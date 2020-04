Як курять, п'ють та "залипають" у соцмережі українські підлітки: дослідження

Кожен десятий хлопець вперше викурив цигарку у 9 років або й раніше.

Кожен п'ятий підліток уперше напився та відчував стан значного алкосп'яніння у 14 років або раніше.

Такими є результати українських підлітків 15-18 років в межах міжнародного дослідницького проекту "Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків" (ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). У ньому Україна бере участь з 1995 року.

Опитування в Україні провели у 260 закладах освіти. Воно відображає групу підлітків 2001–2004 років народження, які вчаться у школі (9–11 класи), здобувають профтехносвіту (1–2 курс) чи фахову передвищу (1–2 курс).

Розповідаємо про те, як українські підлітки 15-18 років ставляться до алкоголю, сигарет, наркотиків та якими є їхні сім’ї.

Наскільки підліткам легко дістати сигарети, алкоголь та наркотики

Для 44% опитаних – достатньо легко. Опитування показує, що найдоступнішими цигарки є для підлітків в обласних центрах. Кожен другий сказав, що легко їх дістати.

Слабоалкогольні напої виявилися найдоступнішими для підлітків, про це повідомили в середньому 61% учнів.

Практично для третини підлітків "легко" та "дуже легко" дістати міцні алконапої.

Кожен восьмий підліток сказав, що може "дуже легко" і "скоріше, легко" дістати марихуану або гашиш (коноплю).

Як підлітки курять цигарки?

Половина опитаних курили хоча б раз у житті.

Кожен десятий хлопець вперше викурив цигарку у 9 років або раніше. Куріння сигарет більш поширене серед студентів профтехосвіти.

Про уже сформовану звичку курити сигарети щодня повідомив кожен п’ятий учень.

Кожен десятий сказав, що курив електронні сигарети за останні 30 днів, хлопці так казали трішки частіше.

Третина учнів розказали, що курили кальян.

Але є хороші новини: тенденція щодо зниження поширення куріння через учнівської молоді продовжується.

Підлітки та алкоголь

86% опитаних підлітків вживали алкоголь. Цікаво, що дівчата робили це трішки частіше – 88% дівчат проти 83% хлопців. Майже половина пили алконапої 10 разів і більше.

У 10 років або раніше вперше спробували алкоголь 13,4% опитаних.

За останній рік вживали алкоголь 75% опитаних підлітків. Від 10 разів вживав алкоголь кожен четвертий.

За останній місяць хоч раз вживала алкоголь майже половина опитаних. Кожен п’ятий підліток вживав алкоголь більше ніж три рази за останні 30 днів.

Кожен п’ятий підліток уперше напився та відчував стан значного алкосп’яніння у віці 14 років або раніше.

Тенденція показує, що більшає підлітків, які вперше напились у віці 14 років або раніше.

Найбільшою популярністю у підлітків користуються вино та слабоалкогольні напої. Дівчата під час останнього вживання найчастіше пили вино та шампанське. Хлопці частіше вживали пиво – кожен третій опитаний.

Майже половина хоча б раз у житті відчували стан алкогольного сп'яніння, третина – упродовж останнього року, а 13% респондентів – за останній місяць.

16% оцінили ступінь свого сп’яніння під час останнього вживання алкогольних напоїв на рівні від 5 до 10 балів, що можна охарактеризувати як "значне" сп’яніння.

Чому підлітки вживають алкоголь? Ось основні причини:

для покращення настрою – 39% (36% хлопців та 42% дівчат)

вирішення внутрішніх проблем – 27% (23% хлопців та 30% дівчат)

отримання кайфу – 17%

для схвалення іншими – 12%.

А як щодо наркотиків?

Майже кожен 5-й опитаний підліток сказав, що хоча б раз вживав наркотики.

Майже 9% вживали марихуану; 5% – за останній рік, 2,5% – за останні 30 днів. Хлопці робили це трішки частіше.

До 13 років спробували марихуану майже 2% підлітків.

Майже кожен десятий опитаний підліток пробував інгалянти, щоб "зловити кайф".

Чим старший підліток, тим більш ймовірно, що він пробував наркотичні речовини. Це більш поширено в обласних центрах.

Залежність від соцмереж та ігор

З понеділка по п'ятницю 45% підлітків проводять у соцмережах 4 години та більше.

Найбільше "залипають" у соцмережах на вихідних, більш активними є дівчата.

Більшість визнають, що проводять там забагато часу.

Кожен четвертий повідомив, що в нього псується настрій, коли не можна провести час у соцмережах.

Кожен десятий підліток зізнався, що проводив 6 годин або більше за грою на електронних гаджетах. Серед хлопців таких було більше – 14% проти 5%.

Третина опитаних підлітків вважає, що проводить забагато часу за комп’ютерними іграми. У 14% псується настрій, якщо немає можливості грати в ігри на комп’ютері, планшеті, у смартфоні тощо.

Більшість підлітків визнають, що забагато часу граються

6,7% визнали, що залежні від азартних ігор, це кожен десятий хлопець та 3% дівчат.

Сім’я

Батьки дещо більше контролюють хлопців, ніж дівчат, молодших більше за старших.

Більшість батьків знає, де і з ким їхні діти проводять час вечорами, однак частіше відповіді "майже завжди" і "часто знають" обирали дівчата.

Більшість підлітків не мають проблем з тим, щоб взяти чи позичити гроші у своїх батьків.

Трохи більше контролюють дітей щодо проведення часу та компанії батьки школярів з сільської місцевості.

У 89% випадків батьки молоді знають про час проведення своїх дітей у вихідні.

Але кожен десятий опитаний підліток, незалежно від віку та статі, сказав, що батьки "майже ніколи" або "рідко" знають, де і з ким вони проводять вечірній час поза домом.

Опитана молодь оцінила рівень їхньої підтримки сім’єю та друзями.

Сім’ї ставили 5,13-6,11 балів з максимальних 7 (найвищий бал 6,11 належить твердженню по те, що "моя сім’я дійсно намагається мені допомагати");

Друзів оцінили нижче – 4,94–5,24 бала з 7 (5,4 бала належить твердженню: "Зі своїми друзями я можу ділитися радощами та прикрощами").

Булінг

Кожен десятий опитаний підліток повідомив, що був жертвою булінгу за останні 2-3 місяці.

Майже 6% підлітків визнали, що самі цькували інших. Серед хлопців таких більше.

Кожен четвертий спостерігав булінг, але участі не брав.

Більше третини жертв цькування ігнорували його, майже стільки ж пробували опиратись самостійно як фізично, так і словесно.

Майже кожен п’ятий серед жертв булінгу шукав підтримки у батьків, а 13,5% шукали підтримки у друзів.

Чому ігнорували цькування? Підлітки, які це робили, називали такі причини:

"це не було для мене проблемою" – 30%;

невіра в результат в разі певної дії – 29%;

острах нових випадків булінгу – 12%.

Кожен п’ятий керівник визнав, що за поточний навчальний рік викладачі його закладу освіти були ображені/принижені учнями та батьками (26%).

Основним видом приниження були вербальні образи в присутності інших.

Довіра до медиків, соцпедагогів і психологів

Більшість – 66% опитаних підлітків – сказали, що обрали собі лікаря та підписали з ним декларацію.

За останній рік стільки ж підлітків зверталися до лікаря, майже 60% проходили комплексне медобстеження.

У те, що медперсонал збереже конфіденційність щодо їхнього звернення, вірить кожен четвертий опитаний підліток.

Третина вірить, що соцпедагог чи психолог закладу освіти збереже конфіденційність та не буде повідомляти батькам або в заклади освіти щодо їхнього звернення.

Обізнаність про ВІЛ

Кожен п’ятий опитаний хибно вважає, що ВІЛ-інфекцією можна заразитися через укус комара.

Майже стільки ж вважають, що можна захистити себе від ВІЛ-інфекції щепленням.

46% вказали, що ризику інфікування на ВІЛ можна уникнути, якщо мати статеві стосунки лише з одним постійним неінфікованим партнером.

60% правильно відповіли, що себе можна захистити, якщо правильно використовувати презерватив під час кожного статевого контакту.

За отриманими даними щодо знань учнів окремо для кожного шляху передачі ВІЛ, розраховано показник рівня знань - це 15,6%, однаково для дівчат і хлопців.

Більшість підлітків відповіли, що знають, куди можна звернутися, якщо є бажання пройти тестування на ВІЛ.

Більше про те, як проводили дослідження: Загальна кількість опитаних визначеної вікової групи – 8690 учнів/студентів (4108 хлопців та 4401 дівчина) 14–17 років у 24 областях України та м. Києві. Опитування реалізовано шляхом самозаповнення формалізованого запитальника методом групового опитування в навчальних аудиторіях. Кожен учень заповнював анкету анонімно, і після заповнення вкладав анкету в окремий конверт і самостійно його заклеював. Під час проведення опитування вчителі, класні керівники/куратори груп знаходилися поза межами аудиторії. Звертаємо увагу, що в тексті використовуються два показники: для вікової когорти 14-17-річних, як актуальний показник, що характеризує ситуацію 2019 року щодо цієї вікової когорти;

для когорти учнів 2003 року народження (яким виповнилося 15-16 років) з метою аналізу динаміки та презентації тенденцій за період з 1995 року. Проведення дослідження у 2019 р. в Україні було здійснене за технічної підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркоманії, а також підтримано Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України, Управлінням забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини, ДУ "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", ГО "Центр "Соціальний моніторинг".

