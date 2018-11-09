Як "прокачати" свою українську мову: тренажери, сервіси, додатки, поради викладачів

До Дня української писемності та мови "Українська правда. Життя" зібрала поради викладачів та 20 корисних онлайн-сервісів, котрі допоможуть нам стати грамотнішими і допускати менше помилок в українській мові.

– Копирсання в граматиці точно не допомагає вивчити мову. Навпаки: людина починає знаходити свої помилки, розуміти, що їх – безкінечна кількість, і в неї зникає бажання вивчати мову, – каже викладачка української Оксана Чужа.

Вона переконує, що мову треба вивчати на практиці: іти на вулицю, у книгарні, магазини, й там спілкуватися українською.

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Оксана Чужа, викладачка української мови

– Спочатку раджу дізнатися, що таке small talk (мистецтво "маленької" розмови), і починати заводити ці маленькі розмови на кожному кроці.

В ідеалі треба починати вдома наодинці: на кухні, в кімнаті, туалеті… Коли ви розумієте, що вас ніхто зараз не чує та не засудить.

Якщо є домашні улюбленці – ідеально! Коти, собаки, рибки слухають уважно, не перебивають і не критикують вашу вимову, темп мовлення, та те, що словниковий запас не такий великий…

8 порад експертки, як "прокачати" свою українську мову

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

1 Говоріть ду-уже повільно Реклама: – Цю методику не люблять мої учні. Раджу озтягувати слова, як п’яна людина. Поки проговорюєш одне слово, "підтягується" наступне. Треба приготуватися, що це триватиме не день і не тиждень. Буде мінімум три місяці дискомфортно. Буде відчуття "Я ідіот", "Не знаю слів"... 2 Читайте вголос – Раджу ходити в книгарні, шукати там книжки за інтересами. Щось таке, що хочеться почитати тут і зараз. Коли я читаю якусь книжку, потім починаю говорити тими фразами, які прочитала у цій книзі. Тому дуже раджу читати вголос. Своїм учням раджу читати все підряд, усе, що "іде" дочитати до кінця. Що не "йде" – кидати. З української сучасної літератури – класика: Жадан, Андрухович, Забужко. Вони "смачні". 3 Записуйте себе – Якщо не боїтеся записувати себе на камеру чи диктофон, записуйте себе, як ви говорите. Діалоги з кимось знайомим, наприклад, щоб потім переслухати, – пояснює Чужа. Найкраще працюють усні розмови. Краще обирати тих людей, які не знайомі з вами, які не чули вашої російської чи вашої говірки.

