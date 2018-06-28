Звільнення за фото в купальнику і гроші за дитсадок: як захищає нас Конституція? ТЕСТ

Так Стаття 53 каже, що держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Тобто Конституція гарантує безоплатне навчання дитини у дитсадку, але оплата за харчування, наприклад, уже залежить від місцевої влади. Вона може покривати його на 100%, може на 50%, або батьки повинні платити самі Ні Стаття 53 каже, що держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Тобто Конституція гарантує безоплатне навчання дитини у дитсадку, але оплата за харчування, наприклад, уже залежить від місцевої влади. Вона може покривати його на 100%, може на 50%, або батьки повинні платити самі