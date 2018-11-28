Що таке "пробація" . Шість історій людей, яких виправила (не)колонія

Пробація – новий термін в українському законодавстві.

У широкому розумінні – це покарання за злочин без позбавлення волі.

Адже ми знаємо, що не кожен, кого суд визнав винним, становить небезпеку для суспільства.

Наприклад, дорожньо-транспортна пригода через необережність водія – це звісно злочин, але чи обов’язково водій має сісти за ґрати?

Світовий досвід переконливо доводить: виправні колонії, попри свою назву, часто не виправляють людину, а лише більше скалічують.

Не кожен, кого суд визнав винним, становить небезпеку для суспільства

Система пробації передбачає роботу з правопорушниками без ізоляції їх від суспільства – надання їм соціальної та психологічної підтримки та допомоги. І, звісно, це нагляд і контроль.

Пробація – шанс засудженому лишитися повноцінним і повноправним членом громади, але це й відповідальність людини за скоєні злочини…

Саме про це фотопроект "Пробація. Можливості для змін". Добираючи героїв, автори намагалися залучити людей, чиї злочини кваліфікуються за однаковими статтями Кримінального кодексу. Тобто, статті однакові, наслідки різні: хтось поза гратами, а інші були ув’язненими виправних колоній.

"Українська правда. Життя" публікує шість історій з проекту.

Вдивіться у портрети цих людей – "прочитайте" їхні очі… Маємо надію, ви також переконаєтесь, що, попри все, людині варто давати шанс на виправлення.

СВІТЛАНА 44 роки, Качанівська виправна колонія

– У колонії я багато переосмислила. Так, у моїй ситуації був кращий вихід. Але на той момент я його не знайшла, не побачила.

Тепер знаю: завжди треба шукати варіанти, не хапатися за перше, що здається рятівним, – розмірковує Світлана, яка отримала три роки позбавлення волі за крадіжку.

Її син потрапив у халепу, і, аби його виручити, знадобилися гроші. Позичити ні в кого не вдавалося, тому Світлана вдалася до крадіжки.

Уже минув майже рік, як вона перебуває у колонії.

До того жінка була, як сама каже, "домашньою людиною", не мала жодних проблем із законом, навіть дрібних адміністративних порушень.

Любить дітей, чоловіка, понад 20 років працювала продавчинею у магазинах. Загалом – тихе родинне життя.

Її син потрапив у халепу, і, аби його виручити вона вкрала

Але сталося те, що сталося...

– Я два місяці провела у СІЗО. Було так страшно, що жити не хотілося. Зараз навіть згадувати боюся.

Коли перевозили у колонію – лякала невідомість і ті розповіді, яких начулася у СІЗО: мовляв, б’ють, принижують, адміністрація тисне.

Але я усього цього не побачила. Умови гарні, ніякого "безпрєдєлу", і ставлення керівництва доброзичливе. От тільки за дітьми сумую.

Рік у колонії змінив Світлану.

– Я стала стриманішою, навчилася більше терпіти і тричі думати перед тим, як щось сказати. Та головне – навчилася цінувати те, чого зараз не маю, – родину. Зараз би я вчинила інакше – не брала на себе провину сина, але й не кинула б його. Боролася – доводила би, що він не робив усього того, у чому звинуватили.

Я настільки люблю своїх дітей, що іноді самій та любов видається надмірною. Може, іноді треба давати їм більше самостійності – не намагатися вирішувати усе самій?Може, така безмежна материнська любов іноді стає причиною нещастя?

Якби мені дали випробувальний термін, я була би дисциплінованим клієнтом пробації, а може, навіть і зразковим.

Про все це думає Світлана. Вона щодня спілкується телефоном зі своєю родиною. Але категорично проти, щоб сини й чоловік до неї приїжджали.

– Не хочу, щоб вони мене бачили тут. Хай ноги їхньої у колонії ніколи не буде, навіть з такого приводу, як провідати матір. Я нікому не раджу опинитися тут.