Якщо починати говорити з близькими людьми, особливо тими, які знають вас як облупленого, найчастіше будуть кпини. Вони намагатимуться вас повернути у стан, з якого ви вийшли: чи то до російської мови, чи то діалекту. 4 Дивіться кіно, серіали, мультики українською – Однозначно варто ходити в кінотеатри, слухати українську з фільмів. Мультики – ідеально! "Свинку Пеппу" раджу передивитися українською. Там, по-перше, є уся лексика, потрібна у повсякденні, а, по-друге, там коротенькі серії. Мені подобаються "Тачки" українською, – каже експертка. Раджу не стільки дивитися на конкретні фільми українською, скільки дивитися на перекладача. Наприклад, зараз я зосередила увагу на перекладі Негребецького. Він дуже дбайливо добирає лексику. Коли дивлюся "Альфа" з Негребецьким, відчуваю, що він дібрав кожне слово і над ним задумався. Якщо є можливість подивитися, хто у фільмі перекладач, раджу саме Негребецького. Важливо саме слухати українську мову, пояснює викладачка. Придивіться і до аудіокнижок. 5 Пишіть диктанти – Дуже раджу сидіти і писати диктанти Авраменка. Коли ти пишеш, обдумуєш кожне слово, у який свій контекст можеш його впихнути, – пояснює педагог. 6 Ведіть щоденник Оксана радить вести щодениик, і щодня туди щось записувати. Так у вас є час подумати над текстом і словами, які в ньому використаєте. 7 Читайте словники, особливо синонімів та антонімів У багатьох буває: забув слово – і все, ступор. Що робити? Обходити це слово, підбирати синонім чи опис до нього, наприклад. – Тоді можна навчитися говорити, не думаючи: "Я слово загубив". Класно працюють антоніми, коли завчаєш одразу пару: схід/захід, вхід/вихід… Словник антонімів і синонімів – прекрасно. Коли бачите слово, а до нього – ще 5 аналогів, то "О-о-о!". Коли є можливість працювати зі словником, ви точно те слово хоч раз, але вживете. Бо ви побачили, як його використовують, які є контексти. Можна використовувати тлумачний словник, можна російсько-український. – Але російська і українська – це дві різні мови, і дослівно перекладати не завжди виходитиме. Як обрати словник? Обираючи словник, дивіться, чи є там гриф Міністерства освіти, радить експертка. Це означає, що книжка рекомендована чи акредитована, вона могла мати рецензентів з Інституту української мови. Бо є комерційні словники, де багато помилок. – Цікаво подосліджувати наших старих упорядників до періоду Радянської України. Кримський дуже "смачний". Грінченко – однозначно. Але мова змінилася і навіть той словник, що зараз в нас є, 11-томник, там багато слів, які зараз уже не вживають. 8 Дивіться Youtube-уроки Правила не так просто запам’ятати. Можна, звісно, намагатися це зробити, але краще відкрити Youtube і шукати відео по конкретному правилу, радить експертка. – Останній рік з’являється багато відео, які відповідають на одне питання, той же Авраменко. Намагатися зрозуміти, як виписані правила граматичні – дуже складно. Я зараз працюю з учнями, пояснюю, як працюють дієвідміни, наприклад, і вони дивуються, як все просто. А в правилах усе так закручено. Якщо ти пишЕш, то вони пишУть, де -е-, там -уть. Якщо ти біжИш, то вони біжАть, бо де -и-, там -а-. Все, правило закінчується! А в правилі нагроміздили! Нещодавно бачила плакат "Ми змінЕмось". Якби людина знала граматику, не зробила б такої помилки. Тут точно не вистачило елементарного пояснення.

Оксана Чужа радить не зациклюватися на ідеальності володіння українською.

– Досягати абсолютної грамотності не раджу. Там можна заритися в "відкривати, відчиняти, розгортати…". Людина може подумати: "Ну її в баню, ту українську".

Те саме підкреслює й інша викладачка української мови, кандидатка філологічних наук Тетяна Синьоок, яка працює в студії "Tutoria":

Тетяна Синьоок, викладачка української мови

– Вивчення будь-якої мови потребує занурення в мовне середовище. Звісно, без помилок не минеться.

Пам’ятайте, що помиляються навіть фахівці. Це нормально. Головне – ті хиби з часом усувати. Навчатися треба постійно.

Педагог також радить переглядати фільми, серіали та мультфільми українською. Окрім "Альфа", Тетяна рекомендує "Друзів" у перекладі "Нового каналу", а також "Сімпсонів".

З презентації Тетяни про вивчення української мови

Тетяна Синьоок також акцентує на читанні книг українською. Розповідає про рейтинг від книгоблогерів 2017-го року. Вони назвали найкращі, на їхню думку, видавництва.

– Цим видавництвам можна довіряти, – каже Тетяна. – Хоча з "Клубом сімейного дозвілля" як пощастить. Трапляються шедевральні переклади, як, наприклад, "Дюна" Френка Герберта.

А часом виникають неприємні ситуації, як із перекладом "Моєї неймовірної подруги "Елени Ферранте 2016 року чи деякими романами Стівена Кінга. Менше з тим, більшість топових видавництв про переклади дбає. Це їхній престиж.

З презентації Тетяни про вивчення української мови

Ось іще 8 порад від Тетяни Синьоок:

1. Беріть участь у читацьких клубах

Там можете не лише обговорювати сюжет, але й аналізувати мовні відкриття. Зараз переклад також по-своєму розвивається, нерідко трапляються цікаві знахідки.

