Сексуальні стратегії, які вас вразять: як кохаються тварини

Сексом займаються всі.

Насолоджується сексуальним різноманіттям не тільки людина, а й тварини.

І їм є чим похизуватися, а деяка поведінка братів наших менших може навіть шокувати.

Отож як кохаються тварини?

"Українська правда. Життя" зібрала для вас випадки, які точно здивують. А ще покажуть, якою неромантичною справою часто буває розмноження.

Змії та груповий секс

Що може бути краще для дитини, ніж правильно обраний тато?

Змії це розуміють якнайкраще. Вони навіть могли б давати з цього майстер-класи.

Самка змії може паруватись з кількома самцями одночасно. Це явище відоме як "кулька спарювання" (mating ball).

Кулька спарювання. Фото Livescience

Одна самка та 10, а то й більше, самців сплітаються, і кожен з них намагається досягти клоаки, щоб запліднити змію.

А змійка обирає.

Вона тримає свої геніталії стиснутими й контролює тривалість статевого акту. Якщо їй здається, що самець не зовсім той, хто їй потрібен, вона може перервати секс.

Також самка може робити запас сперми протягом декількох місяців і навіть років.

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А деяким зміям і самець то не потрібен: вони розмножуються завдяки такому явищу як партеногенез. У 2019 році саме так завагітніла триметрова анаконда в океанаріумі в США.

Герпетолог, спеціаліст по рептиліях, Анастасія Малюк розповідає, що такі випадки розповсюджені не лише у змій. Наприклад, у селі Денеші в Житомирській області вже 50 років живуть партеногенетичні ящірки.

"І живуть непогано. Вони розселяються та охоплюють нову територію", – розповідає науковиця.

Радикальний фемінізм, інакше не скажеш. І жодних претензій: "Ти весь в батька".

Манакін і танок кохання

В спекотних країнах живе прекрасна пташка манакін.

Її видів дуже багато. І деякі з них, щоб зачарувати самку та отримати від неї потомство, мають вміти танцювати.

На тренування у самця іноді йде кілька років.

Тільки виконавши танок бездоганно самець стане щасливим татком!

Часто танок виконує не він один – самці молодшого віку виступають у ролі підтанцьовки.

При цьому молодші розуміють, що їм секс, скоріш за все, не світить. Чому вони продовжують це робити? Заради досвіду.

"Повторюючи за досвідченим самцем-претендентом, молоді птахи так вчаться, – пояснює орнітолог Наталія Атамась.

У птахів-наметників, наприклад, молоді самці підглядають, як дорослі досвідчені самці будують та прикрашають шалаш – вчаться на прикладі".

Самка оцінює претендента одразу за багатьма критеріями: точність, синхронність, швидкість та складність.

Ви лише подивіться на цей танок!

Тільки виконавши танок бездоганно самець стане щасливим татком!

А ти вважаєш, троянди задорогі, щоб напружуватись? Так, Homo Sapiens?

Павуки та життя після сексу

Про надто високу ціну, яку сплачують деякі павуки за можливість мати секс, ходять легенди.

"Чорна вдова" дійсно вбиває майбутніх татусів своїх дитинчат, але не вона одна.

Самки червоноспинного павука та "пізаури дивовижної" теж так роблять.

Наприклад, "червоноспинка" збирає сперму в два спеціальні органи-резервуари і сама вирішує, коли використовувати її для запліднення. Заповнити резервуари самка може спермою двох різних павуків.

Червоноспиний павук. Фото Britannica

Науковці помітили, що якщо така самка після сексу таки з’їла самця, то найімовірніше вже не буде паруватися з іншим.

Це своєрідна гарантія для червоноспинного самця, що саме його сперма буде використана для запліднення.

Сподіваєтесь, він помирає щасливим?

Певно ні, бо самці стали еволюціонувати й намагатися вижити після сексу для розмноження.

Наприклад, вони паруються з неполовозрілими самками. У таких особин повністю розвинені статеві органи, але вони ніби запечатані. Ті павуки, які змогли прокусити екзоскелет та знайти отвір, отримують і секс, і життя.

Чому молоді самки не з'їдають своїх залицяльників? Можливо, у них ще не розвинувся такий інстинкт.

Самець "пізаури дивовижної" обирає іншу стратегію, й намагається до статевого акту задобрити даму серця подарунком – комахою або її частиною.

І поки наречена зацікавлена "весільним" даром, павук швиденько робить свою справу.

Проте кандидат біологічних наук Ніна Полчанінова каже, що це не гарантія життя.

"Самка після парування може й самцем закусити, – стверджує вона.

З біологічної точки зору така стратегія цілком виправдана. Самка живе довше, бо їй треба відкласти яйця, сплести для цього кокон, у багатьох видів ще й охороняти кокон та новонароджених павучат.

А їжа – вона така, може з'явитися одразу, а може на неї прийдеться довго чекати та витрачати додаткову енергію на полювання.

Так що самець гине не через примху самки, а самовіддано забезпечує можливість існування його виду на нашій планеті".

Дельфіни та агресивний секс

Ці ссавці мають репутацію гуманних, добрих та неймовірно чуйних тварин.

Але в питанні розмноження вони можуть бути дуже агресивними істотами.

Вони займаються сексом весь рік, хоча зачати дитинча можуть лише у певний період часу.

Іноді їхні стратегії розмноження далекі від таких явищ як "доброта" та "гуманність".

В питанні розмноження дельфіни можуть бути дуже агресивними істотами.

Фото National Aquarium

Наприклад, група самців відбиває самку від стаї. Її тримають у заточені, поки всі сексуальні плани не будуть задоволені. Якщо з нею було дитинча, то його вбивають. Іноді самка намагається втекти.

Інфантицид, тобто вбивство дитинчат, в принципі досить розповсюджене явище у дельфінів.

Дельфіни мають репутацію гуманних, добрих та неймовірно чуйних тварин. Це не так

Фото mentalfloss

Гієни та пошук клітора

Самцям гієн, щоб отримати секс, треба підійти до справи дуже серйозно.

Вся проблема в тому, що для парування самцю треба вставити свій пеніс в псевдопеніс самки. Так називають дуже довгий клітор у гієн. Його довжина може сягати 17 сантиметрів й там знаходиться пологовий канал.

Ще самки на 10% більші за самців та набагато агресивніші. Отож самцям варто бути дуже обережними та лагідними. Дуже.

Самцям гієн, щоб отримати секс, треба підійти до справи дуже серйозно.

Фото San Diego Zoo

Цікаво, що гієни народжують через клітор, і є всі засади вважати, що це дуже боляче: ширина пологового каналу лише кілька сантиметрів, він часто розривається, а багато дитинчат гине в пологах.

***

Чому ми можемо повчитися у тварин в тому, що стосується кохання?

Будьте терплячими, як манакіни.

Винахідливими, як павуки.

Обирайте партнера виважено, як змії.

Будьте вкрай обережними коханцями, як гієни.

І ви обов'язково передасте комусь свої гени.

А ще у всіх тварин (враховуючи людину) вибір партнера робить самка.

Це тому, що саме вона вкладає найбільше ресурсів у потомство, отож їм і карти в руки.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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