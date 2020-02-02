«Перли», війни та україноцентричність: яка вона, українська Вікіпедія, та чи можна їй довіряти

Кількість статей в українській Вікіпедії незабаром досягне мільйона, найпопулярнішою за 2019 рік стала стаття Перехід церковних громад до ПЦУ, а ще українській вільній енциклопедії нещодавно виповнилося 16 років.

Українська Вікіпедія – це не просто онлайн-довідник.

Це цілий світ, у якому тривають суперечки за правду.

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Ми спробували заглянути у саму суть української Вікіпедії та розпитали у менеджера проєктів "Вікімедіа Україна" та адміністратора української Вікіпедії Антона Процюка,

хто опікується українською Вікіпедією

які "перли" можна зустріти в енциклопедії,

як отримати власну сторінку у Вікіпедії,

чи можна довіряти Вікіпедії,

чому варто дописувати в енциклопедію, зокрема, студентам,

про що варто писати?

Фото із Фейсбук-сторінки української Вікіпедії

5 цікавих фактів про українську Вікіпедію

✅ Кількість статей в українській Вікіпедії майже досягла мільйона.

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Зараз там близько ‎986 тисяч статей. За словами вікіпедиста, потрібно ще приблизно місяць-півтора, щоб кількість статей перетнула позначку у мільйон.

✅ Українська Вікіпедія входить в 20-ку найбільших і найпопулярніших у світі.

✅ Перша стаття була про "Атом". Її створив 30 січня 2004 року Юрій Ковальов, українець з Токіо.

✅ Нова стаття з’являється приблизно раз на 6 хвилин.

✅ Чоловіків-дописувачів значно більше, ніж жінок.

"Також біографічних статей про чоловіків у кілька разів більше.

Ми намагаємося з цим працювати і залучати до редагування жінок. Але це не лише український феномен, це загальносвітовий тренд", – розповідає Антон Процюк.

Ймовірно, одна з основних причин – гендерна нерівність у суспільстві. У жінок просто може бути менше вільного часу.

Як "працює" українська Вікіпедія

Дописувати у Вікіпедію може будь-хто. Тому спільнота розпорошена по всій країні та за її межами.

До розвитку порталу долучаються тисячі, але активних учасників – кілька сотень. Усі вони – волонтери.

"Чіткого портрету дописувача української Вікіпедії немає. Не можна сказати, що це науковець 35 років, одружений, має двоє дітей.

Спільнота є доволі строкатою, і складно виділити якісь особливості.

Але за моїми спостереженнями, в українську Вікіпедію дописують люди, які в повсякденному житті говорять українською мовою.

І це люди більше з україномовних регіонів", – розповідає Процюк.

Також, за його словами, в текстах української Вікіпедії навряд чи зустрінеш проросійську позицію, оскільки спільнота переважно україноцентрична.

Можливо це також тому, що значна частина українців досі читає і дописує в російську Вікіпедію.

У Вікіпедії немає чіткого розподілу обов’язків.

Є дописувачі, які створюють і редагують статті.

Є патрульні, яким спільнота Вікіпедії дозволяє верифікувати тексти.

Є група користувачів, які мають статус адміністратора. Вони можуть вилучати статті, які не відповідають правилам Вікіпедії або блокувати користувачів, які порушують правила.

"Для того, щоб стати патрульним чи адміністратором, потрібно хоча би декілька місяців дописувати у Вікіпедію, редагувати, показувати, що ви знаєте правила і дотримуєтеся їх. На ці посади призначають через публічне обговорення або голосуванням всередині спільноти волонтерів-дописувачів Вікіпедії", - розповідає вікіпедист.

Вандалізм в українській Вікіпедії

Через те, що її може редагувати будь-хто, у статтях часом можуть траплятися "перли" від людей, які вирішили "докластися" до розвитку україномовного контенту в інтернеті.

Наприклад, посеред тексту ви часом можете побачити:

"Настя/Петя, я тебе люблю".

Це явище називають вандалізмом.

