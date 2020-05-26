Лавандовий, білий, бостонський та ще 5 видів сучасних шлюбів

Кохання і шлюб перетнулися не так давно.

Історики кажуть, що у Європі інститут шлюбу, побудованого на коханні, з’явився у 16-му столітті, а популярності набув тільки два сторіччя потому.

Раніше шлюби вкладали задля збереження статків (між дітьми заможних родин), з політичною метою, заради кар’єри чи набуття громадянства, для підсилення генетики тощо.

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Шлюби були вимушеними, коли одна, або обидві сторони укладали його проти власної волі, та "за шаблоном" – "всі одружені, то й мені треба", "скоріше треба народжувати", "всіх гарних розберуть, треба поспішати".

Також шлюб був необхідністю для виживання: довгий час жінки не мали права навчатися та працювати, а вирішувати побутові проблеми без пральної машини і мультиварки було складно для чоловіків.

Сьогодні жінки і чоловіки практично рівні у своїх правах та можливостях, а отже можуть вільно обирати партнера.

У суспільствах різних країн відбулись колосальні еволюції, й нині ми спостерігаємо трансформацію сімейних стосунків у багатьох з них.

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Тільки за останні десятиріччя з’явилися такі види шлюбу як "лавандовий", креативний, віртуальний тощо.

Давайте розберемося, що це таке.

Гостьовий шлюб

Також його називають шлюб на відстані. Партнери можуть жити у різних помешканнях, містах та навіть країнах.

Іноді люди вибирають цю форму шлюбу через вплив зовнішніх обставин, наприклад, комусь з пари пропонують роботу в іншому місці, а його партнер успішний у своїй роботі в рідному місті. Однак це також може бути усвідомленим вибором.

Такий шлюб не є новим, але його не можна назвати традиційним. Завжди існували шлюби, які є на папері та відсутні практично.

У гостьовому шлюбі партнери підтримують стосунки, але не побут.

Психологи стверджують, що така форма шлюбу особливо чудова для літніх пар, діти яких вже виросли та переїхали. Часто за роки подружнього життя накопичується роздратованість і втома, й шлюб знаходиться на межі. Щоб уникнути цього, варто спробувати переїхати в різні місця та пожити гостьовим шлюбом.

Знаменитості часто вибирають цей тип шлюбу. Одна з найяскравіших пар Голлівуду – актриса Хелена Бонхем Картер та режисер Тім Бертон прожили так 13 років.

Кому підходить: тим, хто цінує власну незалежність та простір понад усе.

Режисер Тім Бертон та актриса Хелена Бонхем Картер практикували гостьовий шлюб.

Фото DenisMakarenko/Depositphotos

"Білий" шлюб

Шлюб у якому відсутній статевий акт.

Ні, це не багаторічний шлюб пристарілої пари. Це свідома відмова від сексу заради "високої мети".

Часто до нього вдаються творчі люди, або релігійні.

Іноді шлюб розглядається як особлива форма співжиття "богопосвячених в миру", благословляється деякими священиками в період переслідування віруючих.

Прикладами можуть бути сім’ї Олександра Блока і Сальвадора Далі.

Кому підходить: тим, кому духовне важливіше за тілесне.

Відкритий шлюб

Партнери у відкритих стосунках є незалежними. Вони кажуть один одному: "Так, зараз я почуваюся добре з тобою, але якщо я можу почувати себе добре з кимось іншим, чому б і ні?"

У відкритому шлюбі пара заздалегідь погоджується, що кожен партнер може мати інших партнерів.

Ця форма передбачає, що партнери повністю відкриті: вони можуть говорити про свої романтичні стосунки, оскільки вони погодилися ніколи не брехати один одному і не ділитися емоціями один одного.

Дуже рідко такі стосунки тривають дуже довго. Наприклад, актриса Гвінет Пелтроу та її чоловік Кріс Мартін намагалися жити у відкритому шлюбі 10 років і зрештою розійшлися.

Кому підходить: тим, хто не готовий відмовитись від романтичних та інтимних стосунків з кількома людьми.

Актриса Гвінет Пелтроу та її чоловік Кріс Мартін прожили у відкритому шлюбі 10 років.

