В Україні немає фірми, яка належно може утилізувати батарейки – Семерак

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що в Україні немає жодного підприємства, яке належо може утилізувати та переробляти батарейки.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Але сказав, що ситуація з переробкою акумуляторів трохи краща.

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Міністр додав, що реалізація стратегії управління відходами передбачає ухвалення окремого закону "Про утилізацію батарейок" та закону "Про утилізацію побутової та радіоелектронної апаратури".

На думку Семерака, лише після створення відповідних умов в Україну приходитимуть компанії з утилізації.

За офіційними даними Міністерства екології та природних ресурсів, в Україні на кінець минулого року накопичилося 36 млрд тонн відходів.

З них лише 3% є твердими побутовими відходами. На 1 кв. м площі країни припадає понад 50 тис. тонн сміття.

Щороку виробляють 10 тонн відходів на одного жителя України, тоді як в ЄС цей показник удвічі менший.

Семерак прогнозує завершення розробки проекту рамкового закону "Про відходи" восени поточного року.

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