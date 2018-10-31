Вдвічі вищий за статую Свободи: 10 фактів про новий найвищий монумент у світі

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зняв покривало зі Статуї Єдності. У день відкриття вона стала найвищою статуєю у світі.

Вона має 182 метри. Це данина Валлаббхаї Пателу, одному з авторів Конституції Індії і творців політичного устрою країни. Монумент відкрили на його 143-й День народження, пише NDTV.

Ця статуя удвічі вища за статую Свободи у США, розташована у штаті Гуджарат.

"Сьогоднішній день увійде до історії Індії. Жоден індієць не забуде цього дня", – сказав прем'єр.

Ось 10 фактів, які варто знати про найвищий у світі монумент.

1. Статуя зображує Валлаббхаї Пателу, першого міністра внутрішніх справ Індії. Він одягнений у традиційний одяг дхоті та шаль.

2. Для статуї збирали залізо з усієї країни. Монумент також відомий як Залізна людина Індії.

Він може витримати серйозну швидкість вітру і сильні землетруси.

3. Дизайнер статуї – Рам В. Шутар, володар премії Падма Бхушан, третьої за значенням цивільної нагороди країни.

Будували монумент компанії Larsen & Toubro та Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd.

4. До створення постаменту залучили близько 250 інженерів та 3400 робітників. Його створювали 33 місяці.

5. Статуя Єдності на 54 метри вища за попередню найвищу статую світу – Будду Весняного Храму в селищі Чжаоцунь (провінція Хенань, КНР).

6. Місцеві племінні лідери анонсували бойкот відкриттю пам'ятника через шкоду, яку він завдає природним ресурсам.

Влада Гуджарату каже, що зі своїх помешкань переїхали 185 родин, щоб зробити достатньо місця для монументу. Їм нібито дали 485 га нової землі.

Передбачаючи протести місцевих жителів, які вимагають компенсації за землю, яка використовується для величезної фігури, статую напередодні і під час відкриття охороняли 5000 поліцейських.

7. Ядро монументу зроблене з залізобетону, але його поверхня створена завдяки 553 бронзовим панелям. Кожна панель має від 10 до 15 мікропанелей.

8. Панелі відлили в ливарному цеху в Китаї та імпортували, що призвело до того, що індійський політик, віце-президент партії Індійський Національний Конгрес Рахул Ганді неодноразово звертався до уряду зі скаргою. Мовляв, статуя матиме ярлик "Made in China" (Зроблено в Китаї).

Влада каже, що панелі відлили у Китаї після міжнародного конкурсу, бо в Індії не було місця, де можна було б відлити панелі такого розміру.

9. Статуя має оглядовий майданчик, де за раз може поміщатись 200 відвідувачів.

Звідти можна подивитися на гравітаційні греблі Sardar Sarovar Dam та гірські хребти Віндх'я та Сатпура.

10. Влада розраховує, що статуя прийматиме близько 15 тисяч відвідувачів щодня.

Музей має 40 тисяч документів, 2000 фотографій та дослідницький центр, присвячений життю Валлаббхаї Патела.