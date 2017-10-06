За боротьбу з ядерною зброєю. У Норвегії оголосили лауреата Нобелівської премії миру

6 жовтня у Норвезькому інституті Нобеля оголосили лауреата Нобелівської премії миру.

Фото squarespace.com

Цього року відзнаку отримала Міжнародна кампанія за скасування ядерної зброї, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Організації присудили нагороду за "роботу для привернення уваги до катастрофічних наслідків будь-якого використання ядерної зброї та за його зусилля як першопрохідців, що спрямовані на досягнення домовленостей щодо заборони цієї зброї".

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The 2017 Nobel Peace Prize to ICAN has a solid grounding in Alfred Nobel’s will. @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/ALQatCVRjR — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 жовтня 2017 р.

"Важливим аргументом для заборони ядерної зброї є неприйнятні людські страждання, завдані війною. ICAN – об'єднання неурядових організацій близько 100 країн світу. Кампанія є рушійною силою, яка співпрацює з усіма зацікавленими щодо заборони та ліквідації ядерної зброї. На сьогоднішній день 108 держав взяли на себе таке зобов'язання", – йдеться у повідомленні на сайті Нобелівської премії.

Кампанію за скасування ядерної зброї почала організація Лікарі світу за запобігання ядерної війни (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), спільнота медиків, яка у 1985 році сама отримала Нобелівську премію миру.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 жовтня 2017 р.

У Нобелівському комітеті підрахували, що із 1901 року встигли дати 97 премій миру. Одного разу від цієї нагороди лауреат відмовився.

Це трапилося у 1973 році, коли в'єтнамський політик Ле Дик Тхо, відзначений за досягнення мирних домовленостей у В'єтнамській війні, заявив, що вони все одно не спинили конфлікт.

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Відомо також, що за всю історію вручення Нобелівської премії миру, її отримали 16 жінок. Наймолодшим лауреатом стала Малала Юсафзай, яка отримала відзнаку у 17 років спільно з індійським правозахисником Кайлашем Сат'ярті.

А середній вік лауреата становить 62 роки.