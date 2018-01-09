9 січня починається реєстрація на пробне ЗНО. Як це відбувається і скільки коштує?

Із 9 січня абітурієнти можуть самостійно реєструватися для участі в пробному ЗНО на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
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Реєстрація триватиме до 31 січня 2018 року, йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета:
24 березня – з української мови і літератури;
31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.
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Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Вартість участі у пробному тестуванні з одного предмета від 129 –132 грн (суму потрібно уточнювати на сайтах регіональних центрів).
Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, там до 1 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати тестування.
Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" у такі терміни:
- з української мови і літератури з 24 до 26 березня;
- з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької, іспанської мов з 31 березня до 2 квітня.
Результати тестування з української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках 30 березня, з інших предметів – 6 квітня.
Реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.
Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.
Докладніше про проходження пробного тестування, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
|Регіональні центри оцінювання якості освіти. Для збільшення натисніть на зображення
Нагадаємо, у 2018 році абітурієнти зможуть скласти тести ЗНО, видрукувані шрифтом Брайля.
Люди з порушенням зору зможуть зареєструватися на ЗНО-2018 разом з іншими абітурієнтами. Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року.
Як повідомлялося раніше, основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня.
У 2018 році ЗНО з української мови і літератури складатимуть випускники не лише шкіл, а й професійно-технічних навчальних закладів і коледжів.
У тестах з іноземних мов наступного року з'явиться елемент оцінювання сприйняття мови на слух – аудіювання.
Крім того, під час проведення тестування з іноземних мов буде застосовано дворівневий підхід до оцінювання.