Надмірно емоційно: ректор вишу, якого звинувачують у тиску на студентку, вибачився

Реакція на звичайний інформаційний запит від студентки другого курсу була невиправданою і надмірно емоційною.

Так написав ректор НУ "Острозька академія" Ігор Пасічник у своєму зверненні щодо ситуації, яка трапилася в університеті.

"Я визнаю, що моя реакція на звичайний інформаційний запит від студентки другого курсу була невиправданою і надмірно емоційною, а деякі мої висловлювання могли б отримати і дуже буквальне трактування, яке образило гідність присутніх на зустрічі студентів.

За це я приношу свої вибачення і дякую студентам за критичну позицію, яку обов’язково врахую в подальшому спілкуванні", – йдеться у зверненні.

Ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Фото із сайту університету

11 жовтня студентка Світлана (ім'я змінено з міркувань безпеки) подала інформаційний запит до університету, щоб дізнатися, скільки коштують скульптури, встановлені біля вишу.

На запит відповідь ректорат надав.

Проте, за словами студентки, 21 жовтня її викликав до себе декан, а 22 жовтня ректор зібрав студентів, аби розкритикувати вчинок журналістки.

На цій зустрічі студенти могли поставити лише наперед узгоджені з деканатом запитання.

На питання, чому ректора так обурив запит, він відповів, що вважає, що студентам Острозької академії не слід надсилати інформаційні запити до свого університету, бо це суперечить неписаним правилам етики.

"Якби це сталося в іншому виші, той, хто подав цей запит, вже б ластівочкою вилетів звідти, гарантую, – сказав Пасічник і порадив "переводитися до іншого вишу усім, кому щось не подобається в Острозькій академії".

Також під час зустрічі він додав, що якби студентка була його дитиною, то він би її "відлупцював".

У зверненні Пасічник написав, що буде вдячний усім за подальший безпосередній діалог і нагадує, що його "двері завжди були, є і будуть відчиненими для студентів".

Також він пропонує припинити хвилю ненависті та образ і планує на базі Острозької академії провести диспут на тему "Баланс корпоративної та журналістської етики в освітньому середовищі".

Звернення ректора Острозької академії Ігоря Пасічника

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