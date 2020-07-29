Гроші замість "бейбі-боксів" – батьки будуть отримувати матеріальну компенсацію

Замість "пакунку малюка" батьки зможуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 29 липня.

Проект розроблено за ініціативою Міністерства соціальної політики.

Він діятиме протягом 2020-20201 років.

У 2020 році "бейбі-бокси" замінять грошовими виплатами. Фото belchonock/Depositphotos

"Пакунки, які ще залишилися в регіонах будуть роздані породіллям.

Далі, фактично при народженні дитини, будуть видаватися картки із 5 тисячами гривень для закупівлі дитячих товарів замість "пакунку малюка", який за словами породіль не завжди відповідав потребам та побажанням.

Тому зараз вони зможуть самостійно закуповувати товари на повну суму, яку передбачає бюджет", – зазначає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Проект передбачає, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у "ПриватБанку" із спеціальними режимом використання.

"Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль", – зазначає міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Передбачається, що до реалізації проекту будуть залучені заклади роздрібної торгівлі, які також будуть забезпечувати цільове використання коштів грошової компенсації.

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