Один документ на всю школу. Як фіни зробили ставку на дітей

Денис Куклін журналіст
17659
31 січня 2018

У 2018 році має стартувати міжурядовий українсько-фінський проект у сфері освіти.

Фінська освіта давно визнана однією з кращих у світі, у цій країні процвітають культ вчителя і культ книги.

Як цього досягти – тамтешні експерти готові навчити українських колег. З однією зі шкіл фіни працюватимуть уже цього лютого. З якою саме – визначать на конкурсі, який проводять EdCamp Ukraine та фінська компанія Lumo Education.

Реклама:

У матеріалі "Пахне Фінляндією. Чого українських вчителів можуть навчити у найкрутіших школах світу" ми розповідали, як двадцятеро вчителів та вчительок з усієї України знайомились із фінським освітнім дивом.

У цьому спробуємо дізнатися, чому фінські вчителі та учні щасливіші й ефективніші за українських.

"УЧИТЕЛІ – НЕ РОБОТИ"

Наріжний камінь фінської системи освіти – вчительство.

Із нього й розпочиналася реформа в 1970-х роках. Тоді держава відкликала всі ліцензії вишів, які готували вчителів, і повністю реформувала цю сферу.

Наріжний камінь фінської системи освіти – вчительство. Фото IgorVetushko/Depositphotos

Зараз в країні працює 11 педагогічних вишів, і вони рівномірно розподілені по всій території.

Реклама:

Будь-який майбутній педагог, включаючи вчителів початкових класів, – дослідник зі ступенем магістра.

Уся педагогіка фінів побудована на теорії соціального конструктивізму.

"В основі цієї теорії – феномен, – пояснює лідер спільноти відповідального вчительства EdCamp Ukraine Олександр Елькін. – Наприклад, учень запізнився до класу – ось це є і феномен, тобто якась подія.

Щоб напрацювати правильну педагогічну тактику, потрібно проаналізувати ситуацію. Причин може бути дуже багато. Можливо, це форма бунту, а може, учень або учениця погано почувається, а може – автобус зламався.

Ідея в тому, що не можна підходити руба до будь-якої педагогічної ситуації, використовувати шаблон. Учителі – не роботи. І кожна дитина теж унікальна, у кожної своя мотивація, свої причини".

Конкурс на вступ до фінських педагогічних вузів, у середньому, 10 осіб на одне місце.

Учительська зарплата – на рівні середньої зарплати в країні.

Педагог у Фінляндії має високий статус та користується цілковитою довірою суспільства – їм вірять, як своїм стоматологам.

Майбутніх учителів та вчительок відбирають у три етапи:

ШКОЛА – ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ЧИ НАВПАКИ?

Дмитро Науменко, регіональний директор фінської освітньої компанії Lumo Education у країнах пострадянського простору звертає увагу на те, що зараз Фінляндія посідає високі місця в різноманітних рейтингах, не лише у сфері освіти.

"Це найкраща країна, де можна стати матір'ю, за версією Mothers' Index Rankings. Або найкраща країна за рейтингом Fragile States Index, тобто, країна, яка "вдалася", – перераховує він.

Але що є первинним? Школа є відображенням суспільства? Чи освіта є драйвером, який його змінює?

Дослідники відзначають схожість історичних шляхів України і Фінляндії. Фіни шістсот років перебували під владою Швеції, сто – під владою Російської Імперії, та стали незалежними лише у 1917 році.

До початку освітньої реформи Фінляндія була околицею Європи у всіх сенсах. Але зараз усе змінилося.

"Це, можливо, звучить фантастично, але чому б Україні не взяти на себе подібне амбітне завдання? – розмірковує Олександр Елькін.

Ми можемо, як і фіни, спиратися на школу як на інструмент трансформації суспільства. І це торкнеться не лише майбутніх поколінь, але й тих, хто і зараз рухає країну вперед".

На думку експертів, що нам точно потрібно взяти з фінської системи освіти, так це відсутність каральних інструментів.

Там існує державний стандарт (схожий нещодавно презентували в Україні для молодшої школи), який описує очікування суспільства – якими мають бути випускники, що вони будуть знати, вміти, якими компетенціями володітимуть.

