Як "прокачати" свою українську мову: тренажери, сервіси, додатки, поради викладачів

До Дня писемності та мови "Українська правда. Життя" зібрала поради викладачів та 20 корисних онлайн-сервісів, котрі допоможуть нам стати грамотнішими і допускати менше помилок в українській мові.
– Копирсання в граматиці точно не допомагає вивчити мову. Навпаки: людина починає знаходити свої помилки, розуміти, що їх – безкінечна кількість, і в неї зникає бажання вивчати мову, – каже викладачка української Оксана Чужа.
Вона переконує, що мову треба вивчати на практиці: іти на вулицю, у книгарні, магазини, й там спілкуватися українською.
|Оксана Чужа, викладачка української мови
– Спочатку раджу дізнатися, що таке small talk (мистецтво "маленької" розмови), і починати заводити ці маленькі розмови на кожному кроці.
В ідеалі треба починати вдома наодинці: на кухні, в кімнаті, туалеті… Коли ви розумієте, що вас ніхто зараз не чує та не засудить.
Якщо є домашні улюбленці – ідеально! Коти, собаки, рибки слухають уважно, не перебивають і не критикують вашу вимову, темп мовлення, та те, що словниковий запас не такий великий…
8 порад експертки, як "прокачати" свою українську мову
(для перегляду скористайтеся стрілочками)
Говоріть ду-уже повільно
– Цю методику не люблять мої учні. Раджу озтягувати слова, як п’яна людина.
Поки проговорюєш одне слово, "підтягується" наступне.
Треба приготуватися, що це триватиме не день і не тиждень.
Буде мінімум три місяці дискомфортно. Буде відчуття "Я ідіот", "Не знаю слів"...
Читайте вголос
– Раджу ходити в книгарні, шукати там книжки за інтересами. Щось таке, що хочеться почитати тут і зараз.
Коли я читаю якусь книжку, потім починаю говорити тими фразами, які прочитала у цій книзі. Тому дуже раджу читати вголос.
Своїм учням раджу читати все підряд, усе, що "іде" дочитати до кінця. Що не "йде" – кидати.
З української сучасної літератури – класика: Жадан, Андрухович, Забужко. Вони "смачні".
Записуйте себе
– Якщо не боїтеся записувати себе на камеру чи диктофон, записуйте себе, як ви говорите. Діалоги з кимось знайомим, наприклад, щоб потім переслухати, – пояснює Чужа.
Найкраще працюють усні розмови. Краще обирати тих людей, які не знайомі з вами, які не чули вашої російської чи вашої говірки.
Якщо починати говорити з близькими людьми, особливо тими, які знають вас як облупленого, найчастіше будуть кпини.
Вони намагатимуться вас повернути у стан, з якого ви вийшли: чи то до російської мови, чи то діалекту.
Дивіться кіно, серіали, мультики українською
– Однозначно варто ходити в кінотеатри, слухати українську з фільмів.
Мультики – ідеально! "Свинку Пеппу" раджу передивитися українською. Там, по-перше, є уся лексика, потрібна у повсякденні, а, по-друге, там коротенькі серії. Мені подобаються "Тачки" українською, – каже експертка.
Раджу не стільки дивитися на конкретні фільми українською, скільки дивитися на перекладача.
Наприклад, зараз я зосередила увагу на перекладі Негребецького.
Він дуже дбайливо добирає лексику. Коли дивлюся "Альфа" з Негребецьким, відчуваю, що він дібрав кожне слово і над ним задумався. Якщо є можливість подивитися, хто у фільмі перекладач, раджу саме Негребецького.
Важливо саме слухати українську мову, пояснює викладачка.
Придивіться і до аудіокнижок.
Пишіть диктанти
– Дуже раджу сидіти і писати диктанти Авраменка.
Коли ти пишеш, обдумуєш кожне слово, у який свій контекст можеш його впихнути, – пояснює педагог.
Ведіть щоденник
Оксана радить вести щодениик, і щодня туди щось записувати.
Так у вас є час подумати над текстом і словами, які в ньому використаєте.
Читайте словники, особливо синонімів та антонімів
У багатьох буває: забув слово – і все, ступор. Що робити? Обходити це слово, підбирати синонім чи опис до нього, наприклад.
– Тоді можна навчитися говорити, не думаючи: "Я слово загубив".
Класно працюють антоніми, коли завчаєш одразу пару: схід/захід, вхід/вихід…
Словник антонімів і синонімів – прекрасно. Коли бачите слово, а до нього – ще 5 аналогів, то "О-о-о!".
Коли є можливість працювати зі словником, ви точно те слово хоч раз, але вживете. Бо ви побачили, як його використовують, які є контексти.
Можна використовувати тлумачний словник, можна російсько-український.
– Але російська і українська – це дві різні мови, і дослівно перекладати не завжди виходитиме.
Як обрати словник?
Обираючи словник, дивіться, чи є там гриф Міністерства освіти, радить експертка.
Це означає, що книжка рекомендована чи акредитована, вона могла мати рецензентів з Інституту української мови.
Бо є комерційні словники, де багато помилок.
– Цікаво подосліджувати наших старих упорядників до періоду Радянської України. Кримський дуже "смачний". Грінченко – однозначно.
Але мова змінилася і навіть той словник, що зараз в нас є, 11-томник, там багато слів, які зараз уже не вживають.
Дивіться Youtube-уроки
Правила не так просто запам’ятати. Можна, звісно, намагатися це зробити, але краще відкрити Youtube і шукати відео по конкретному правилу, радить експертка.
– Останній рік з’являється багато відео, які відповідають на одне питання, той же Авраменко.
Намагатися зрозуміти, як виписані правила граматичні – дуже складно. Я зараз працюю з учнями, пояснюю, як працюють дієвідміни, наприклад, і вони дивуються, як все просто. А в правилах усе так закручено.
Якщо ти пишЕш, то вони пишУть, де -е-, там -уть.
Якщо ти біжИш, то вони біжАть, бо де -и-, там -а-.
Все, правило закінчується! А в правилі нагроміздили!
Нещодавно бачила плакат "Ми змінЕмось". Якби людина знала граматику, не зробила б такої помилки. Тут точно не вистачило елементарного пояснення.
Оксана Чужа радить не зациклюватися на ідеальності володіння українською.
– Досягати абсолютної грамотності не раджу. Там можна заритися в "відкривати, відчиняти, розгортати…". Людина може подумати: "Ну її в баню, ту українську".
Те саме підкреслює й інша викладачка української мови, кандидатка філологічних наук Тетяна Синьоок, яка працює в студії "Tutoria":
|Тетяна Синьоок, викладачка української мови
– Вивчення будь-якої мови потребує занурення в мовне середовище. Звісно, без помилок не минеться.
Пам’ятайте, що помиляються навіть фахівці. Це нормально. Головне – ті хиби з часом усувати. Навчатися треба постійно.
Педагог також радить переглядати фільми, серіали та мультфільми українською. Окрім "Альфа", Тетяна рекомендує "Друзів" у перекладі "Нового каналу", а також "Сімпсонів".
|З презентації Тетяни про вивчення української мови
Тетяна Синьоок також акцентує на читанні книг українською. Розповідає про рейтинг від книгоблогерів 2017-го року. Вони назвали найкращі, на їхню думку, видавництва.
– Цим видавництвам можна довіряти, – каже Тетяна. – Хоча з "Клубом сімейного дозвілля" як пощастить. Трапляються шедевральні переклади, як, наприклад, "Дюна" Френка Герберта.
А часом виникають неприємні ситуації, як із перекладом "Моєї неймовірної подруги "Елени Ферранте 2016 року чи деякими романами Стівена Кінга. Менше з тим, більшість топових видавництв про переклади дбає. Це їхній престиж.
|З презентації Тетяни про вивчення української мови
Ось іще 8 порад від Тетяни Синьоок:
1. Беріть участь у читацьких клубах
Там можете не лише обговорювати сюжет, але й аналізувати мовні відкриття. Зараз переклад також по-своєму розвивається, нерідко трапляються цікаві знахідки.
2. Слухайте українську музику
"При цьому варто пам’ятати: хай як ми любимо українські гурти, у їхніх піснях також є помилки. Іноді їх не хочеться виправляти, як, наприклад у пісні "Мовчати" Кузьми Скрябіна та Ірини Білик:"Давай вимкнемо світло і будем мовчати…", – співають виконавці, хоча правильно "Вимкнімо світло…". Це тонкі речі", – пояснює викладач.
|Музичні поради від Тетяни
3. Щоденно практикуйте українську
Дивіться фільми і пишіть українською, беріть участь у різних челенджах, флешмобах тощо.
4. Вивчайте мову через нові досвіди
Наприклад, людина захотіла піти на йогу. Хороша нагода поставити собі за мету спілкуватися з інструктором та іншими людьми в групі лише українською.
5. Бавтеся у відповіді на несподівані запитання (бліц-опитування)
Запитання можна придумати самотужки чи знайти в мережі. Це можуть бути запитання, на кшталт: "Якби вас зачинили на ніч у магазині, у якому б магазині ви хотіли б опинитися і чим би займалися, якби знали, що жодних негативних наслідків не буде?".
