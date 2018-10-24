Нова робота, я тебе не боюся! Психолог про те, як адаптуватися на новому місці

Підгинаються коліна, пітніють долоні. Ти міцно хапаєшся за ручку дверей, паралельно згадуєш про усмішку.

"Всім привіт! Тепер я працюватиму з вами!"

Кожному з нас доводилося відчувати подібне. Навіть у найсміливіших нова робота, колектив, обов’язки можуть викликати стрес та тривогу.

Як їх уникнути або вже позбутися? Що робити, щоб стати своїм у будь-якій команді? Де черпати енергію для успіху?

На ці та інші питання "Українській правді. Життя" відповів психолог, експерт з відносин Роман Мельниченко.

Роман Мельниченко, психолог, експерт з відносин

– З якими проблемами стикається людина, коли приходить на нове місце роботи?

– Головних, напевно, можна виокремити дві. Це страх, що не виправдає покладених на неї надій і страх нового колективу.

Весь перший місяць – це період стресу, який базується на питаннях "Чи справлюся я з роботою, яку на мене покладають?" та "Чи стану я частиною нового колективу?".

Перше викликане тим, що переходячи на нову роботу чи зростаючи в посаді, людина стикається з необхідністю вчити багато нового.

Друге – бажанням комфорту, спокою і зручності на новому місці.

– Скільки часу триває період адаптації до робочого місця?

– Місяць-два. Це за умови, що людина не закрита.

Якщо з новими людьми спілкуватися тяжко – цей період може затягнутися.

– Чи є різниця у пристосуванні між тими, кого звільнили, та тими, хто сам вирішив змінити місце роботи?

– Звичайно! У звільнених є ще додатковий стрес під час пошуку роботи, бо часто потенційний роботодавець зв’язується з попереднім і просить охарактеризувати екс-працівника.

Тож перед тим, як шукати роботу, треба спочатку сісти і розібратися, перш за все для себе, що відбулося.

Через кілька днів після звільнення, будучи чесним з собою, оцінити ситуацію, причини, які до неї призвели. Часті випадки, коли з керівництвом "не зійшлися характерами" або забракло професіоналізму. У будь-якому разі треба чесно оцінити свої дії.

У проблемі з характерами запитати себе – чи дотримувався я ієрархії в стосунках, чи ставився до керівництва з повагою, чи було у мене бажання слухати та робити те, що належить?

Що стосується професіоналізму – як надолужити, на які курси піти, які навички підтягнути.

Якщо ви це зробите, то влаштовуватися на нову роботу буде простіше. Ви знатимете свої проблеми, будете готові в разі необхідності їх пояснити, матимете сертифікати про проходження додаткових курсів за напрямами, які у вас були слабкими тощо.

Період адаптації до робочого місця займає місяць-два. Це за умови, що людина не закрита.

Фото anpet2000/Depositphotos

– Як відрізнити стрес через нову роботу від банального небажання далі працювати у цій сфері?

– Це досить непросто. Для початку, варто з’ясувати, чи не накладаються на роботу проблеми, наприклад, у стосунках або ще якісь особисті речі.

Наприклад, одна з моїх клієнток, якось поскаржилася на те, що їй набридла її робота і вона більше не хоче бути стоматологом. Хоча, я пам’ятав, як вона любила свою роботу та жила нею. Коли почали розбиратися – з’ясувалося, що у неї просто дуже сильна перевтома та стрес.

Народження двох дітей, кредити, необхідність рано вийти на роботу з декрету. Одна на одну накладалися проблеми, відчуття провини перед дитиною, відчуття безвиході.

Врешті, я порекомендував їй просто відпочити та переключитися. Коли ми зустрілися з нею через місяць-другий, вона саме збиралася на підвищення кваліфікації за кордон. Проблеми вже не було.

Серйозний привід задуматися – це коли у період від півроку до року відчуваєш низький рівень енергії на роботі. Це коли весь час відчуваєш апатію, небажання йти на роботу, чекаєш, коли ж це все нарешті закінчиться.

Якщо апатія чередується із задоволенням своєю професією, це не те. Найімовірніше, це пов’язане з задачами, які вам ставлять. Коли вони цікаві – ви тішитеся своєю роботою, коли ні – не любите її.

Якщо у вас таки період низької енергії, проаналізуйте, чого ви хочете – перейти в суміжну сферу, піднятися на наступну кар’єрну сходинку, підвищити зарплату тощо.

Якщо сконцентруватися не виходить, це питання можна пропрацювати з коучем або психологом. Він скоординує ваші подальші дії.

Якщо ж і це не допомагає, згадайте, як ви прийшли у цю справу. Можливо, це випадковість, і ви все життя хотіли займатися чимось зовсім іншим. Згадайте, що ви любите, про що мріяли в дитинстві – і йдіть на перекваліфікацію.