А це – один із уривків, який волонтери прибрали із перевіреної версії тексту про кріпатуру, але залишили собі на пам’ять.

"Кріпатура – це коли мязи дуже сильно болять. Кріпатура зявляється коли тіло що не звикло до навантажень, робить нагрузку на мязи. Чоб позбавитись від кріпатури треба або знову почати рухатись або на деякий час перестати".

Також можна зустріти тексти про людей, які ще не стали відомими, але вже точно знають, що у недалекому майбутньому їхня сторінка у Вікіпедії не буде зайвою:

"Понєдєльнік Яна Вікторівна - народилася 1996 року 19 Жовтня у місті Нововолинськ, Україна. Нажаль відомою ще не стала але любить дуже танцювати, співати а найкраще у неї виходить писати пригодницькі романи. Одного разу вона потрапила до рук міліції томущо стояла і кричала на всю вулицю "Я Зїхала З Котушок". Це була жахлива інформація на все місто, що погіршило репутацію цієї видатної особи.Нещодавно вона перейшла в іншу школу де зістріла свою майбутню найкращу пожружку. На наступний рік вона збирається переїхати в Америку, де і продовжить свою карєру".

Бувають навіть випадки, коли люди пишуть тексти про свої частини тіла.

"Часто пишуть про не дуже значимі й дуже очевидні речі. Хтось може написати текст про свою руку.

Я справді бачив таку статтю в енциклопедичному стилі із визначеннями, навіть "джерелами", – додає Процюк.

Зазвичай такі перли швидко виявляють і видаляють, але особливо смішні виправлення та статті зберігаються на спеціальній сторінці "Вікіпедія:Гумор".

Наприклад, там можна знайти інформацію про

"почесного донора сперми всієї Сумщини",

лінь, яку визначили як "психосоматичну ознаку справності виробленого за роки еволюції механізму інтуїтивного розпізнавання безглуздості виконання поставлених завдань",

"азірівку" – "діалект, поширений, головним чином, у прикордонних з Росією регіонах нашої країни. Найвиразнішим носієм цього діалекту є скандально відомий прем'єр-міністр України Микола Азаров".

Схожа сторінка є і в англійській Вікіпедії. Але там збережені не фейли, а саме статті про дивні та аномальні явища.

"Вандалізм – це необразливе хуліганство, яке викликає тільки посмішку, легко виявляється і легко блокується.

Але у Вікіпедії є значно серйозніші проблеми – наприклад, війни редагувань. Часто виникають дуже напружені суперечки з представниками різних спільнот.

Дискусійними є теми, які є дискусійними для суспільства загалом. Наприклад, арабо-ізраїльський конфлікт чи агресія в Україні", – розповідає Процюк.

У глобальному масштабі енциклопедія страждає від цензури і від зазіхань авторитарних урядів на вільні знання, каже вікіпедист:

"Найочевидніші приклади – це те, що Вікіпедія заблокована в Китаї, донедавна була заблокована в Туреччині".

Як стати обраним і потрапити на сторінки енциклопедії

Для деяких людей сторінка у Вікіпедії може бути ледь не рівнозначна зірці на Голівудській алеї слави.

Але як же до неї потрапити, якщо сторінки про таких людей, як "Понєдєльнік Яна Вікторівна", видаляють?

"Вікіпедія – це енциклопедія, тому там не може бути своїх персональних сторінок", – пояснює Процюк.

Найкращий спосіб потрапити у Вікіпедію – це просто почекати, поки ви станете достатньо значимими і відомими, й про вас напишуть авторитетні джерела, щоб спільнота Вікіпедії написала про вас статтю самостійно.

"Ніхто не забороняє написати статтю самостійно про себе або замовити її в когось.

Але спільнота Вікіпедії насторожено ставиться до тих статей, оскільки коли ти пишеш про себе чи про людину, яка замовила цю статтю – це конфлікт інтересів", – пояснює Процюк.

Що? У Вікіпедії можна замовляти статті?

Не зовсім.

Формально писати статті на замовлення за гроші не заборонено, але у цьому випадку дописувач повинен вказати, що отримав за це гроші від такого-то замовника.

