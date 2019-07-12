Директор київської школи стане першим Освітнім омбудсменом. Рішення Гриневич

Директор київської спеціалізованої школи № 148 Сергій Горбачов стане першим освітнім омбудсменом в Україні.

Міністерка освіти Лілія Гриневич вибрала його кандидатуру з-поміж трьох фіналістів.

Сергій Горбачов

За словами Гриневич, Горбачов показав себе як успішний менеджер, про нього високої думки громадські та міжнародні організації, які залучені в упровадження реформи.

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Він має досвід успішної співпраці з Державною службою якості освіти, що повинна буде працювати в партнерстві з освітнім омбудсменом.

Горбачов також брав активну участь в проєкті оновлення програм 5-9 класів.

Про те, яким була робота Сергія на посаді директора школи, ви можете почитати тут:

Після офіційного призначення Сергій Горбачов муситиме запустити роботу нового органу, що передбачає багато бюрократії. Окрім того, він має знайти та відібрати собі офіс працівників з 15 осіб.

Візитку переможця можна подивитися тут:

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Інститут освітнього омбудсмена створюють для захисту прав тих, хто здобуває освіту, а також педагогів, науково-педагогічних та наукових працівників.

Наприклад, освітній омбудсмен може перевіряти заяви про випадки цькування в закладі освіти, повноту та своєчасність реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти.

Він може аналізувати заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Довідка. Освітній омбудсмен має право: ✍️ розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у скаргах, поданих здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками; ✍️ за результатами перевірок приймати рішення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості скарги і на його основі надавати рекомендації закладам освіти, органам управління освітою, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства; ✍️ звертатися до органів влади, правоохоронців щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти; ✍️ надавати консультації здобувачам освіти, їх батькам, законним представникам, а також педагогічним, науково-педагогічним і науковими працівникам; ✍️ представляти інтереси особи у суді тощо. Освітній омбудсмен бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

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