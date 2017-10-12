Директор Держцирку: "Ми з часом готові відмовитися від тварин"

Ірина Андрейців журналістка УП.Життя
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12 жовтня 2017

15 жовтня пройде Всеукраїнський марш за права тварин.

Акції заплановані у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Ужгороді, Житомирі, Маріуполі, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Кам'янському, Рівному та Івано-Франківську.

"Ми вийдемо для того, аби покласти край знущанням над тваринами в цирках і сфері розваг, закликати владу впровадити дієві механізми боротьби з живодерами та садистами, звернути увагу українців на гуманне ставлення до тварин", – йдеться в анонсі події.

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Напередодні маршу "Українська правда. Життя" вирішила поспілкуватись з іншою стороною конфлікту і поговорила з директором ДП "Державна циркова компанія України" Сергієм Кабаковим.

Підприємству підпорядковуються 7 стаціонарних цирків (ще 3 залишились на окупованих територіях, тварин звідти евакуювали).

Директор ДП "Державна циркова компанія України" Сергій Кабаков. Фото автора

ВЕТЕРИНАРИ ЦИРКУ ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ВЕТЕРИНАРАМ МІСТА

– Скільки тварин в установах "Держцирку"?

– 134 – державні та 163 – приватні. Ті тварини, які є власністю артистів, поставлені у нас на утримання. Є договори.

– З власниками?

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– Так. Тваринам купуємо корми згідно з затвердженими нормами.

– Є різниця у годуванні та утриманні приватної тварини і купленої за державний кошт?

– Немає. Якщо ми укладаємо контракт з артистом, він приходить до нас зі своїми тваринами і готовим номером. Або зі сценічною заявкою і просить дати певний час для постановки.

– А тварини де живуть в цей час?

– У цирку. А якщо є період простою, ми скеровуємо тварин в один з наших стаціонарних цирків.

Вони перебувають у пристосованих місцях. Коні – в конюшнях, є ведмедники, слоновники. Тварини на вулиці чи в машині не живуть.

Ми також оплачуємо артисту готель, комунальні послуги і корм, виплачуємо зарплату робочим, які за тваринами доглядають.

Працівниця Національного цирку доглядає за кіньми у вольєрах. Фото Ельдара Сарахмана, УП

– Хто контролює, чи вакциновані та здорові всі тварини?

– У кожному цирку є ветеринарні відділи. Вони тварин за потреби лікують, закуповують усі препарати, роблять обов’язкову вакцинацію у потрібні періоди, тварини мають паспорти.

Коли тварина з'являється у цирку, наш ветеринар одразу отримує їй ветеринарний паспорт.

По прибуттю на гастролі в інший цирк тварин також ставлять на облік у міський ветеринарний відділ.

– А ветеринарний відділ цирку хто перевіряє?

– Він підпорядковується міському ветвідділу, де цирк працює. Всі дозволи на переїзд ветеринар цирку бере у міських ветеринарів.

– Тобто ветеринарів цирку контролюють міські ветеринарні лікарні?

– Так.

Ветеринарний кабінет у Національному цирку. Фото Ельдара Сарахмана, УП

ТВАРИН У ЦИРКАХ НЕ ПЕРЕВІРЯЄ ЖОДЕН ОРГАН ЗЗОВНІ

– В Україні є орган, який може просто так без попередження прийти до цирку і перевірити, чи немає жорстокого поводження з тваринами, чи вони здорові й нагодовані?

– Будь-хто може зайти всередину і подивитися репетицію.

– Але служби, яка могла б приїхати і перевірити…

– Немає. Коли почали кричати про заборону тварин у цирках, я казав, що для початку треба створити контролюючий орган. Він би міг приїхати і перевірити все. А його немає.

Чому ми сьогодні одразу хочемо радикальних кроків?

Чому у нас в країні є жорстоке поводження з тваринами? Бо немає відповідальності.

Хіба це не знущання: носити мавпочку чи іншу тварину в спеку по пляжі під палючим сонцем? Люди падають, а вони тварин тягають. Їх покарайте!

До Національного цирку приїхали на гастролі морські леви з Данії. Фото Ельдара Сарахмана, УП

– UAnimals говорять про жорстокі умови дресирування тварин. Наприклад, про металеві квітки для слонів, які травмують їм вуха… (Це гострий гак, захований у стеку з квітами. Ним зачіпають вуха слонів, щоб вони виконували команди - УП)

– Того, про що вони говорять, у нас немає. Дресура – це контакт людини і тварини. Коли дресирувальник бачить, що собака не може виконати якийсь трюк, собака пробує зробити інший.

Дресирування іде за принципом підгодовування: зробив трюк – отримав їжу.

У кожної тварини є свої солодощі. Ведмідь любить згущене молоко, шматочок цукру, печиво. Собака любить вирізку.

У нас є спеціальні норми, коли тварина іде на репетиції. Там окреме підгодовування у документах: цукор, згущене молоко і так далі.

СТАРТОВИЙ ПІСТОЛЕТ І БРАНСБОЙТ

– Коли дресирувальник працює з дикою твариною, він має захист на випадок, якщо у звіра прокинуться інстинкти?

– На виступах з дикими тваринами є заходи безпеки.

Є стартовий пістолет – не травмат, просто звук.

Є людина, яка стоїть з брансбойтом, щоб в разі чого відбити напором води. Але вбивати – ні.

Дресирувальник бере тварину малесенькою, годує її з пляшечки. Вона живе і спить з ним у ліжку. У нас дресирувальниця спала разом з тигренятами.

Дресирувальник бере тварину малесенькою, годує її з пляшечки, а може й спить з нею. Фото: Олег Батрак, bigmir)net

До дорослої тварини інший дресирувальник уже не підійде. Вона уже знає запах, повадки.