ВІКТОР 24 роки, Холодногірська виправна колонія №18

– Вважаю, що в колонії я опинився через свою легковажність. Кепсько якось вийшло – нікому не раджу "гратися" з системою – не повторюйте моїх помилок, − починає свою історію Віктор.

Йому присудили три роки позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки. Але хлопець якось не усвідомив, що це серйозно. Гадав собі: дали, то й дали. І продовжив те життя, яким жив доти – їздив до Росії – у сусідній з Харківською областю Бєлгород – возив товар на продаж.

– Мене не дуже займало на той момент щось інше, окрім заробляння грошей. Саме пішов попит на туалетну воду, яку в Росії продавати було значно вигідніше, ніж в Україні. Мені казали у службі пробації, щоб вчасно з’являвся на відмітки. Але я таки пропустив три рази і, як попереджали, умовне покарання мені замінили на реальне – доправили до колонії.

Своє засудження Віктор не вважає справедливим. Запевняє, що не знав про те, що речі, які він купив з метою перепродажу, саме крадені.

– І мої намагання пояснити, що ці речі я купив – не були взяті до уваги. Людина, у якої я купив, – "у бігах", мене ж записали його подільником.

Віктор вважає, що в колонії опинився через свою легковажність

У Віктора є дочка.

– Від дитини я не відмовляюся, з її матір’ю лишаюся у добрих дружніх стосунках – допомагатиму, коли вийду і стану на ноги.

Розумію, шкодую, адже мав шанс, але – дурний був. – Далі хлопець трохи замислюється і додає, наче висновок: Головне – лишатися людиною. Тут і на волі також. І краще не здійснювати злочинів.

Не знаю, як це сказати так, щоб повірили, але – тут погані місця. Наче живеш, але розвитку не маєш. На волі я багато чого вже досяг би.

ЗОЯ 42 роки, Полтавська область

– Оце тільки п’ять років, як я побачила, що таке хороше життя – життя без алкоголю.

Дякувати Богові і хорошим людям – службі пробації, соціальній службі – усім, хто дав мені надію жити, − розповідає 42-річна Зоя.

Важка її історія. Неблагополучна родина, зіпсоване дитинство. Ранній (у 17 років) шлюб. Алкогольні проблеми у чоловіка, зрештою, і в самої Зої. Четверо її дітей зростали у майже "нелюдських" умовах.

Працювала на некваліфікованих роботах, заробляючи важко й небагато. Зрештою, чоловік її прокрався, втрапив до в’язниці та зник із Зоїного життя. Але й саму її невдовзі позбавили батьківських прав – дітей вилучили, кого – у прийомні сім’ї, кого – до інтернату.

Характерна деталь: сини Зої через її вживання алкоголю опинилися в тому ж інтернаті, у якому свого часу перебувала вона сама через пияцтво своїх батьків. Сумна спадкоємність…

Та ось із Зоєю щось сталося.

– У якийсь момент мене наче відвернуло від горілки. Певно, організм своє відпив, я тепер не можу навіть запаху переносити, дивитися на пляшку не можу.

Наразі Зоя працює "у фермера" − доглядає худобу. Дитина ходить у дитсадок

Але біда не відпускала. Зоя вдруге вийшла заміж, і вдруге чоловік був питущий. Знову сварки, безгрошів’я, поневіряння і сором. На той час життям Зої вже опікувалися працівники пробації і Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зоя завагітніла, їй підходив вже час народжувати, але житла придатного для проживання разом з дитиною у неї не було. Соціальні працівники направили Зою в Центр матері і дитини в Кременчук... І вже там, де вона провела півроку, поряд з нею були люди, які щодня, з хвилини на хвилину, показували, як це жити в нормальних умовах, дбати про дитину, виховувати її. Вони навчили її отримувати радість від материнства і зародили в неї бажання змінити своє життя!

Батько дитини, за цей час, прийняв для себе вольове рішення і кардинально змінив своє життя. Він перестав вживати спиртні напої, влаштувався на роботу. Зоя переїхала жити до батька дитини.

Наразі Зоя працює "у фермера" − доглядає худобу. Дитина ходить у дитсадок.