При цьому у педагога є автономія. Його не контролюють, він не повинен подавати плани конспектів своїх уроків, проходити атестації.

Іншими словами, є мета, але шлях до неї ніхто фінським учителям та вчителькам не диктує. Кожна і кожен вибирає його самостійно.

Є мета, але шлях до неї ніхто фінським учителям та вчителькам не диктує.
Фото pressmaster/Depositphotos

Розумно у Фінляндії вирішують і проблеми дисципліни.

Порядок дій учителя визначений законом. Перше, що педагог має зробити при конфлікті, – провести освітню бесіду. Збираються всі сторони, розбирають ситуацію, причини, наслідки; обговорюють, які були інші варіанти поведінки.

Якщо це не допомагає, дитину за погодженням батьків можуть затримати в школі – вона там робить домашню роботу, інші додаткові завдання. І лише в особливих випадках можуть відсторонити від занять.

"Цю тактику, до речі, вже застосовують в Україні у ста пілотних школах, – зазначає радниця міністра освіти та науки України Олена Малахова. – Тут діти більше рухаються на уроках, тому їм не потрібно так екстремально вихлюпувати накопичену енергію на перервах. У них більше можливостей для спілкування, активності.

У фінських школах діти дуже спокійні. Ми бачили різні класи, у різних районах. Там немає зразкових або "складних шкіл". Фіни кажуть: "Нас мало, усього 5,5 мільйона. Нам важлива кожна людина". Можливо, тому вони так цінують принцип рівних можливостей".

ОДНОГО ДОКУМЕНТА ВИСТАЧАЄ НА ВСІХ

Фінські педагоги сфокусовані не на бюрократії, а на дітях.

"Ми намагалися зрозуміти, які документи вони заповнюють, зрозуміти бюрократію. Билися-билися, випитували.

Відкопали лише один документ – стратегічний план школи. І якось їм одного документа вистачає на всіх, – сміється координаторка зEdCamp з питань комунікаці Ірина Міньковська.

У ньому педагоги аналізують, як минув рік. Намічають три-чотири зони росту. Пишуть, які потрібні кроки для розвитку, хто відповідає за кожен із кроків, час реалізації. І все".

Порівняно з паперовою роботою в наших школах – дрібниця. Але це дуже важливий документ. Там не сховаєшся за "водою", потрібно чітко визначати проблему.

Автономія у фінів стосується також адміністрації шкіл.

Читай також:

Пахне Фінляндією. Чого українських вчителів можуть навчити у найкрутіших школах світу
Від предметів до проектів. Найсміливіша реформа освіти у Фінляндії

Наприклад, у директора не болить голова через перегорілі лампочки або протікання в туалеті – за всю господарську частину відповідають місцеві органи управління. Як саме, вирішують у кожному регіоні по-своєму.

Як правило, для господарського обслуговування шкіл створюють сервісні центри.

За словами Олени Малахової, така ідея вже звучить і в Україні – зняти з директора всі господарські питання.

Він не повинен ходити до їдальні та перевіряти, чим годують дітей. Головне його завдання – освітня концепція, розвиток школи, підтримка педагогів.

Директори фінських шкіл – завжди колишні вчителі.

ЧИ МОЖЛИВО ЗРОБИТИ В УКРАЇНІ, ЯК У ФІНЛЯНДІЇ?

Це скоро спробують дослідити EdCamp Ukraine.

Вони планують провести в Україні перше національне опитування вчителів.

Як вони оцінюють систему, котра працює зараз? Як використати положення нового закону "Про освіту", щоб змінити ситуацію? Чого хочуть педагоги в питаннях підвищення кваліфікації?

Це буде перше подібне дослідження. Фінських колег вже попросили стати супервайзерами.

А те, що вдасться дізнатися з опитування, буде покладене в основу підзаконних документів, які розроблятиме Міністерство освіти і науки України.

Денис Куклін, журналіст, спеціально для УП.Життя


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 17
Здоров'я

11 міфів про народні методи лікування ГРВІ: як допомогти та не зашкодити дитині при застуді

Анна Бей
 3838
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10445
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська