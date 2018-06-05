Хтось каже неправду, або Що ми дізналися про "перерізання горла" на дитячому святі в Енергодарі

Ірина Андрейців журналістка УП.Життя
13932
5 червня 2018

Історія з імітацією "перерізання горла" на дитячому святі в Енергодарі починає нагадувати дивну мильну оперу.

Фото: Энергодар. Инфо

Днями у мережу виклали відео з дитячого свята, організованого міськрадою, де бійці у військовій формі з нашивками влаштували показові бої, де зімітували перерізання горла супернику з бризканням рідини, схожої на кров.

Після розголосу відео в Youtube з повним концертом до Дня дитини видалили ближче до вечора 4 червня, зранку 5 червня відео виступу з іншого ракурсу видалили і з місцевої групи Енергодару, але ми встигли його скачати напередодні.

Реклама:

Міський голова у розмові з "УП.Життя" в обід 4 червня підтвердив, що це була військова частина 3042 і що міськрада надішле їм листа з вимогою розібратися у ситуації.

Тоді ж начальник військової частини відмовився коментувати ситуацію УП.

Але вже ввечері 4 червня у "ВКонтакте" нібито керівник клубу єдиноборств ММА Антон Шибаєв-старший сказав, що це його люди, а не Нацгвардія, влаштували показовий виступ на День дитини.

За його словами, керівництво військової частини 3042 Національної гвардії відмовилося від участі у святі з нагоди Дня захисту дітей через "службові причини".

Реклама:

"Я прошу вибачення, якщо ми переборщили з барвами, але ми робили не спортивні прийоми, а шоу, і хотіли показати, що наші воїни сильні та вправні", – написав він.

В обід 5 червня помічниця мера Тетяна Стулень повідомила УП:

– Це були переодягнений бійцівський клуб Вітязь, Антон Шибаєв. Вони взяли всю вину на себе.

На апаратній нараді створили комісію з розслідування цього інциденту. Підняли документи.

Так, заявили себе як військова частина переодягнені хлопці.

Вони були в одязі Національної гвардії.

На запитання, чи спортклуб заявив себе як Нацгвардію, Стулень відповісти не змогла. І хто саме домовлявся з міською радою про виступ – теж.

На запитання, як спортивний клуб міг виступати в одязі Нацгвардії, помічниця мера теж не змогла пояснити.

У коментарі УП 5 червня міський голова Павло Музика сказав, що інформацію про участь військових у святі Дня дитини йому дали 4 червня, але тепер проводять перевірку, хто це був насправді.

–  Вчора проводили перевірку, говорили з військовою частиною. Я не можу сказати до кінця перевірки, хто виступав.

Наразі в нас є такий клуб єдиноборств, який консультували бійці Нацгвардії, а вони виконували показові виступи. Мені назвали "Вітязь".

За день-два будуть результати перевірки.

Цікаво, що у сервісі YOUCONTROL керівником громадської організації "Вітязь" в Енергодарі значиться не Антон Шибаєв, а Фесенко Віталій Анатолійович.

"Українській правді" вдалося з ним зв'язатися. 5 червня о 12:50 про участь спортслубу у святі 1 червня він сказав:

– Я перший раз чую про це, хочу сам розібратись.

І додав, що зараз не у місті, але поїде туди ближче до кінця дня, щоб у всьому розібратись.

УП також вдалося поговорити з самим Антоном Шибаєвим.

Це не "Вітязь", то хтось щось… Це мій.. особисте… – сказав він УП.

На запитання, звідки у його людей взялася військова форма з нашивками і як вони домовились з міською радою про виступ і від імені кого, Шибаєв відповісти не зміг. 

Однак пізніше сказав:

– Ніякий Вітязь не брав там участі, вони не пов'язані. Це дурниці якісь, я не брав нічого на себе. Тут би за своє відповідати.

Коли УП почало наводити цитати Шибаєву з його ж сторінки Вконтакте, де він бере вину на себе, він сказав:

Це не я писав, мене розвели… Хто? Хто це все зробив, – пояснив він.

При цьому відмовився називати людей, які переконали його взяти вину на себе.

5 червня УП ще раз зателефонувала начальнику військової частини 3042 Ігорю Рибаку за поясненнями. Цього разу він уже сказав, що військова частина участі у святі не брала.

Чому не сказав вчора? Бо є прес-центр Нацгвардії. Ми давали запит в керівництво Нацгвардії, щоб виступити на святі, нам відмовили, – сказав Рибак.

Військову форму на бійцях командир прокоментував так:

– Форма Нацгвардії оливкова, а ця, що виступали – колись така була в Міноборони.

Джерело УП припускає, що це все ж були бійці Нацгвардії, хоча керівник військової частини це заперечує.

Ми продовжуємо розплутувати цю історію.

Ірина Андрейців, УП


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 25
Здоров'я

11 міфів про народні методи лікування ГРВІ: як допомогти та не зашкодити дитині при застуді

Анна Бей
 3888
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10613
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська