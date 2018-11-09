Як "прокачати" свою українську мову: тренажери, сервіси, додатки, поради викладачів

Ірина Андрейців журналістка УП.Життя
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9 листопада 2018

До Дня української писемності та мови "Українська правда. Життя" зібрала поради викладачів та 20 корисних онлайн-сервісів, котрі допоможуть нам стати грамотнішими і допускати менше помилок в українській мові.

 

Копирсання в граматиці точно не допомагає вивчити мову. Навпаки: людина починає знаходити свої помилки, розуміти, що їх безкінечна кількість, і в неї зникає бажання вивчати мову, – каже викладачка української Оксана Чужа.

Вона переконує, що мову треба вивчати на практиці: іти на вулицю, у книгарні, магазини, й там спілкуватися українською.

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Оксана Чужа, викладачка української мови 

Спочатку раджу дізнатися, що таке small talk (мистецтво "маленької" розмови), і починати заводити ці маленькі розмови на кожному кроці.

В ідеалі треба починати вдома наодинці: на кухні, в кімнаті, туалеті… Коли ви розумієте, що вас ніхто зараз не чує та не засудить.

Якщо є домашні улюбленці – ідеально! Коти, собаки, рибки слухають уважно, не перебивають і не критикують вашу вимову, темп мовлення, та те, що словниковий запас не такий великий…

8 порад експертки, як "прокачати" свою українську мову

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

Оксана Чужа радить не зациклюватися на ідеальності володіння українською.

– Досягати абсолютної грамотності не раджу. Там можна заритися в "відкривати, відчиняти, розгортати…". Людина може подумати: "Ну її в баню, ту українську".

Те саме підкреслює й інша викладачка української мови, кандидатка філологічних наук Тетяна Синьоок, яка працює в студії "Tutoria":

Тетяна Синьоок, викладачка української мови 

 Вивчення будь-якої мови потребує занурення в мовне середовище. Звісно, без помилок не минеться. 

Пам’ятайте, що помиляються навіть фахівці. Це нормально. Головне – ті хиби  з часом усувати.  Навчатися треба постійно.

Педагог також радить переглядати фільми, серіали та мультфільми українською. Окрім "Альфа", Тетяна рекомендує "Друзів" у перекладі "Нового каналу", а також "Сімпсонів".

З презентації Тетяни про вивчення української мови

Тетяна Синьоок також акцентує на читанні книг українською. Розповідає про рейтинг від книгоблогерів 2017-го року. Вони назвали найкращі, на їхню думку, видавництва.

– Цим видавництвам можна довіряти, – каже Тетяна. – Хоча з "Клубом сімейного дозвілля" як пощастить. Трапляються шедевральні переклади, як, наприклад, "Дюна" Френка Герберта. 

А часом виникають неприємні ситуації, як із перекладом "Моєї неймовірної подруги "Елени Ферранте 2016 року чи деякими романами Стівена Кінга. Менше з тим, більшість топових видавництв про переклади дбає. Це їхній престиж.

З презентації Тетяни про вивчення української мови

Ось іще 8 порад від Тетяни Синьоок:

1. Беріть участь у читацьких клубах

Там можете не лише обговорювати сюжет, але й аналізувати мовні відкриття. Зараз переклад також по-своєму розвивається, нерідко трапляються цікаві знахідки. 

2. Слухайте українську музику

"При цьому варто пам’ятати: хай як ми любимо українські гурти, у їхніх піснях також є помилки. Іноді їх не хочеться виправляти, як, наприклад у пісні "Мовчати" Кузьми Скрябіна та Ірини Білик:"Давай вимкнемо світло і будем мовчати…", – співають виконавці, хоча правильно "Вимкнімо світло…". Це тонкі речі"– пояснює викладач.

Музичні поради від Тетяни
3. Щоденно практикуйте українську

Дивіться фільми і пишіть українською, беріть участь у різних челенджах, флешмобах тощо.

4. Вивчайте мову через нові досвіди

Наприклад, людина захотіла піти на йогу. Хороша нагода поставити собі за мету спілкуватися з інструктором та іншими людьми в групі лише українською.

5. Бавтеся у відповіді на несподівані запитання (бліц-опитування) 

Запитання можна придумати самотужки чи знайти в мережі. Це можуть бути запитання, на кшталт: "Якби вас зачинили на ніч у магазині, у якому б магазині ви хотіли б опинитися і чим би займалися, якби знали, що жодних негативних наслідків не буде?".

6. Не соромтеся знімати сторіз українською

"Наш дорослий учень Дмитро мандрував країнами Скандинавії й побачив міст, що з’єднує Швецію й Данію. Про цей міст зняли однойменний серіал, який Дмитро дуже любить. На радощах Дмитро зняв коротке відео на тлі мосту й розповів українською мовою про місто Мальме і про серіал. Вийшло цікаво й натхненно", – пригадує педагог.

7. Підписуйтесь на україномовних блогерів, які вам цікаві.
8. Грайтеся в асоціативні настільні ігри, спілкуючись українською

За словами Тетяни, не варто вчити українську через іншу мову. Наприклад, перекладаючи з російської. Це методично неправильно, адже треба навчатися думати мовою, яку вивчаєте. 

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Як не боятися вживати раніше незвичні для себе українські слова? Спробувати звикнути.

Але не треба "ламати собі хребет", застерігає викладач.

– Якщо не хочете казати на чашку "горнятко" – не треба. Але якщо ви поспілкуєтеся з людьми, які 10 разів скажуть "горнятко", це слово втратить химерну конотацію для вас.

Так само трапляється  у світі наголосів  української мови. Вони складні, і я не знаю людини, яка бездоганно наголошує всі слова.