Фото tvzap.kataweb.it

Шлюб обмежений у часі

Це відносно нова форма зв'язку, коли шлюб укладається лише на певний проміжок часу, наприклад, 5 років.

Після цього періоду відносини вважаються автоматично припиненими, а партнери повинні розглянути всі злети і падіння та прийняти рішення: вони або розпадаються, або одружуються ще на деякий час, або одружуються назавжди.

Це хороший вибір, оскільки сучасний світ змінюється дуже швидко. Люди можуть змінюватися, їхні цінності та майбутні плани також.

Кому підходить: тим, хто не певні, що готові прожити все життя з саме цією людиною.

Бостонський шлюб

Це сумісне проживання двох жінок, які знаходяться в міцних дружніх відносинах і мають спільний побут.

Насправді, цьому поняттю вже понад століття – воно з’явилося тоді, коли жінки отримали право на освіту.

Сусідки, які орендують житло і зустрічаються тільки на кухні, бостонськими дружинами бути не можуть.

Для бостонського шлюбу не потрібно змінювати орієнтацію і ставати лесбійкою. Це явище скоріше несе економічні переваги. Орендувати житло, виховувати дітей, купувати техніку простіше удвох. Але для справжнього бостонського шлюбу цього все ще недостатньо, потрібно віддавати і приймати турботу.

Другий важливий момент – це взаєморозуміння. Жінки можуть говорити і слухати, обговорювати чоловіків і давати дівчачі поради.

Бостонський шлюб зазвичай триває недовго. Частіше у нього вступають молоді жінки. Хтось шукає подругу для спільної оренди квартири, хтось таку ж матір-одиначку, щоб разом виховувати дітей.

Однак і пані літнього віку теж таке практикують і шукають жінку на пенсії, щоб було не самотньо.

Бостонський шлюб може бути не тільки дуетом, а й тріо, або навіть квартетом.

Кому підходить: жінкам.

Лавандовий шлюб

Шлюб між гомосексуальними людьми, або гетеросексуальною та гомосексуальною людиною.

Мета лавандового шлюбу – приховати гомосексуальність. Інколи один із подружжя дізнається про справжню орієнтацію партнера вже після укладення шлюбу.

Це робить такі шлюби дуже крихкими. Такими, наприклад, були невдалі подружні угоди Оскара Уальда та Елтона Джона.

Кому підходить: гомосексуалам.

Шлюб між гетеросексуальною та гомосексуальною людиною називають лавандовим.

Титульне фото та це golyak/Depositphotos

Віртуальний шлюб

Такий шлюб не є правовим й існує тільки у мережі.

Він імітує справжній. Для його укладення можна звернутися до віртуального РАГСу, мати віртуальних друзів-свідків та навіть отримати віртуальне свідоцтво.

Для вступу в такий шлюб немає обмежень. Інколи молодята не знають не тільки як виглядає їхня друга половинка, але й стать чи расову приналежність.

Єдина порада – не зустрічатися офлайн. Це може нашкодити віртуальному коханню. Як кажуть: в інтернеті всі ми гарні, молоді та успішні.

Кому підходить: людям з віртуальною залежністю, відкритим до нового чи боязню справжніх стосунків.

Креативний шлюб

Креативний шлюб розбиває усі шаблони: шлюб можна брати не тільки з людиною, але й з неживим предметом (лялькою, роботом, стіною та хоча б із зубною щіткою, табу не існує).

"54-річна Ейя-Рита Берлінер-Мауер вийшла заміж за знамениту Берлінську стіну, – писав The Telegraph.

Жінка стверджує, що закохалася в стіну ще в глибокому дитинстві, побачивши її по телевізору. Тоді вона збирала фотографії стіни і гроші для того, щоб на власні очі побачити об'єкт свого кохання.

Після шостої поїздки до Берлінської стіни, вона вирішила більше не розлучатися з нею. У 1979 році вона зв'язала себе узами шлюбу зі стіною.

Ейя каже, що її відносини з бетоном були найкращими в її житті. На жаль, Ейя тепер вдова: стіна була зруйнована в 1989 році".

Кому підходить: тим, кому набридла буденність.

Раїса Мірошник, спеціально для УП.Життя

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