Найважливіший лайфхак XXI століття : як прослухати онлайн-курс до кінця

Немає нічого простішого, ніж зареєструватися на онлайн-курс і почати вивчати паралельно декілька дуже цікавих й потрібних предметів.

Але ми всі знаємо, що найскладніше в онлайн-курсі – це пройти його від початку до кінця.

У середньому близько 3% зареєстрованих студентів доходять до кінця курсу.

Реклама:

Так, за дослідження Duke University, на їх курсі з біолектрики до кінця дійшло 2,6% або 313 студентів, а у подібному експерименті UK Open Univeristy на курс з вивчення дизайну з 2420 реєстрації, але до кінця дійшли близько 60 студентів, або 2,47%



Дослідники онлайн освіти серед чинників, що впливають на проходження курсів називають декілька основних, зокрема відсутність реальної мотивації для закінчення курсу та часу для його проходження.

Курс VoxUkraine "Як писати про економіку без помилок" слухає понад 1600 студентів. Атестацію цього курсу пройшло вже 6% і ця цифра потроху збільшується.

Для нових кращих студентів онлайн-курсу буде доступна друга хвиля стажувань, тому встигніть пройти курс на відмінно до березня 2018-го.

А поки "Українська правда. Життя" попросила найкращих студентів поділитися мотивацією та дати поради, як організувати своє навчання онлайн, так щоб не зупинитися на півдорозі й отримувати максимум користі від процесу здобування нових знань.

ВИЗНАЧТЕСЬ З МОТИВАЦІЄЮ, АБО НАВІЩО ЦЕ ВСЕ?

Реклама:

Євгенія Каблучка,

журналістка, працює в інтернет-виданні "ЕнергоЛайф" (Полтава), 23 роки

– Найперше та найважливіше правило, якщо ти хочеш пройти курс – жоден з лайфхак тобі не допоможе краще, ніж бажання.

Євгенія Каблучка

Вероніка Кудінова,

за фахом фінансист, працює журналісткою у "Городской журнал Forshmag" (Одеса), 22 роки

– Ви повинні розуміти навіщо це вам. Мета може бути абсолютно різною: саморозвиток, професійний ріст, бути успішним у галузі, що суміжна з економікою.

Можливо, ви раніше стискались з якимись термінами, але не дуже добре їх розуміли, а тепер є така можливість заповнити цей пробіл. Особисто мені дуже допомагає усвідомлення, за яких обставин я можу використовувати набуті знання.

Богдан Дуда,

кандидат економічних наук, працює в австрійській аудиторській компанії "Інтербіланц" (Львів), 32 роки

– Мені було цікаво порівняти свої погляди на усталені економічні проблеми з думками першокласних вітчизняних економістів.

Це був серйозний спонукальний мотив, тому я з нетерпіння чекав середи, повідомлення на пошту про появу нового модуля, а потім знову ж таки з нетерпінням чекав закінчення робочого дня, щоб подивитися модуль від кірки до кірки.

Богдан Дуда

ОРГАНІЗУЙТЕ ЧАС ТА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

Євгенія Каблучка,

журналістка, працює в інтернет-виданні "ЕнергоЛайф" (Полтава), 23 роки

– Модулі "Журналістики даних" та "Корпоративні фінанси" здалися мені важкими, тому я відкладала їх на вихідні або на вільний час після роботи.

Оскільки інформація для мене була важка для сприйняття, я опановувала її за один раз. Це допомагало не розгубити важливих деталей під час проходження підсумкового тесту.

Вероніка Кудінова,

за фахом фінансист, працює журналісткою у "Городской журнал Forshmag" (Одеса), 22 роки

– Сідайте за онлайн-курс лише в той час, коли вам ніхто не заважає, коли ви бадьорі та в хорошому настрої.

Ясний розум – запорука успішного навчання. Мінімізуйте відволікаючі фактори та будьте максимально продуктивні.

Вероніка Кудінова

Анна Смолько,

першокурсниця Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка, 18 років

– Вихідні – це можливості. Часто я проходила модулі саме у вихідні. Це давало змогу не відволікатися від свого основного навчання.

Анастасия Карпенко,

навчається на 2 курсі економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, 19 років

– Не намагайтесь пройти модуль за раз, якщо часу обмаль. Є вільна година між 22-ю та 23-ю? Опрацюйте одну лекцію. Через три дні – ще одну. А вже у суботу приділіть три години чотирьом лекціям.

Не робіть великих перерв та не відкладайте усе на вихідні. Для якісного засвоєння матеріалу важливо постійно бути "в темі курсу".

Краще зробити мало, але зробити. Спрацює "а, та мені ж всього три лекції пройти до завершення модулю"

Анастасия Карпенко

ЗАПАМ’ЯТОВУВАТИ НЕМОЖНА ЗАБУТИ: ОБГОВОРЕННЯ ТА КОНСПЕКТИ

Анастасия Карпенко,

навчається на 2 курсі економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, 19 років

– Обговорюйте з друзями те, що про що ви дізнались з лекції. Це в декілька разів збільшує ваші шанси запам'ятати нову інформацію та глибше проаналізувати її.

Пригадую, як перед олімпіадою з економічної теорії дискутувала з одногрупницями про інфляційну спіраль (і в якості доказу висувала приклад з фейковим підвищенням цін на гречку, яке змушує бабусь бігти до магазину та спустошувати полиці), а з колегою по роботі – про зраду "Мрії".

Марта Кобринович,

фізикстудентка Школи Журналістики УКУ (Львів), 21 рік

– Сприймаю інформацію найкраще візуально, тому мої специфічні нотатки дуже допомагають запам’ятовувати. Зокрема, я малювала своєрідні зв’язки між поняттями, що допомогло прослідковувати логіку у кожній темі.

Олексій Абрамов,

студент Московського державного технічного університету, 21 рік

– Після всіх відео я обов’язково копіював теорію собі на пристрій (телефон, ноутбук), та заодно повторював те що було у відео.

Потім я відволікався на 1-2 години, щоб перевірити свою пам’ять та після цього проходив усі тести.

Протягом тижня, поки чекав на наступний модуль, повторював теорію, яку скопіював собі, а також читав запитання та відповіді в обговореннях, бо там багато цікавого можна знайти.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ТЕСТАМИ: ВІД "СТРАШНО" ДО "ПРОСТО"

Анна Смолько,

першокурсниця Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка, 18 років

– В багатьох лекціях не можна було почути пряму відповідь на тестові запитання. До неї треба було дійти самому.

Що робила я: спочатку читала запитання, а потім слухала лекцію. Мені це дозволяло набагато результативніше опрацьовувати матеріал.

Анна Смолько

Богдан Красовський,

редактор проектів журналістських розслідувань "Викривач"(Слов'янськ), 25 років

– Якщо під час проходження тестів, є хоч один сумнів у правильності відповіді – краще перечитай конспект лекції, або передивись відео. Я таким чином не дав собі запартачити кілька тестів. І це дуже корисно для запам'ятовування матеріалу.

"Українська правда. Життя"

Титульна світлина GaudiLab/Depositphotos