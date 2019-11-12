Змагання за ректорство та відкликання диплому: зміни у вищій освіті підтримали в першому читанні

Верховна Рада України підтримала у першому читання законопроєкт №2299 щодо змін у сфері вищої освіти.

Він пропонує нові підходи в управлінні закладами, удосконалює механізм вступу та дає стимули для ефективної роботи ректорів.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України (МОН).

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Верховна Рада України підтримала у першому читання законопроєкт №2299 щодо змін у сфері вищої освіти.

Фото: billiondigital/Depositphotos

Підтриманий депутатами законопроєкт передбачає зміни одразу до кількох Законів України – "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту".

Що має змінити цей закон

Процедуру ліцензування

Наразі ми маємо складну процедуру ліцензування з корупційними ризиками.

Закон має скасувати ліцензування для майже 100 спеціальностей.

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Для решти весь процес має бути організовано через прозорі електронні бази.

Процес вибору ректорів

На сьогодні, ректори працюють від "виборів до виборів".

Закон має на меті встановити чіткі критерії до ректорів.

Кандидати на ректорські посади будуть змагатися на виборах за своїми програмами.

У разі перемоги ці програми ставатимуть частиною контракту з МОН з чіткими KPI (ключові показники ефективності), за якими визначатиметься ефективність їх роботи.

Врегулювати питання академічної недоброчесності.

Виявлення плагіату, фабрикації або фальсифікації зможуть стати причиною для скасування рішення про отримання ступеня вищої освіти.

Тобто якщо у дипломній бакалаврській роботі виявлять плагіат, студент може не отримати диплом за результатами навчання.

Міждисциплінарність.

Закон передбачає створення умов для розвитку міждисциплінарних освітніх програм, освітніх програм спільного та подвійного диплому.

Впровадити нові ініціативи щодо вступу до вишів.

Нові ініціативи, пов’язані зі вступом на навчання до закладів вищої освіти, спрямовані:

підвищити рівень свідомого вибору закладів та спеціальностей вступниками;

розширити доступ до вищої освіти для мешканців тимчасово окупованих територій;

запровадити мотиваційний лист при вступі;

врахувати перемоги на міжнародних олімпіадах;

підвищити важливість творчих конкурсів у конкурсних балах;

врегулювати питання про прийом іноземних громадян;

встановити обов’язковості єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Законопроєкт має пройти друге читання і тільки після підписання президентом набуде чинності.

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