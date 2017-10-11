До 1 грудня у школах Києва вирішать, чи потрібна шкільна форма

Обов’язковість шкільної форми та примус до її використання носить корупційне забарвлення.

У цьому переконаний заступник голови Київської міськдержадміністрації Олексій Резніков у ефірі телеканалу 1+1, повідомляє прес-служба КМДА.

"Скасування обов’язковості шкільної форми – це надання конституційного права свободи та вибору, це ще й антикорупційний захід. Бо ні для кого не секрет, що в багатьох школах є примус купувати шкільну форму в окремих виробників.

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Батьки обурені цим, бо знову їх до чогось примушують. Вони можливо купили б той піджачок та брючки, і мали б той самий стандарт, але там, де вони захочуть придбати, і у разі, якщо обрали з дітьми варіант носіння шкільної форми", – сказав чиновник.

"Скасування обов’язковості шкільної форми – це надання конституційного права свободи та вибору", – переконані в КМДА

Дискусія щодо необхідності шкільної форми у школах Києва з новою силою відновилася після того, як 3 жовтня 2017 року було опубліковано наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту № 929 "Про шкільну форму".

Згідно з документом, директорам середніх закладів освіти комунальної власності доручено до 1 грудня 2017 року провести обговорення питання доцільності використання здобувачами освіти шкільної форми з представниками органів самоврядування закладів освіти.

Після обговорення у разі потреби необхідно підготувати зміни до статутних документів закладів освіти з урахуванням пропозицій та рішень органів самоврядування закладів освіти.

"Документ зобов’язує педагогічних працівників не допускати випадків порушення етики спілкування з учнями щодо використання чи невикористання шкільної форми", – пояснюють у КМДА.

4 жовтня Олексій Резніков провів тематичну зустріч із представниками ініціативи "Батьки SOS". Цікаво, що під постом із закликом обговорити цю тему, більшість батьків дійсно проти форми.

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Він розповідає, що сьогодні є запит про те, що шкільна форма не повинна бути обов’язковою.

За його словами, мова не йде про однозначне тотальне скасування форми.

"Ми говоримо про наявність вибору. Про те, що кожна школа може зібратись тріумвіратом "батьки-діти-вчителі" та обговорити, який дрес-код має бути в школі.

Якщо вони разом вирішили, що в школі має бути форма, це буде прописано в Статуті школи в який, звісно, можна внести зміни без проблем – одні дітки випускаються зі шкіл, а інші – вступають.

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Якщо в третій школі вирішать, що хочуть ходити в джинсах і светрі – це їхнє право.



У наказі першочергово йдеться про те, що ми маємо виховувати вільних людей із дитинства. Київ – це територія свободи, і ми говоримо про право вибору – щоб українці змалечку зростали вільними людьми, які мають, зокрема, домовлятись між собою, знаходити компроміс", – розтлумачує чиновник.



Проте, заступник голови КМДА погоджується, що певний дрес-код має бути, але в жодному разі не нав’язана уніформа.

"Відчуття належності до колективу завдяки впровадженню однакової форми – це штучне нав’язування. Реальне відчуття єдності з’являється через спільну діяльність, ухвалення спільних рішень, працю на загальну користь", – переконаний він.