Можна замовити піцу, пригостити всіх і запропонувати познайомитися.

Фото AllaSerebrina/Depositphotos

– Як адаптуватися на новому місці?

– Головна порада – бути собою.

Часто після зміни місця роботи люди кидаються у крайнощі.

Або намагаються показати себе супер-професіоналом і крутим хлопцем, який усе може, якого всі люблять.

Або ж навпаки, займають занадто скромну позицію, грають в мовчуна, не проявляють ініціативу і чекають, доки їм все покажуть.

Мовчання колектив може вважати підозрілим та сприйняти як вияв гордині, а керівництво може визнати байдужістю.

Надмірну активність колеги можуть порівнювати з нахабством та вважати вас вискочкою. Керівництво ж така тактика поведінки може насторожити.

Тому найкраще – розслабитися, наскільки взагалі це можливо, і поводитися природньо. Можна принести з собою каву-чай-цукерки, пригостити всіх і запропонувати познайомитися.

Якщо маєте проблеми з комунікацією – не бійтеся в цьому зізнатися. Мовляв, не зважайте, я тяжко сходжуся з людьми, але за місяць трохи освоюся, і ви побачите, що я непоганий.

Як варіант – можна попросити людину, до якої одразу виникла симпатія, розповісти вам про компанію, звички керівництва, так би мовити, ввести в курс справи. Такий спосіб прийнятний для офісних працівників.

Однак, наприклад, в сфері продажу може не подіяти через внутрішню конкуренцію. Там вам може допомогти керівник відділу, адже він зацікавлений в успішній роботі колективу в цілому.

Ще одна важлива деталь – треба одразу з’ясувати свої посадові інструкції та обов’язки. Якщо вам не пояснили їх одразу, запитуйте, уточнюйте, доки не знатимете їх. Розуміння того, що від вас очікують, суттєво знижує рівень стресу.

Відверто кажучи, не завжди й саме керівництво до кінця розуміє, чого від вас хоче. Тому, розставити всі крапки над "ї" буде корисно і для оцінки вас як співробітника.

ТРИ КНИГИ ВІД ПСИХОЛОГА, які допоможуть досягти успіху на новій роботі

1 Стівен Кові, "7 звичок надзвичайно ефективних людей" Базова книга. З неї потрібно починати, якщо взагалі хочете бути ефективним – в житті, в стосунках, на роботі. Це не просто книга коучінгу, вона про моральні якості, про те, як розвивати характер, його силу. Дає хороший старт діяти. 2 Ерік Берн, "Ігри, у які грають люди" Ця книга з психології. Вона допомагає зрозуміти мотивацію вчинків людей навколо. Допомагає не брати близько до серця їхні помилки. І свої власні теж. 3 Бодо Шефер, "Шлях до фінансової свободи" Книга про фінансову грамотність. Допомагає зрозуміти, як працюють фінанси. Без цього розуміння є ризик працювати заради самої праці. А робота все ж має приносити прибуток. Дає поради, як досягнути фінансової незалежності.

– Якщо стресу не уникнути – як від нього позбавитися?

– По-перше, стресу не треба боятися. Він буває як негативний, так і позитивний.

Коли стрес позитивний – у вас багато нових вражень, емоцій, ви перезбуджені, на адреналіні – це чудово.

Але якщо він вам заважає розслабитися та заснути можете зробити вечірню пробіжку, поплавати чи сходити в спортзал.

Якщо ж стрес негативний, ви відчуваєте тривогу і страх – бігати і плавати треба ще більше.

Будь-який стрес викликають гормони. Якщо ви заснете з ними, вони будуть мучити вас і не дадуть розслабитися. Фізичні навантаження допоможуть привести себе в норму. Стрес не зникне, але ви будете почуватися набагато краще.

В жодному разі не заспокоюйтеся алкоголем. З одного боку, він допомагає розслабитися, але з іншого – вганяє в депресивний, пригнічений настрій.

Чудово проганяють стрес насичені вихідні. Маєте пригнічений настрій – не сидіть вдома перед телевізором, йдіть на свіже повітря, гуляйте, катайтеся на конях, на велосипеді. Все це допомагає організму продукувати ендорфіни – гормони щастя.

Активний вікенд відволіче вас і допоможе налаштуватися на робочий настрій.

– Як оцінити свої результати на новому місці?

Треба для себе виробити критерії оцінки, і зрозуміти, чого хочеш досягнути за цей місяць.

Уточнити в керівництва, яких результатів очікують від тебе. В такому разі в кінці місяця можна оцінити, чи вдалося тобі це, на скільки відсотків, що завадило втілити бажане на максимум.

Це, до речі, також допоможе заспокоїтися – навіть якщо реалізувати вдалося не 100% бажаного.

Людмила Панасюк, УП

Титульна світлина olly18/Depositphotos