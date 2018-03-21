4 книги, які допоможуть зрозуміти дитину

Серед тисяч книг з дитячої психології знайти саме ту, яка написана цікаво та зрозуміло, – нелегка задача.

Аби вам не доводилося шукати дуже довго, пропонуємо чотири книги, де психологи на практиці розповідають, що відбувається з дитиною в різні періоди її розвитку.

Катерина Мурашова "Ваша незрозуміла дитина"

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Авторка книги знає про дітей не з теорії. Вона консультує батьків та дітей від 0 до 18 років в дитячій поліклініці Санкт-Петербурга вже понад 15 років.

Книга поділена на три частини.

Перша – розповідає причини дитячих капризів, гіпердинамічний синдром, дитячу агресивність та страхи. Батьки дізнаються, чому в дитини можуть бути затримки в розвитку мови.

Окремо авторка пояснює, як розвивати дитину, щоб їй не нашкодити.

В другій частині мова йде про психологічні проблеми дітей шкільного віку. Оскільки школа – це зміна в житті дитини, ви дізнаєтеся: чому дитина не встигає на уроках, яку шкоду чи користь приносить ноутбук та телевізор, які неврози може переживати дитина.

Пояснюється, чому діти втікають з дому та проводять час в "поганих компаніях", як може зіпсутися взаємодія в сім`ї.

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Третя частина присвячена підлітковій кризі, першій закоханості та депресії. На кожну тему в книзі є історія дитини чи підлітка.

Світлана Білецька "Ваша дитина та її успіх. Практичний посібник для батьків"

Книга розрахована для батьків дітей 3-15 років та поділена на такі частини: "Я і відчуття захищеності", "Я – це я", "Я та мій успіх", "Я та мої цілі", "Я та інші", "Чого нас вчить досвід успішних вихователів США та Японії".

В книзі авторка розповідає про те, як збудувати з дітьми стосунки, які базуються на довірі та підтримці.

Називає та покроково описує методи: як допомогти дитині визначити свої сильні сторони, досліджувати і виражати почуття та емоції, хвалити себе та ставити цілі, які мотивуватимуть рухатися вперед.

Окремі розділи присвячені взаємодії дитини з іншими, тобто тренуванню навичок ХХІ століття. Мова йде про те, як розвинути співпереживання, цікавитися зацікавленнями інших, вирішувати конфліктні ситуації та включатися в нові групи дітей.

Катерина Мурашова "Екзамен для батьків"

Ця книга – практична збірка "задач для батьків". Авторка пропонує ситуації, що близькі батькам, та варіанти відповідей.

Задачі стосуються дітей 2-5, 6-11 та 12-16 років.

В них описано проблеми дітей з відвідуванням дитячого садку та школи.

Пояснено, як можна вчинити, якщо дитина боїться засинати та чи не хоче взаємодіяти з іншими дітьми.

До кожної ситуації є обґрунтування, чому варто реагувати так, а не інакше.

Хоча рекомендації не універсальні та варто розглядати їх в контексті вашої сім`ї, проте в книзі є інформація про те, що відбувається з дитиною під час дорослішання, як змінюється мозок та які кризи переживають діти в різний період.

Людмила Петрановська "Таємна підпора. Прихильність у житті дитини"

В цій книзі ви дізнаєтеся про те, що відбувається з дитиною від народження і до 15 років.

Авторка розмірковує над тим, як формується зв`язок між дитиною та батьками – з перших днів життя і до підліткового віку.

Петрановська пояснює, як батьки можуть стати для своєї дитини опорою та як відмовляти дитині.

Також описуються типові питання: чи варто віддавати дитину в дитячий садок? Як батькам впоратися з бунтівним підлітком? Чи карати дітей?

Та, зрештою, про те, як будувати стосунки, які будуть міцними та будуть підтримувати дитину впродовж всього життя.

Марта Приріз, психологиня, спеціально для УП.Життя