2. Слухайте українську музику

"При цьому варто пам’ятати: хай як ми любимо українські гурти, у їхніх піснях також є помилки. Іноді їх не хочеться виправляти, як, наприклад у пісні "Мовчати" Кузьми Скрябіна та Ірини Білик:"Давай вимкнемо світло і будем мовчати…", – співають виконавці, хоча правильно "Вимкнімо світло…". Це тонкі речі", – пояснює викладач.

Музичні поради від Тетяни

3. Щоденно практикуйте українську

Дивіться фільми і пишіть українською, беріть участь у різних челенджах, флешмобах тощо.

4. Вивчайте мову через нові досвіди

Наприклад, людина захотіла піти на йогу. Хороша нагода поставити собі за мету спілкуватися з інструктором та іншими людьми в групі лише українською.

5. Бавтеся у відповіді на несподівані запитання (бліц-опитування)

Запитання можна придумати самотужки чи знайти в мережі. Це можуть бути запитання, на кшталт: "Якби вас зачинили на ніч у магазині, у якому б магазині ви хотіли б опинитися і чим би займалися, якби знали, що жодних негативних наслідків не буде?".

6. Не соромтеся знімати сторіз українською

"Наш дорослий учень Дмитро мандрував країнами Скандинавії й побачив міст, що з’єднує Швецію й Данію. Про цей міст зняли однойменний серіал, який Дмитро дуже любить. На радощах Дмитро зняв коротке відео на тлі мосту й розповів українською мовою про місто Мальме і про серіал. Вийшло цікаво й натхненно", – пригадує педагог.

7. Підписуйтесь на україномовних блогерів, які вам цікаві.

8. Грайтеся в асоціативні настільні ігри, спілкуючись українською

За словами Тетяни, не варто вчити українську через іншу мову. Наприклад, перекладаючи з російської. Це методично неправильно, адже треба навчатися думати мовою, яку вивчаєте.

Як не боятися вживати раніше незвичні для себе українські слова? Спробувати звикнути.

Але не треба "ламати собі хребет", застерігає викладач.

– Якщо не хочете казати на чашку "горнятко" – не треба. Але якщо ви поспілкуєтеся з людьми, які 10 разів скажуть "горнятко", це слово втратить химерну конотацію для вас.

Так само трапляється у світі наголосів української мови. Вони складні, і я не знаю людини, яка бездоганно наголошує всі слова.

Наприклад, мене свого часу здивувало слово"уподОбання", я вважала, що має бути "уподобАння", так як у словах "кохАння", "страждАння" тощо. Але зараз призвичаїлася до слова (як і до багатьох інших) і радо вживаю його.

Мову потрібно практикувати щодня, а не раз на тиждень чи кілька днів.

УП.Життя також зібрала 20 корисних онлайн-сервісів, які дозволять вам перевіряти себе, покращувати знання та шукати українські відповідники російським словам.

ТРЕНАЖЕР ПРАВОПИСУ



Надзвичайно корисний сервіс. Тут ви можете обрати тему: "Правопис прийменник", "Однорідні члени речення" тощо, зверху прочитати правила, а внизу одразу пройти тестування і перевірити свої знання.

"ЛАЙФХАКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ"

Ще один онлайн-тренажер від Ed-era, який вчить правил за темами і внизу дає завдання на закріплення знань.

Курс складається із 16 лекцій, є ще й інтерактивний конспект з усіма темами.

R.I.D.

Програма відкриває користувачу три нових слова щодня.

За вивчення слів нарахову.ть ігрові гроші – "пісок часу". Чим його у вас більше, тим вищий рейтинг.

У програмі сім рівнів. Є словник, із яким ви можете пригадати, що таке "громовиця", "фіранка" та "поліття".

МОВА

Відомий багатьом персонаж Лепетун пояснює правила правопису, фразеологізми та синоніми і розповідає, як позбутися русизмів.

Усі правила подані коротко та у вигляді ілюстрацій.

