Україна посіла 90 місце у світовому рейтингу благодійності

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5 вересня 2017

У світовому рейтингу благодійності World Giving Index 2017 Україна зайняла 90 місце.

На благодійність жертвують кошти 29% українців.

Фото:Monkeybusiness/Depositphotos

Такими є дані дослідження міжнародного благодійного фонду Charities Aid Foundation (CAF), опублікованого з нагоди Міжнародного дня благодійності.

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За даними фонду, благодійників в Україні побільшало.

Однак до світового лідера з благодійності нам ще далеко.

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Четвертий рік поспіль рейтинг очолила М'янма.

За даними дослідників, пожертвування робить 91% населення країни.

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Здебільшого в країні жертвують гроші монахам.

На благодійність зазвичай жертвують невеликі суми, зате часто.

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Друге місце у рейтингу благодійності посіла Індонезія, а третю - Кенія.

У десятку лідерів також увійшли Нова Зеландія, США, Австралія, Канада, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати і Нідерланди.

Останню сходинку в рейтингу зайняв Ємен.

У рейтингу World Giving Index 2017 проаналізовані показники минулого року, було опитано 146 тис. чоловік в 139 країнах.


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