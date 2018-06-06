Українські інтернати, в'язниці та СІЗО можуть позбутися незалежного контролю – експерти

Україна може втратити Національний превентивний механізм.

Його учасники відвідують інтернати, слідчі ізолятори, колонії, будинки дитини, будинки для літніх людей, психіатричні лікарні тощо без попередження для попередження у них катувань.

Київська міська туберкульозна лікарня №2

Про це повідомляє прес-служба Центру інформації про права людини.

Реклама:

НПМ діє в Україні з 2012 року.

Шість років він працював у форматі "омбудсман+".

Місця несвободи відвідували співробітники офісу Уповноваженого ВР України з прав людини (омбудсмана) та громадські монітори-волонтери.

За словами правозахисників, цей механізм найефективніше запобігає катуванням у світі.

Зокрема, як писав у своїй колонці для "Української правди" радник з демократичного врядування стратегічної групи ПРООН Маркус Бранд, український омбудсмен може отримувати скарги від будь-кого, звітувати перед парламентом та звертатися до Конституційного суду; має широкі повноваження щодо отримання інформації та право вносити подання всім державним органам.

А також – відіграє важливу роль у сфері захисту свободи інформації, запобігання тортурам та боротьби з дискримінацією.

Реклама:

Бучанська виправна колонія №85 (Київська область)

Однак його ефективність напряму залежить від його незалежності. Найперше – від держави.

"Досвід українського НПМ свідчить, що найбільш ефективним він може бути лише у випадку, якщо моніторинг здійснюватиметься силами громадянського суспільства, без жодної прив'язки до будь-якого державного органу", – каже виконавчий директор Експертного центру з прав людини, колишній керівник Департаменту НПМ в офісі омбудсмана Юрій Бєлоусов.

Як повідомляють у Центрі інформації про права людини, новообрана омбудсман Людмила Денісова фактично відсторонила громадськість від участі у роботі НПМ: заплановані візити скасували, а спеціальні доручення моніторів анулювали.

За словами виконавчого директора організації моніторів НПМ "Україна без тортур" Олександра Гатіятулліна, зараз є 163 монітори, які у вільний час на волонтерських засадах протягом 6 років моніторили місця несвободи у складі НПМ.

"Ми надіслали список моніторів омбудсману, але, відбувається якась дивна верифікація. У цих людей вкладали ресурс, вони навчені, вони мають практичний досвід та мають розуміння, що таке катування та жорстоке поводження, – пояснює Олександр.

Вони бачили те, що не бачили інші: пролежні у старих в геріатричних пансіонатах, клітки, куди закривають людей, матраци у випорожненнях, на яких лежать діти".

Замглайський дитячий будинок-інтернат (Чернігівська область)

Завдяки цим моніторингам громадськість змогла побачити, у яких умовах живуть люди у слідчих ізоляторах, колоніях, психіатричних лікарнях, інтернатах, будинках дитини, для літніх людей тощо.

За словами Гатіятулліна, зараз доручення моніторів відкликані. Цього тижня візит НПМ в Одеській області відбувається без моніторів.

За даними Центру інформації про права людини, без незалежного моніторингу майже 1 мільйон людей, які наразі утримуються у 4,5 тисячах місць несвободи України, опиняються перед загрозою катувань та інших порушень прав людини.

Правозахисники оприлюднили відкрите звернення, де закликають усіх причетних не допустити втрати незалежного НПМ.

Окрім цього, вони заявляють про об’єднання у Коаліцію, однією з завдань якої буде просування незалежності НПМ та продовження неупередженого моніторингу місць несвободи.

Нагадаємо, під час обрання нового омбудсмена правозахисники закликали парламентарів "припинити політичні торги" і не голосувати за жодну з трьох кандидатур на посаду омбудсмана, серед яких і була Денісова.

Усі фото Національного превентивного механізму