Також важливо розуміти, що не можна заплатити гроші самій Вікіпедії за статтю; будь-які платні статті — це приватна ініціатива окремих дописувачів.

І навіть якщо ви замовите у когось статтю про себе, це не означає, що вона залишиться неторканою. Якщо вона порушує правила Вікіпедії, її або змінять, або видалять.

Ймовірно, хтось із відомих тепер людей теж колись замовляв статтю у вікіпедистів, але навряд ми колись про це дізнаємося.

Чи можна довіряти українській Вікіпедії?

Перше, що ми зазвичай відкриваємо, коли гуглимо про якесь невідоме явище – це статтю із Вікіпедії.

Проте репутація в енциклопедії неоднозначна. Студентів, наприклад, часто застерігають, що це не надійне джерело. Але чи настільки воно насправді погане?

"Вікіпедію можна використовувати як відправну точку у дослідженнях.

Але до неї потрібно ставитися критично, як і до будь-якого іншого джерела", – розповідає Антон Процюк.

Насправді, статтям у Вікіпедії можна довіряти більше, аніж якому-небудь невідомому сайту із текстом без посилань.

На це є декілька причин, наприклад:

посилання на достовірні джерела у текстах обов’язкові,

за тим, що з’являється у Вікіпедії, постійно стежать.

Водночас, Вікіпедія не претендує на науковість.

Ознаки, які допоможуть переконатися, що інформація в статті достовірна: ✅ У тексті є посилання на авторитетні джерела, які ви знаєте, або можете відкрити і перевірити. ✅ Чим популярніша стаття, тим вона більш якісна, бо більше людей за нею стежать.

"Наприклад, політика, особливо, загальнонаціональна політика – це тема, яка хвилює багатьох.

До статті про Володимира Зеленського прикута велика увага, і необ’єктивної інформації там просто немає, тому що багато людей за нею стежать", – розповідає Процюк.

Замість реферату в школі чи університеті. Чому варто дописувати у Вікіпедію

Окрім саморозвитку, поширення україномовного контенту та вільних знань, у студентів та школярів може бути своя вигода.

Статтю у Вікіпедію можна написати замість нудного реферату.

ГО "Вікімедіа Україна" домовляється зі школами та університетами, щоби студенти і школярі писали у Вікіпедію замість рефератів.

"Це мотивує студентів, тому що їхні роботи прочитає багато людей, а не лише викладач, якщо ще прочитає.

І це корисно для викладачів, бо, очевидно, студент не скопіює статтю із Вікіпедії, а оскільки спільнота Вікіпедії перевіряє всі статті, то викладачу вже не треба буде її перевіряти на плагіат.

Тому це "win-win" ситуація", – розповідає Процюк.

Тобто якщо вам потрібно написати реферат, ви зайшли у Вікіпедію і не побачили статті на цю тему, попросіть викладача написати її самому.

Як писати статті у Вікіпедію

Основні вимоги такі:

Вікіпедія – це енциклопедія, і для неї важливий енциклопедичний стиль.

Писати потрібно зважено і нейтрально.

Важливо дотримуватися авторських прав. Все, що ви додаєте, має бути або вашою власною роботою, або текстом з вільною ліцензією.

У тексті мають бути посилання на авторитетні джерела.

"Вікіпедія не формує реальність, а лише відображає те, про що йдеться в незалежних авторитетних джерелах.

Авторитетними джерелами є наукові публікації, авторитетні книги, статті поважних медіа, інші енциклопедії, деякі урядові джерела.

У Вікіпедії не можна написати про будь-що і про будь-кого", – пояснює вікіпедист.

Про що потрібно писати в українську Вікіпедію?

"В українській Вікіпедії мало статей про видатних жінок, про Африку та інші регіони, які традиційно недопредставлені в інших авторитетних джерелах.

Також інформації з гуманітарних наук може бути більше, ніж з природничих", – розповідає вікіпедист.

Тож пишіть до української Вікіпедії, але не про свою руку. Хіба вона вже прославилася.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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