6. Не соромтеся знімати сторіз українською
"Наш дорослий учень Дмитро мандрував країнами Скандинавії й побачив міст, що з’єднує Швецію й Данію. Про цей міст зняли однойменний серіал, який Дмитро дуже любить. На радощах Дмитро зняв коротке відео на тлі мосту й розповів українською мовою про місто Мальме і про серіал. Вийшло цікаво й натхненно", – пригадує педагог.
7. Підписуйтесь на україномовних блогерів, які вам цікаві.
8. Грайтеся в асоціативні настільні ігри, спілкуючись українською
За словами Тетяни, не варто вчити українську через іншу мову. Наприклад, перекладаючи з російської. Це методично неправильно, адже треба навчатися думати мовою, яку вивчаєте.
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Але не треба "ламати собі хребет", застерігає викладач.
– Якщо не хочете казати на чашку "горнятко" – не треба. Але якщо ви поспілкуєтеся з людьми, які 10 разів скажуть "горнятко", це слово втратить химерну конотацію для вас.
Так само трапляється у світі наголосів української мови. Вони складні, і я не знаю людини, яка бездоганно наголошує всі слова.
Наприклад, мене свого часу здивувало слово"уподОбання", я вважала, що має бути "уподобАння", так як у словах "кохАння", "страждАння" тощо. Але зараз призвичаїлася до слова (як і до багатьох інших) і радо вживаю його.
Мову потрібно практикувати щодня, а не раз на тиждень чи кілька днів.
УП.Життя також зібрала 20 корисних онлайн-сервісів, які дозволять вам перевіряти себе, покращувати знання та шукати українські відповідники російським словам.
Надзвичайно корисний сервіс. Тут ви можете обрати тему: "Правопис прийменник", "Однорідні члени речення" тощо, зверху прочитати правила, а внизу одразу пройти тестування і перевірити свої знання.
Ще один онлайн-тренажер від Ed-era, який вчить правил за темами і внизу дає завдання на закріплення знань.
Курс складається із 16 лекцій, є ще й інтерактивний конспект з усіма темами.
Програма відкриває користувачу три нових слова щодня.
За вивчення слів нарахову.ть ігрові гроші – "пісок часу". Чим його у вас більше, тим вищий рейтинг.
У програмі сім рівнів. Є словник, із яким ви можете пригадати, що таке "громовиця", "фіранка" та "поліття".
Відомий багатьом персонаж Лепетун пояснює правила правопису, фразеологізми та синоніми і розповідає, як позбутися русизмів.
Усі правила подані коротко та у вигляді ілюстрацій.
Є вправи, які допомагають уникнути повторення помилок.
Радимо також переглядати телепрограму UA:Першого "Лайфхак українською".
У плейлисті на Youtube уже э 29 випусків.
Мультфільм сподобається і дорослим, і дітям. Тут у легкій доступній формі пояснюють правила української мови.
У плейлисті на Youtube уже є 11 випусків.
Ще один Youtube-канал, де короткі відеоролики пояснюють правила української мови.
Тут можна безкоштовно перевірити себе на орфографічні, граматичні і лексичні помилки.Щоправда, сервіс працює не зовсім досконало і показує не усі помилки.
Щоб користуватись сервісом, потрібно завантажити доповнення OnlineCorrector для служби Google Документи.
Сервіс автоматично виправляє помилки в текстах українською мовою: видаляє зайві пробіли, виправляє, де треба, символи дефіса на тире, виправляє чергування у/в, тощо.
Редагує типові помилки на кшталт будь-ласка → будь ласка, допомагає узгоджувати слова між собою, підкоригувати пунктуацію, тощо.
Однак щоб сповна користуватись послугами сервісу, доведеться заплатити.
Можна купити доступ і на одну добу – за 10 гривень.
СЛОВНИК СКОРОЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
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Часто ми не знаємо, як написати слово правильно – чи з великої, чи з малої, чи перше слово з великої, а друге з малої, чи обидва з великої.
Цей словник допоможе нам знайти правильне вживання.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СТАЛИХ ВИРАЗІВ
Буває, ми чули чи знаємо якусь крилату фразу російською мовою, і не знаємо, як це правильно висловити українською.
Цей словник допоможе знайти відповідники.
Наприклад, Работает, как мальчик, а ест, как мужичок – Їсть за вола, а робить за комара.
ОФІЙІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Сайт допоможе уникати суржику, пояснює походження фразеологізмів, тут є правила з пунктуації, синтаксику, фонетики, пунктуації, тощо.
Веселі картинки показують пригоди язичка, який допомагає боротися з суржиком, тут також можна перевірити свій текст на помилки (однак деякі помилки сервіс все ж не помічає), можна онлайн виконати вправи, тощо.
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