– Хай і не офіційно працюю, але копійка є. Яке було життя, яке стало – аж самій не віриться. Минуле не хочеться згадувати. Та й нема чого згадати.

З трьох дітей, стосовно яких Зою свого часу позбавили батьківських прав, двоє старших вже працюють, третій вчиться в інституті. Усі троє живуть благополучним самостійним життям. З власної ініціативи хлопці вийшли з нею на контакт і, як каже сама Зоя, – простили її.

СЕРГІЙ та ОКСАНА По 29 років, Дніпропетровска область

– Коли мене з інтернату переводили до професійного училища, директор, віддаючи документи, сказав: "Дивися, Сергію, щоб твої діти ніколи не знали інтернату, щоб батьки в них були не такі, як у тебе".

Я тоді йому пообіцяв, що такого не буде. А коли сам на суді стояв і слухав вирок: 4 роки тюрми – згадав ці слова. І думаю сам до себе: "У тебе ж троє дітей вдома, який же ж ти…"

Сергій потрапив до інтернату через позбавлення матері батьківських прав. У тому ж інтернаті була й Оксана. Там вони познайомилися, почали зустрічатися, а після закінчення терміну перебування в закладі – створили сім’ю.

Зараз їм по 29 років. Мають трьох діточок.

Оселилися вони у рідному селі Сергія. Мати його продовжувала пиячити. Сергій теж почав зловживати алкоголем. Сварки і бійки стали частим явищем у родині. Але, зрештою, хлопець знайшов у собі сили припинити зловживання.

– Восьмого лютого було рівно чотири роки, як Серьожа без чарки, – не приховуючи задоволення, каже Оксана.

Зараз їм по 29 років. Мають трьох діточок

Вони переселилися в окрему хату. Оксана більше займається з дітьми і по дому, Сергій – намагається заробити на сім’ю – де вдається і як вдається.

На обліку у відділі пробації Сергій з Оксаною опинилися через спільний злочин. Вони і ще одна сімейна пара крали зерно на зерносховищі. Чому? Просто через те, що не знайшли іншого заробітку. Сергієві дали 4 роки з відстрочкою на 2 роки, Оксані – 2 роки з відстрочкою на рік. Її термін вже закінчився, його – ще триває.

Обох характеризують позитивно: сумлінні люди, переосмислили свою поведінку, розкаялися. Узгоджена робота з ними служби пробації, центру психологічної підтримки та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді дає результати: Сергій і Оксана почали більш зважено ставитися до своїх родинних і громадянських обов’язків.

– Коли почався судовий процес, я ночами не спала, переживала і боялася, що нас "закриють". І не стільки за себе і Сергія боялася, скільки за дітей. У мене батьків нема, в Сергія тільки мати, й та п’є. Хто за нашими дітьми догляне?! Невже, як і ми – в інтернат? Це жах! Ми благали суддю пожаліти, повірити, що більше не буде ніяких порушень.

Оксана у сусідньому селі домовилася про роботу у фермера. Хлопець має намір повернутися у Дніпро на будівництво.

СЕРГІЙ 30 років, Дніпропетровська область

– Тоді я ще не вірив, що кочуся до прірви. Здавалося: випив, проспався і всі проблеми лишилися у минулому.

А коли ти п’єш щодня – то наче й проблем нема. Але вони насправді нікуди не діваються, а тільки стають більшими.

Я цього не розумів. Добре, що у пробації якось мене переконали. Хоча, зізнаюсь, я дуже пручався – не довіряв попервах. А тепер – дякую своїм інспекторам за терпіння і наполегливість.

Усе почалося зі сварки Сергія з матір’ю. У відчаї через те, що приніс дуже малу (на її думку) заробітну плату, мати вигнала сина з хати.

А він і сперечатися не став. Подумав: може воно й краще – з’явиться стимул почати нове життя. Зібрав речі, але – куди йти, до кого?

До кого – скоро знайшлося. Є друзі – в одного заночував, у іншого. Щоразу приходив з пляшкою. Зрештою, оселився у чоловіка, який сказав: живи скільки хочеш – грошей не треба, принось лишень випивку. Пляшка за пляшкою, вечір за вечором, Сергій не відчував, як втягується.