Наприклад, мене свого часу здивувало слово"уподОбання", я вважала, що має бути "уподобАння", так як у словах "кохАння", "страждАння" тощо. Але зараз призвичаїлася до слова (як і до багатьох інших) і радо вживаю його.

Мову потрібно практикувати щодня, а не раз на тиждень чи кілька днів.

УП.Життя також зібрала 20 корисних онлайн-сервісів, які дозволять вам перевіряти себе, покращувати знання та шукати українські відповідники російським словам.

 

ТРЕНАЖЕР ПРАВОПИСУ

Надзвичайно корисний сервіс. Тут ви можете обрати тему: "Правопис прийменник", "Однорідні члени речення" тощо, зверху прочитати правила, а внизу одразу пройти тестування і перевірити свої знання.

"ЛАЙФХАКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ"

Ще один онлайн-тренажер від Ed-era, який вчить правил за темами і внизу дає завдання на закріплення знань.

Курс складається із 16 лекцій, є ще й інтерактивний конспект з усіма темами.

 

R.I.D.

Програма відкриває користувачу три нових слова щодня.

За вивчення слів нарахову.ть ігрові гроші – "пісок часу". Чим його у вас більше, тим вищий рейтинг.

У програмі сім рівнів. Є словник, із яким ви можете пригадати, що таке "громовиця", "фіранка" та "поліття".

МОВА

Відомий багатьом персонаж Лепетун пояснює правила правопису, фразеологізми та синоніми і розповідає, як позбутися русизмів.

Усі правила подані коротко та у вигляді ілюстрацій.

Є вправи, які допомагають уникнути повторення помилок.

 

Радимо також переглядати телепрограму UA:Першого "Лайфхак українською".

У плейлисті на Youtube уже э 29 випусків.

ЛЕПЕТУНИ

Мультфільм сподобається і дорослим, і дітям. Тут у легкій доступній формі пояснюють правила української мови. 

У плейлисті на Youtube уже є 11 випусків.

Studia Tutoria

Ще один Youtube-канал, де короткі відеоролики пояснюють правила української мови.

 

LANGUAGE TOOL

Тут можна безкоштовно перевірити себе на орфографічні, граматичні і лексичні помилки.Щоправда, сервіс працює не зовсім досконало і показує не усі помилки.  

ONLINECORRECTOR

Щоб користуватись сервісом, потрібно завантажити доповнення OnlineCorrector для служби Google Документи.

Сервіс автоматично виправляє помилки в текстах українською мовою: видаляє зайві пробіли, виправляє, де треба, символи дефіса на тире, виправляє чергування у/в, тощо.

Редагує типові помилки на кшталт будь-ласка будь ласка, допомагає узгоджувати слова між собою, підкоригувати пунктуацію, тощо.

Однак щоб сповна користуватись послугами сервісу, доведеться заплатити.

Можна купити доступ і на одну добу – за 10 гривень.

 

СЛОВНИК СКОРОЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У словнику – 10 тисяч скорочень. Його поповнюють щодня.

У пошуку ви можете ввести скорочення і подивитися, як воно розшифровується.

Наприклад:

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТАЛ

Має у реєстрі більше 250 тисяч слів.

Допомагає їх правильно провідміняти, вказуючи рід і наголос.

РОДОВИЙ ВІДМІНОК

Ще один сайт, де можна перевірити, як закінчується на те чи інше слово у родовому відмінку.

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СЛОВНИКИ

Якщо ви забули або не знаєте, як сказати російське слово українською мовою, не хвилюйтесь.

Цей сервіс допоможе і навіть пояснить значення слова.

Наприклад, ви не знаєте, як перекласти "вертолёт". Словник пояснює.

СЛОВОТВІР

Цей сервіс – колективний словник, який пояснює значення слів іншомовного походження і шукає українські відповідники.

Участь у збільшенні каталогу слів може взяти кожен із нас.

Можна пропонувати свій переклад слова, а потім спільнота обирає найкращий відповідник.

Наприклад, руфер – дахолаз.

 

НЕПРАВИЛЬНО – ПРАВИЛЬНО

Це словник з українського слововживання. Поділений за частинами мови.

СЛОВНИК ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ

На сайті є пояснення різним жаргонним словам, які ми можемо говорити і самі, і чути на вулиці: бабло, базарити, баклан.

Наприклад, баклан має аж 7 значень: молодий, недосвідчений злодій, хуліган, непорядна людина, ведучий рок-концерту, балачучий, солдан осіннього призову. Жартуючи, так називають льотчиків морської авіації.

ВЕЛИКА ЧИ МАЛА ЛІТЕРА

Часто ми не знаємо, як написати слово правильно – чи з великої, чи з малої, чи перше слово з великої, а друге з малої, чи обидва з великої.

Цей словник допоможе нам знайти правильне вживання.

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СТАЛИХ ВИРАЗІВ

Буває, ми чули чи знаємо якусь крилату фразу російською мовою, і не знаємо, як це правильно висловити українською.

Цей словник допоможе знайти відповідники.

Наприклад, Работает, как мальчик, а ест, как мужичок – Їсть за вола, а робить за комара.

ОФІЙІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сайт допоможе уникати суржику, пояснює походження фразеологізмів,  тут є правила з пунктуації, синтаксику, фонетики, пунктуації, тощо.

МОВА – ДНК НАЦІЇ

 

Веселі картинки показують пригоди язичка, який допомагає боротися з суржиком, тут також можна перевірити свій текст на помилки (однак деякі помилки сервіс все ж не помічає), можна онлайн виконати вправи, тощо.

Додатково радимо підписатися у Facebook на такі сторінки: "Переходь на українську", "Слова, що нас збагачують", "Чиста мова".


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