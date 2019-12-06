В угорських школах на Закарпатті буде більше української – Новосад

З 2023 року діти в державних школах з угорською мовою викладання будуть вивчати українську мову у збільшеному обсязі. Водночас їхнє право на навчання рідною мовою зберігається.

Про це розповіла очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад під час пресконференції в Ужгороді, повідомляє Укрінформ.

Очільниця МОН Ганна Новосад

"У рамках робочої поїздки на Закарпаття у нас була зустріч із представниками угорської громади області. Ми знаємо, що уже кілька років тривають суперечки навколо Закону "Про освіту".

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Сьогодні на зустрічі в Ужгороді ми донесли до представників громади позицію нашого уряду в цьому питанні. Вона полягає у тому, що ми продовжимо впровадження Закону "Про освіту" 2017 року, виконуючи усі рекомендації, які нам дала Венеційська комісія, та спираючись на рішення Конституційного Суду, який визнав закон конституційним," – заявила Новосад.

Також, за словами Новосад, найближчими роками уряд інвестуватиме в підготовку вчителів української мови угорських шкіл, вони пройдуть системне підвищення кваліфікації.

Виділятимуть кошти на підручники, які мають бути адаптовані для вивчення української мови в угорських школах.

Новосад наголосила, що їй було важливо донести до представників угорської громади дві речі.

"Перша – аби кожна дитина, незалежно від місця проживання, мала доступ до якісної освіти і володіла українською мовою, і ми як держава повинні це забезпечити.

Друга – у липні Конституційний Суд дуже чітко сказав, що Закон "Про освіту" є конституційним, і тому повертатися до розмов, що у ньому є якісь обмеження для представників нацменшин в Україні, ми не будемо", – сказала вона.

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Нагадаємо, що закон "Про освіту" передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але одну або декілька дисциплін можна викладати державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського.

Також у законі сказано, що національним меншинам гарантується право на навчання поряд із державною, мовою відповідної національної меншини.

"Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою", – йдеться у законі.

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