свої права.

"Навіть якщо одна дитина в класі проти російської мови, директор школи зобов’язаний враховувати всі побажання батьків. Якщо дитина одна в класі проти російської мови, а всі інші за російську мову, цей предмет переводиться з обов’язкової на факультатив.

Його ставлять першим або останнім, для того, щоб дати можливість тій дитині не відвідувати цей урок. Вивчення російської мови вирішується на батьківських зборах шляхом голосування", – пояснює Дарина.

На боротьбу жінку надихнула Марина Хаперська із Харкова.

Вона публічно виступила проти примусового вивчення російської мови в українських школах, а відповідне звернення вона адресувала міністру освіти і науки Лілії Гриневич.

Марину обурило те, що її дитина, яка жодним чином не належить до національної меншини "росіян", повинна була вивчати російську мову у школі.


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