Як відвідувати родичів похилого віку? Та інші поради стосовно літніх людей і COVID-19

Літні люди піддаються набагато більшому ризику захворіти коронавірусом.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), люди у віці 85 років і старше стають більш вразливими.

А рівень смертності від вірусу у цій віковій категорії становить від 10 до 27%, пише The Guardian.

Лікар Мері Тінетті, завідуюча геріатрією Єльської медичної школи та лікарні Нью-Хейвен пояснює, яких захисних заходів повинні дотримуватися люди похилого віку та ті, хто їх оточує, в умовах пандемії коронавірусу.

Літні люди піддаються набагато більшому ризику захворіти коронавірусом. Фото belchonock/Depositphotos

Чи повинні ми відвідувати своїх літніх родичів?

Тут потрібен компроміс, оскільки взаємодія і соціальна залученість дуже важливі, щоб пережити цей важкий час.

Проте найкраща профілактика проти хвороби коронавірусу – це дотримання дистанції та карантинних обмежень.

Крім того, варто пам'ятати, що у деяких людей вірус може проходити безсимптомно.

При цьому COVID-19 також є небезпечним для вікової групи 40- 50 років. Особливо, якщо наявні якісь хронічні захворювання.

Звісно, якщо літня людина дуже слабка, і ви турбуєтеся про її життя тоді, очевидно, варто відвідати.

Що робити, якщо літня людине не сприймає серйозно дистанційні обмедення?

Найперше, потрібно вияснити, чому літня людина так мислить.

Можливо, вона скаже: "Я не вірю, що це справжня проблема. Думаю, що вони перебільшують".

Тоді потрібно поділитися інформацією, якою ви володієте, привести в приклад досвід інших країн та статистику, щодо захворюваності людей старше 50 років.

Також у відповідь можна почути: "Я ж повинен від чогось померти".

"Моя відповідь на це: "Так, ми всі повинні померти від чогось".

Але важливо знати, що коли хворіють люди похилого віку, вони можуть померти не відразу.

Хвороба може затриматися на тривалий час і це принесе вам неабиякий дискомфорт.

Можуть знадобитися такі апарати штучного дихання та ліжка для інтенсивної терапії, щоб піклуватися про вас", – розповідає Мері Тінетті.

Як вчинити, якщо літня людина потребує вас, щоб принести їжу або ліки?

Миття рук і соціальна дистанція – дві найважливіші речі.

Мийте руки, перш ніж увійти в двері. Мийте дверні ручки, коли ви входите і виходите. Вимийте пакет, перш ніж покласти його на поверхню.

А якщо ви перебуваєте в середині житлового приміщення, то залишайтеся на відстані 1,5 - 2 метрів.

Як стосовно доставки продуктів, це ризиковано?

Ідеальний варіант, коли один із членів сім'ї забере продукти в безпечному місці і принесе їх самостійно.

Краще позбавитися від обгорток та контейнерів, оскільки коронавірус може жити на різних поверхнях.

Багато літніх людей не мають можливості попросити рідних про допомогу, тому вони повинні покладатися на волонтерську допомогу.

Волонтери повинні ретельно обстежуватися щодня, щоб переконатися, що вони здорові.

А також повсякчас мити руки, перш ніж торкатися до чого-небудь.

При цьому Мері Тінетті зазначає, що COVID-19 – це хвороба всіх вікових категорій.

Люди молодшого віку також потребують госпіталізації та можуть критично хворіти коронавірусноїю інфекцією, тому не варто думати, що коронавірус небезпечний лише для бабусь і дідусів.

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