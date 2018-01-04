На фінансування науки у 2018 році передбачили 6 мільярдів гривень – МОН

­У 2018 році на фінансування науки в Україні виділили 6 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресс-служба Міністерства освіти та науки.

Фото Дмитра Ларіна, УП

Цьогоріч фінансування науки збільшилося на понад 30% порівняно з минулим роком: з 4,7 млрд гривень до 6,1млрд гривень.

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Найсуттєвіше зросло фінансування Національної академії наук – понад 38%.

На науку в університетах виділили значно менше – 12,3%.

"У 2017 році ми змогли вийти з драматичного зниження фінансування на науку, яке досягло мінімуму в 2016 році і становило 0,16% ВВП з держбюджету. Зараз ми спромоглися дещо вирівняти ситуацію. Сьогодні основне фінансування на науку йде в Національну академію наук, яка абсолютно незалежна від МОН і розпоряджається своїм бюджетом самостійно", – розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Водночас вона поскаржилася на те, що міністерству на науку виділяють набагато менше коштів, ніж Національній Академії Наук.

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За її словами, у 2017 році у розпорядженні НАН було 2млрд 719млн гривень, а фінансування на університетську науку, яким розпоряджається МОН, становило 621,5млн гривень.

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"При цьому частина цих коштів йде на конкурсне фінансування наукових проектів, яке можуть також вигравати інститути НАН. Таким чином, університетська наука, за яку відповідальне МОН, отримує лише 10% від загального обсягу фінансів на науку", – сказала міністр.

Також міністерство розповіло, що у бюджеті 2018 року запровадили "важливу новацію" – для НАН відкрито нову програму "Підтримка розвитку пріоритетних напрямків досліджень".

На фінансування програми заклали 500млн гривень.

"Ми запропонували систему атестації для наукових установ, і ті, хто досягне високого рівня, отримають додаткове наукове фінансування. Ми хочемо запровадити подібну програму й для університетської науки. Протягом 2018 року ми здійснюватимемо відповідну підготовчу роботу", – додала Гриневич.

Нагадаємо, що новий порядок державної атестації наукових установ Кабмін затвердив у липні 2017 року. Він передбачає, що результати діяльності наукових установ оцінюють не Міністерства та Президії академій наук, а незалежні експертні групи.

Якщо виявиться, що установа працює неефективно, її повинні будуть реорганізувати чи ліквідувати, і навпаки – у разі позитивної оцінки підтримка збільшуватиметься.