Коли дресирувальник бачить прояви агресії, він припиняє роботу.

– Куди тоді тварину здають?

– Або у зоопарк, або просто тримають і годують. Ми можемо списати аркуш паперу, а тварину – ні.

– Для вас особисто це нормально, коли дикі звірі сплять разом з дресирувальником?

– Нормально. Я давно працюю в цирку. Бачив, коли дресирувальник спав у клітці з ведмедем, вдвічі більшим за нього, бо його так любив.

– Є випадки, коли у ваших цирках тварин усипляють?

– Немає.

– Навіть коли вони хворіють?

– Ми до останнього їх лікуємо.

Виступ тигрів у цирку. Фото: Олег Батрак, bigmir)net

– Що ви робите, коли народжується потомство?

– Власник тварини пише заяву і просить поставити потомство на утримання з перспективою вводу на роботу чи здачі в зоопарк.

– А якщо тварина стара чи травмована і не може більше виконувати трюки?

– Її продовжують утримувати і годувати. От зараз дресирувальник змінював ведмедя. Домовився з зоопарком і віддав тварину. Проблема з цим.

Оці UAnimals кажуть, що притулки є. А дресирувальник півроку не міг нікуди ведмедя здати. Возив його за собою, годував…

На вулицю тварину ніхто не викидає. А домашні тварини – собачки, котики – зазвичай залишаються у дресирувальника вдома.

– Як ви можете продовжувати утримувати тварину, якщо вона вже не виконує номерів? Ви ж укладали договір і платите за певну програму.

– Тварину ми знімаємо з утримання лише тоді, коли дресирувальник приходить і пише заяву: "Прошу зняти тварину з утримання, я здаю її у зоопарк".

Коні в конюшні Національного цирку України. Фото Ельдара Сарахмана, УП

"Я ГОТОВИЙ ПІДТРИМАТИ ЗАБОРОНУ ПЕРЕСУВНИХ ЦИРКІВ"

– У липні перед тим, як президент підписав закон про жорстоке поводження з тваринами, під АП пройшов мітинг з вимогою ветувати закон. Там були і представники Держцирку.

Ви були проти прийняття цього закону?

– Так.

– Чому?

– Цирк споконвіку був з тваринами. Він привчав їх любити. Ми, як структура, і наш народ ще не готовий до того, щоб припинити цирк з тваринами.

Я згоден, ОК: ми йдемо в Європу. От UAnimals кажуть, що в європейських країнах забороняють цирки з тваринами. Наші артисти їздять гастролювати по всій Європі. Є заборони на тварин з Червоної книги, на окремі види.

Морські леви приїхали на гастролі з Данії. Репетиція в Національному цирку. Фото Ельдара Сарахмана, УП

Організація вимагає, щоб усіх тварин перестали використовувати в цирках, і свійських в тому числі. То що, коня у сільському господарстві не використовувати? Собак не використовувати в патрулюванні?

От є пересувні цирки, звіринці. Я свого часу багато гастролював, мав свій "Шапіто". Бачив пересувні звіринці, на які було страшно дивитись. Тварин підгодовували люди, які приходили на них подивитись.

Я готовий підтримати заборону пересувних цирків і звіринців, особливо приватних. Там немає умов утримання тварин.

З конем легше – кілок забив у землю, і він собі пасеться. А хижаки в маленьких клітках… Я за те, щоб це заборонили.

А те, що стосується стаціонарних цирків… Ми маємо усі умови утримання. У нас тварини не з’їдають навіть всього, що дали за нормами.

Собака на репетиції номера в Національному цирку України. Фото Ельдара Сарахмана, УП

Кажуть: різко заборонити цирки з тваринами. Чекайте. Потрібен перехідний період. Що робити з тваринами, які сьогодні є в цирках? На вулицю викинути?

Цією весною ходили на УТ-1. Кажу до активістів: "Ви готові прийняти ведмедів до себе?", "Ні, у нас немає місця". А куди тварин подіти?

Тварина, яка жила в сім'ї, не буде жити в зоопарку. Не один випадок був, коли тварину здавали в зоопарк, а стадо її не приймало, і тварина помирала: закльовували, забивали...

Тварини в цирках – не з природи взяті. Це 5-6 покоління, народжене в зоопарку. Тварина виросла в інших умовах, готова до певного виду життя.

Тварини в цирках – не з природи взяті. Це 5-6 покоління, народжене в зоопарку. Фото: Олег Батрак, bigmir)net

– Закон про посилення жорстокого поводження з тваринами не передбачає закриття цирків. Він забороняє пересувні звіринці, яких, наскільки я розумію, у "Держцирку" немає…

– Немає.

– Тоді чому ви виходили проти прийняття цього закону?

– Активісти зараз домагаються повної заборони використання цирку з тваринами.

– Я маю на увазі конкретну акцію у липні.

– А, ту… Той закон мав саме заборону пересувних звіринців. Але тоді була акція заборонити повністю цирки з тваринами…

– Але парламент нічого такого не ухвалював.

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– От коли я зайшов в парламент, про це ніхто не знав. Ці законопроекти вносили пакетом, де була повна заборона. І проголосували.

– У тексті закону я такого не бачила.

– Бо ніхто не бачив. Тексту не виклали. Бо той проект, який обговорювали ми, і який підписали – два різних законопроекти. Потім президент відправив на доопрацювання.

Цей рух UAnimals вимагає повної заборони. Ми не готові завтра взяти і забрати усіх тварин з цирків.

– А з часом ви готові відмовитись від тварин у цирках?

– Готові. Я сьогодні проти повної заборони. Але ж є сільськогосподарські тварини: кішки, собаки, кури, коні… Ми готові до діалогу.

Ірина Андрейців, УП


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