Є вправи, які допомагають уникнути повторення помилок.

Радимо також переглядати телепрограму UA:Першого "Лайфхак українською".

У плейлисті на Youtube уже э 29 випусків.

ЛЕПЕТУНИ

Мультфільм сподобається і дорослим, і дітям. Тут у легкій доступній формі пояснюють правила української мови.

У плейлисті на Youtube уже є 11 випусків.

Studia Tutoria

Ще один Youtube-канал, де короткі відеоролики пояснюють правила української мови.

LANGUAGE TOOL

Тут можна безкоштовно перевірити себе на орфографічні, граматичні і лексичні помилки.Щоправда, сервіс працює не зовсім досконало і показує не усі помилки.

ONLINECORRECTOR

Щоб користуватись сервісом, потрібно завантажити доповнення OnlineCorrector для служби Google Документи.

Сервіс автоматично виправляє помилки в текстах українською мовою: видаляє зайві пробіли, виправляє, де треба, символи дефіса на тире, виправляє чергування у/в, тощо.

Редагує типові помилки на кшталт будь-ласка → будь ласка, допомагає узгоджувати слова між собою, підкоригувати пунктуацію, тощо.

Однак щоб сповна користуватись послугами сервісу, доведеться заплатити.

Можна купити доступ і на одну добу – за 10 гривень.

СЛОВНИК СКОРОЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ



У словнику – 10 тисяч скорочень. Його поповнюють щодня.

У пошуку ви можете ввести скорочення і подивитися, як воно розшифровується.

Наприклад:

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТАЛ

Має у реєстрі більше 250 тисяч слів.

Допомагає їх правильно провідміняти, вказуючи рід і наголос.

РОДОВИЙ ВІДМІНОК

Ще один сайт, де можна перевірити, як закінчується на те чи інше слово у родовому відмінку.

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СЛОВНИКИ

Якщо ви забули або не знаєте, як сказати російське слово українською мовою, не хвилюйтесь.

Цей сервіс допоможе і навіть пояснить значення слова.

Наприклад, ви не знаєте, як перекласти "вертолёт". Словник пояснює.

СЛОВОТВІР

Цей сервіс – колективний словник, який пояснює значення слів іншомовного походження і шукає українські відповідники.

Участь у збільшенні каталогу слів може взяти кожен із нас.

Можна пропонувати свій переклад слова, а потім спільнота обирає найкращий відповідник.

Наприклад, руфер – дахолаз.

НЕПРАВИЛЬНО – ПРАВИЛЬНО

Це словник з українського слововживання. Поділений за частинами мови.

СЛОВНИК ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ

На сайті є пояснення різним жаргонним словам, які ми можемо говорити і самі, і чути на вулиці: бабло, базарити, баклан.

Наприклад, баклан має аж 7 значень: молодий, недосвідчений злодій, хуліган, непорядна людина, ведучий рок-концерту, балачучий, солдан осіннього призову. Жартуючи, так називають льотчиків морської авіації.

ВЕЛИКА ЧИ МАЛА ЛІТЕРА

Часто ми не знаємо, як написати слово правильно – чи з великої, чи з малої, чи перше слово з великої, а друге з малої, чи обидва з великої.

Цей словник допоможе нам знайти правильне вживання.

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СТАЛИХ ВИРАЗІВ

Буває, ми чули чи знаємо якусь крилату фразу російською мовою, і не знаємо, як це правильно висловити українською.

Цей словник допоможе знайти відповідники.

Наприклад, Работает, как мальчик, а ест, как мужичок – Їсть за вола, а робить за комара.

ОФІЙІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сайт допоможе уникати суржику, пояснює походження фразеологізмів, тут є правила з пунктуації, синтаксику, фонетики, пунктуації, тощо.

МОВА – ДНК НАЦІЇ

Веселі картинки показують пригоди язичка, який допомагає боротися з суржиком, тут також можна перевірити свій текст на помилки (однак деякі помилки сервіс все ж не помічає), можна онлайн виконати вправи, тощо.

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