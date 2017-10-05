52% мешканців сходу України не готові захищати Батьківщину – опитування

54% українців готові відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, у випадку виникнення відповідної загрози.

Такими є результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у вересні 2017 року.

Цікаво, що це майже удвічі більше порівняно з 2012 роком.

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Готових повстати зі зброєю дві третини серед мешканців центру та заходу. На Півдні таких – половина.

Натомість на сході 52% сказали, що не готові захищати Батьківщину зі зброєю у руках (26% готові, 22% – не визначилися).

Патріотично налаштованих більше серед чоловіків, україномовних та більш заможних.

Патріотично налаштованих більше серед чоловіків, україномовних та більш заможних

59% опитаних підтримують ідею встановлення святкування Дня захисника України 14 жовтня.

Майже така сама кількість (56%) – не підтримують ідею скасування святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, відомого як День Радянської армії і Військово-морського флоту.

При цьому, якщо перших більше на заході, то останніх – на півдні та сході.

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Цікавим є те, що встановлення свята 14 жовтня однаково підтримують як чоловіки, так і жінки.

У свою чергу, також немає різниці між статями у питанні засудження ініціативи скасування святкування 23 лютого: це однаково не підтримують як більшість чоловіків, так і більшість жінок.

При цьому майже половина (45%) прихильників ідеї встановлення 14 жовтня як Дня Захисника України, не підтримують скасування святкування радянського свята.

49% опитаних підтримують ідею визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України, 29% – не підтримують (41% і 38% відповідно у порівнянні з 2015 роком).

49% опитаних підтримують ідею визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України

Майже чверть опитаних не визначились з відповіддю. З початку досліджень у 2010 році рівень підтримки цієї ініціативи виріс у 2,5 рази.

На заході підтримка цієї ідеї найбільша – 80%. Половина респондентів у центрі також підтримують визнання ОУН та УПА.

Водночас майже половина мешканців сходу та півдня не підтримують ідею визнання національно-повстанського руху.

Чоловіки, більш молодші, мешканці сіл, особи з вищою освітою та україномовні більше схильні до підтримки визнання ОУН та УПА, аніж інші категорії.

56% позитивно ставляться до ідеї примирення воїнів Радянської армії та ОУН-УПА (у 2012 році таких було 44%).

56% позитивно ставляться до ідеї примирення воїнів Радянської армії та ОУН-УПА

При цьому на заході таких удвічі більше ніж на сході (75% проти 34%). Тезу про примирення дещо більше підтримують особи з вищою освітою, мешканці сіл та україномовні.

Також їх майже вдвічі більше серед тих, хто підтримує визнання ОУН-УПА борцями за Незалежність, аніж серед тих, хто не підтримує визнання національно-визвольного руху.

Тезу про те, що під час Другої світової війни воїни Радянської армії захищали свою Батьківщину підтримує абсолютна більшість респондентів (90%), тоді як тезу про те що під час Другої світової війни воїни ОУН-УПА захищали свою Батьківщину підтримують 53%.

Водночас рівень підтримки останньої тези у порівнянні із 2012 роком зріс у півтора рази.

Прихильників ідеї, що вояки ОУН-УПА захищали свою Батьківщину більше серед молоді, чоловіків, селян, україномовних та мешканців Заходу.

Опитування через особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face)проводилося з 20-29 вересня серед населення України від 18 років і старші.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.