Сергій з дружиною розпочали власний торговельний бізнес

І якось, чи то сп’яну, чи то з відчаю, сів у чужу машину і поїхав. Фактично, скоїв злочин. Пізніше, коли власник авто подзвонив йому з погрозами, хлопець злякався, покинув машину і побіг світ за очі. Оговтавшись, сам зателефонував господареві – сказав, де лишив автівку.

Відбувся суд. Вирок – 5 років позбавлення волі з річним іспитовим терміном, що передбачало можливість залишитись на свободі, якщо Сергії буде дотримуватись обов’язків, покладених судом. Можливо, на рішення судді вплинула й позиція потерпілого, який на суді також висловився за те, щоб не ламати хлопцеві життя.

Далі – пробація, центри соціальних служб. Намагання допомогти Сергієві – запалити в ньому віру в життя, здолати його апатію. Він усе ще продовжував вживати алкоголь. Продовжував, аж поки не зустрів свою теперішню дружину. Вона теж з ним дещо намучилася, але її останній крик відчаю Сергій почув – "Або я, або випивка!"

Сьогодні усі кажуть, що хлопця не впізнати. Не п’є, став охайнішим. Заробивши гроші, купив машину. Хай не нову – 34-річного "жигулика", але на чесно зароблені. З дружиною вони розпочали власний торговельний бізнес. Спершу мало не "прогоріли", але надалі набували досвіду і тепер почуваються впевненіше. Мріють про власне житло.

ВЛАДИСЛАВ 34 роки, Холодногірська виправна колонія №18

– Треба уникати того, що зазвичай називають асоціальним способом життя. Конче важливо знайти своє місце – займатися чимось, розвиватися.

Якщо цього нема – життєва стежка обов’язково приведе до чогось негативного, як це сталося зі мною, − розповідає Владислав, який відбуває термін (5,5 років) за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Він – людина з вищою освітою, працював у консалтинговій компанії, що надавала послуги у сфері кредитування. Коли через кризу банки припинили видавати кредити, а інвестори вже не так активно фінансували бізнес-проекти, Владислав відчув себе незатребуваним.

– Я звик до певного статусу: що маю престижну роботу, заробляю пристойні гроші, мене цінують і від мене, зокрема, залежить благополуччя моєї компанії. І коли усе це раптом зникло, мені здалося, що я "випав з життя". Наче фізично я є, але десь поза межами.

Почав випивати. Інколи добряче. Того злощасного дня ми з друзями теж "піддали". Завершилося тим, що я побив свого сусіда поверхом вище. Певно, помилився дверима, піднявшись на зайвий поверх, і коли він відчинив, я спитав у нього: "Де мої друзі?" Він відповів нецензурно, я наніс йому два удари в обличчя.

У судових матеріалах зазначалося, що чоловік впав, вдарився об ящик для взуття і внаслідок цього у нього стався розумовий розлад. Мені дали п’ять з половиною років за ст. 121, ч. 1 "нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що не спричинили смерть.

Звісно, про усе шкодую. Зараз мені 33. Не одружений і ніколи не був одруженим. Це теж один з моментів, над яким я часто замислююся. Тут, на зоні, є й значно молодші за мене хлопці, але в них уже діти, дружини, які їх відвідують. Я ж весь час вважав, що все ще встигну, лишень трохи погуляю.

А тепер? У кращому випадку вийду в 35, сподіваюся, що знайду собі пару, матиму дитину. Тож мені буде десь близько сорока років. Більша частина життя, вважай, пройшла без головного.

Що робитиму на волі? Спробую знайти гідну роботу. Я не з тих, хто з легкістю береться за будь-яку справу. Мені комфортно, коли займаюся тим, що подобається, від чого кайф. Звісно, і за достойні гроші. Ну і, як я вже сказав, мрію про сім’ю. Бо інакше – навіщо?

Вадим Петрасюк, Танія Санфорд Аммар, текст

Олександр Космач, фото