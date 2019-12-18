Плагіатором 2019 року став Сергій Бабак – голова освітнього комітету ВР

Сергій Бабак, голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій Верховної Ради, став плагіатором 2019 року за версією групи науковців "Дисергейт".

У його докторській дисертації виявили текстові запозичення.

Про це вчені повідомили під час церемонії нагородження "переможців" відзнаки "Академічна негідність 2019" в ефірі волонтерського громадського телебачення I-UA.TV.

Сергій Бабак, голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій Верховної Ради. Фото із його сторінки у Фейсбук

Серед номінантів на плагіатора року були:

Костянтин Ващенко, державний секретар Міністерства фінансів за текстові запозичення у докторській дисертації,

Сергій Бабак, голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій ВРУ, за текстові запозичення у докторській дисертації.

Петро Ющенко, брат третьогопрезидента Віктора Ющенка, за текстові запозичення у докторській дисертації та імітацію дослідження

Олександр Яцина, заступник директора Національного інституту раку, за текстові запозичення у докторській дисертації та відкриття "тазового дна".

Ганна Фотіна, за текстові запозичення у докторській дисертації.

"Історія з плагіатом Бабака розпочалася ще три роки тому, восени 2016 року, коли в декількох групах у Фейсбуці, де присутні науковці, з’явилася інформація про плагіат в його публікації з роботи російського студента. Копнули глибше, і навесні з’явилося викриття, що Бабак і в докторській дисертації запозичував чужі тексти", - розповідає очільниця ГО "ТРОН", координаторка "Дисергейт", кандидатка економічних наук Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

Група науковців чекає на реакцію партії "Слуга народу" та на заходи щодо порушника академічної доброчесності, оскільки Бабака до ВР обрали від цієї партії.

Фальсифікаторами 2019 року стали Володимир Різун, директор Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка та Іван Крупський, декан факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка за випуск фальшивих фахівців та науковців.

Вони – члени галузевої експертної ради з журналістики за випуск фальшивих фахівців та науковців.

Серед номінантів також були:

Олександр Яцина, за лікування щурів від нетримання сечі тривіальними способами, викладеними у докторській дисертації,

Олена Зацерковна, за підміну назв антибіотиків у таблицях, переписаних з російських джерел.

Псевдонауковцем року став Юрій Заспа – кандидат фізико-математичних наук, доцент Хмельницького національного університету за нову "теорію всього", яка конкурує з "теорією несилової взаємодії" Юрія Теслі.

Серед номінантів також були:

Олена Сергіївна Хлистун, за псевдонаукове словоблуддя

Ірина Олексіївна Кресіна, за те, що за словами Євгена Ніколаєва "геть не розуміє про наукову інфраструктуру, але активно пропагує свої погляди"

Тетяна Дугельна та Ірина Валявко, за пропагування рейки та запатентованого методу "Світоносне дихання"

Токсичним ректором року став Володимир Ісаєнко, ректор Національного авіаційного університету за те, що поставив на посаду проректора відомого псевдонауковця Теслю попри небажання студентів.

Його конкурентами були:

Михайло Захарович Згуровський, відомий використанням бюджету Київського політехнічного інституту на особисті і родинні потреби у різних країнах світу,

Микола Федорович Дмитриченко, ректор Національного транспортного університету, у якого є інформовані опоненти-викривачі.

За словами Благодєтєлєвої-Вовк, у цій ситуації найбільша проблема у замовчуванні викриттів та відсутність реакції інституцій, які відповідальні за здійснення політики у сфері освіти і науки.

"Серед номінантів – міністерка фінансів Маркарова, її держсекретар Ващенко, голова профільного комітету ВРУ Бабак, голова НАЗЯВО Квіт, оскільки він також очолює комісію з питань етики НАЗЯВО, провідні ректори.

Це все свідчить про декларативний характер захисту академічної доброчесності та боротьби з плагіатом, фальсифікаціями, фабрикація. Ті, хто мають боротися, на жаль, не виконують, або погано виконують свої обов'язки перед державою і суспільством", – прокоментувала УП науковиця.

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